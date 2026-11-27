NXP Anleihe: 1 Milliarde Euro in zwei Tranchen, 4,625 Prozent bis 2034 und 4,875 Prozent bis 2037 – wie viel Aufschlag zahlt ein Chip-Konzern?
aktiencheck.de Redaktion4 Min.
Der Halbleiterkonzern NXP hat vorrangige Anleihen über 1 Milliarde Euro platziert: 500 Millionen Euro mit 4,625 Prozent Kupon bis 2034 und 500 Millionen Euro mit 4,875 Prozent bis 2037. Was die NXP-Anleihe auszeichnet und worauf Anleger achten.
Die NXP-Anleihe ist zweigeteilt: Der niederländische Halbleiterkonzern NXP Semiconductors hat vorrangige Anleihen (Senior Notes) über insgesamt 1 Milliarde Euro platziert. Die Tranche mit Fälligkeit am 24. Februar 2034 trägt einen Kupon von 4,625 Prozent, die Tranche mit Fälligkeit am 24. November 2037 einen Kupon von 4,875 Prozent, jeweils 500 Millionen Euro. Die Zinsen werden jährlich nachträglich gezahlt, erstmals am 24. Februar 2027 beziehungsweise am 24. November 2027. ISIN und Stückelung nannte die Meldung nicht.
Die Details stammen aus einer SEC-Mitteilung, über die Investing.com am 26. November 2026 berichtete. Danach wurde die Emission am Dienstag, rechnerisch dem 24. November, finalisiert. NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI) tritt als Garantiegeber auf, die ausgebenden Tochtergesellschaften werden in der Meldung nicht namentlich genannt.
Was steckt hinter der NXP Anleihe 2034 und 2037?
Der Kupon ist der feste Jahreszins auf den Nennwert, die Rendite hängt vom Ausgabekurs und später vom Marktkurs ab. Beides unterscheidet sich, und genau hier fehlen in der Meldung die entscheidenden Zahlen: Ausgabekurs und Rating sind nicht angegeben.
Die Anleihen sind laut Meldung vorrangig, aber gegenüber künftigen besicherten Verbindlichkeiten nachrangig, soweit diese Sicherheiten bestehen. Emittiert wurden sie im Rahmen einer Shelf Registration, die seit 12. August 2025 wirksam ist, als fest übernommene öffentliche Emission. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, unter anderem für Investitionen in Sachanlagen sowie für den Rückkauf oder die Tilgung bestehender Verbindlichkeiten.
Die Emittenten können die Papiere zu bestimmten Terminen vorzeitig kündigen; die Termine nennt die Meldung nicht. Bei einem Kontrollwechsel haben Anleihegläubiger das Recht, die Papiere zu 101 Prozent des Nennwerts plus aufgelaufener Zinsen zurückzugeben.
Die beiden NXP-Tranchen im Überblick
Merkmal
Tranche 2034
Tranche 2037
Volumen
500 Mio. €
500 Mio. €
Kupon
4,625 %
4,875 %
Fälligkeit
24.02.2034
24.11.2037
Erste Zinszahlung
24.02.2027
24.11.2027
Zinszahlung
jährlich nachträglich
jährlich nachträglich
Rang
vorrangig (Senior)
vorrangig (Senior)
ISIN, Stückelung, Ausgabekurs, Rating und Börsensegment nennt die Quelle nicht.
Quelle: Investing.com, 26.11.2026
Wie viel Aufschlag zahlt NXP gegenüber Bundesanleihen?
Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert am 27. November 2026 mit 3,28 Prozent. Der Kupon der 2034er Tranche liegt mit 4,625 Prozent rund 1,3 Prozentpunkte darüber, der Kupon der 2037er mit 4,875 Prozent rund 1,6 Prozentpunkte. Das ist ein grober Vergleich der Kupons mit einer Marktrendite und kein Renditeaufschlag; die tatsächliche Rendite bei Ausgabe ist nicht bekannt, und die Laufzeiten sind nicht identisch (eigene Überschlagsrechnung).
Unternehmensanleihen bieten generell einen Risikoaufschlag, den Credit Spread, auf Staatsanleihen vergleichbarer Laufzeit. Er entschädigt für das Ausfallrisiko des Emittenten und für geringere Handelbarkeit. Der Markt für Unternehmensanleihen steht im November im Fokus, weil große Technologiekonzerne Milliarden für ihre Investitionen am Anleihemarkt aufnehmen.
Was bedeutet das für die NXP Aktie und für Anleger?
Für Gläubiger zählt die Zahlungsfähigkeit des Konzerns, nicht der Aktienkurs der NXP-Aktie. Für Aktionäre ist die Emission ein Signal, dass das Unternehmen langfristige Finanzierung zu festen Konditionen sichert. Ob damit Anleihen mit höherem Zins abgelöst werden, ist laut Meldung offen; sie nennt den Rückkauf bestehender Verbindlichkeiten nur als eine mögliche Verwendung.
Was beobachten Anleger jetzt?
ISIN, Ausgabekurs und Rating im Prospektnachtrag beziehungsweise in der Pressemitteilung von NXP.
Die Entwicklung der Bundesrenditen und der Credit Spreads bis zur EZB-Entscheidung im Dezember.
Die erste Zinszahlung am 24. Februar 2027 für die 2034er Tranche.
Häufige Fragen zur NXP Anleihe
Welche Laufzeiten und Kupons hat die NXP Anleihe? Eine Tranche läuft bis 24. Februar 2034 mit 4,625 Prozent, eine bis 24. November 2037 mit 4,875 Prozent, jeweils 500 Millionen Euro.
Hat die NXP Anleihe ein Rating? Die Quelle nennt keines. Anleger sollten Rating und Anleihebedingungen in den offiziellen Unterlagen prüfen.
Ist die NXP Anleihe vorrangig oder nachrangig? Sie ist laut Meldung vorrangig, aber gegenüber künftigen besicherten Verbindlichkeiten nachrangig, soweit diese bestehen.
Wo ist die NXP Anleihe handelbar? Die Quelle nennt kein Börsensegment.
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