Die NXP-Anleihe ist zweigeteilt: Der niederländische Halbleiterkonzern NXP Semiconductors hat vorrangige Anleihen (Senior Notes) über insgesamt 1 Milliarde Euro platziert. Die Tranche mit Fälligkeit am 24. Februar 2034 trägt einen Kupon von 4,625 Prozent, die Tranche mit Fälligkeit am 24. November 2037 einen Kupon von 4,875 Prozent, jeweils 500 Millionen Euro. Die Zinsen werden jährlich nachträglich gezahlt, erstmals am 24. Februar 2027 beziehungsweise am 24. November 2027. ISIN und Stückelung nannte die Meldung nicht.

Die Details stammen aus einer SEC-Mitteilung, über die Investing.com am 26. November 2026 berichtete. Danach wurde die Emission am Dienstag, rechnerisch dem 24. November, finalisiert. NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI) tritt als Garantiegeber auf, die ausgebenden Tochtergesellschaften werden in der Meldung nicht namentlich genannt.