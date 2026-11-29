Der Ölpreis hat eine bemerkenswerte Kehrtwende hinter sich. Ende Oktober kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zeitweise 118 Dollar, angetrieben vom Krieg mit dem Iran. Am Freitag schloss Brent bei 95,44 Dollar, rund 20 Prozent tiefer. Doch in dieser Woche drehte der Trend erstmals seit einem Monat: Brent gewann laut Reuters rund 3 Prozent und beendete eine Serie von drei Verlustwochen in Folge. Auslöser waren Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus und auf Energieanlagen in Saudi-Arabien. Am Freitag erreichte der Preis zeitweise den höchsten Stand seit dem 9. November, blieb aber unter der Marke von 100 Dollar.
Ölpreis: 20 Prozent unter dem Kriegshoch, Tanker unter Beschuss – und heute entscheidet OPEC+ über 2027
Brent kostet rund 95 Dollar und damit 20 Prozent weniger als auf dem Höhepunkt im Oktober. Doch Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus treiben den Preis wieder an. Heute will OPEC+ die Förderung festlegen. Die große Analyse: warum der Ölpreis zwischen Überangebot und Krieg gefangen ist und was das für Inflation und Börsen bedeutet.
Die Entscheidung
Was OPEC+ heute beschließen dürfte
Heute tagen die Ölminister der OPEC und ihrer Partner um Russland in mehreren Online-Sitzungen. Laut Bloomberg gibt es bereits eine Grundsatzeinigung: Die Förderquoten sollen im ersten Quartal 2027 unverändert bleiben. Reuters hatte schon am Freitag unter Berufung auf drei Quellen über eine solche Einigung berichtet. Ursprünglich wollte die Gruppe an diesem Wochenende neue Ziele für das gesamte Jahr 2027 festlegen, gestützt auf eine erstmalige Prüfung der Förderkapazität jedes Mitglieds. Doch Streit über einzelne Schätzungen und die Unsicherheit durch den Iran-Krieg haben die Gespräche erschwert. Bei Redaktionsschluss stand die offizielle Bestätigung noch aus.
Die Märkte stehen vor einem Dilemma. Goldman Sachs, Kpler und JPMorgan rechnen für 2027 mit einem Überangebot an Öl, die Schweizer UBS und das Beratungshaus Rapidan bezweifeln das wegen des Krieges. Die US-Energiebehörde EIA erwartet für November und Dezember rund 100 Dollar je Barrel und für 2027 im Schnitt 86 Dollar. Selbst nach dem Rückgang liegt der Ölpreis laut Marktberichten noch rund 22 Dollar über dem Niveau vor dem Krieg. Die Kriegsprämie ist also kleiner geworden, aber nicht verschwunden.
Die Folgen
Warum der Ölpreis auch für Aktien zählt
Für die Börsen ist Öl derzeit mehr als ein Rohstoff. Die US-Inflation lag im Oktober bei 3,8 Prozent, und der Iran-Krieg verteuert Benzin und viele Konsumgüter. Die US-Notenbank entscheidet am 9. Dezember über die nächste Zinserhöhung. Unsere Lesart: Ein Ölpreis um 95 Dollar ist für die Fed verkraftbar, ein Sprung über 100 Dollar würde den Druck für weitere Zinsschritte im Jahr 2027 erhöhen. Ein stabiler Ölpreis nach dem OPEC+-Treffen wäre deshalb auch eine gute Nachricht für Aktien. Neue Angriffe in der Golfregion bleiben das größte Risiko in die andere Richtung.
Einordnung der Redaktion: Der Ölmarkt steckt zwischen zwei Erzählungen. Die eine handelt von einem wachsenden Überangebot im Jahr 2027, die andere von einem Krieg, der jederzeit Lieferungen unterbrechen kann. Die erwartete Entscheidung von OPEC+, die Förderung im ersten Quartal nicht zu ändern, verschiebt die eigentlichen Fragen nur. Für Anleger bleibt der Ölpreis damit ein wichtiger Taktgeber für Inflation, Zinsen und Börsenstimmung. Entscheidend ist in den kommenden Wochen weniger die Sitzung der Förderländer als die Lage in der Straße von Hormus.
FAQ
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell?
Brent schloss am Freitag, dem 27. November 2026, bei 95,44 Dollar je Barrel. Das sind rund 20 Prozent weniger als beim Hoch von 118 Dollar Ende Oktober.
Was entscheidet OPEC+ am 29. November?
Laut Bloomberg und Reuters wollen die Förderländer ihre Quoten im ersten Quartal 2027 unverändert lassen. Die offizielle Bestätigung soll in Online-Sitzungen am Sonntag folgen.
Warum ist der Ölpreis in dieser Woche gestiegen?
Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus und auf Energieanlagen in Saudi-Arabien rückten mögliche Lieferausfälle wieder in den Blick. Brent gewann rund 3 Prozent und verbuchte das erste Wochenplus im November.
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