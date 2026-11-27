Nvidias geheimes Aktiendepot: 48 Milliarden Dollar in acht Aktien – und SpaceX hat Intel als größte Wette abgelöst

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:28 4 Min.

Nvidia baut nicht nur KI-Chips, der Konzern ist auch Großaktionär. Die Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht zeigt ein Depot von 48 Milliarden Dollar, in dem zwei Aktien für mehr als 80 Prozent stehen: SpaceX und Intel. Bei Intel hat Nvidia ein Viertel verkauft, bevor der Kurs einbrach. Alle acht Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, die Logik dahinter und die Risiken.

Bild: NVIDIA Corporation

Wer an Nvidia denkt, denkt an Grafikprozessoren für künstliche Intelligenz. Dabei sitzt der Konzern auf einem Aktienpaket, das größer ist als das Depot der meisten Hedgefonds. Zum 30. September meldete Nvidia der US-Börsenaufsicht SEC acht Beteiligungen im Wert von 48,3 Milliarden Dollar. Gekauft wird dort nicht nach Bewertung, sondern nach Strategie: Nvidia beteiligt sich an Kunden, Zulieferern und Partnern. Wert der acht gemeldeten Beteiligungen 48,3 Mrd. $ Veränderung gegenüber dem 30. Juni −23,8 % Anteil von SpaceX und Intel zusammen 80,8 % weniger Intel-Aktien als im Vorquartal −25 % Quelle : Form 13F von Nvidia zum 30. September 2026, eingereicht am 16. November 2026, nach Auswertungen von KuCoin und Entrepreneur Der Chef Was Jensen Huang über seine Beteiligungen gesagt hat Zur aktuellen Meldung hat Nvidia keine Begründung geliefert. Jensen Huang, seit dem 23. November nach elf Tagen Unterbrechung wieder Vorstandschef, hat seine beiden größten Wetten aber früh erklärt. Als Nvidia im September 2025 für 5 Milliarden Dollar bei Intel einstieg, sprach er von einer großen Partnerschaft bei Prozessoren für PCs und Rechenzentren. Zur KI-Firma xAI von Elon Musk, aus der die heutige SpaceX-Beteiligung hervorging, sagte er wenige Wochen später dem Sender CNBC, er bedauere nur, nicht mehr Geld gegeben zu haben. Das Depot Acht Aktien, zwei Schwergewichte: alle Positionen Neue Positionen kamen im dritten Quartal nicht hinzu, keine wurde ganz verkauft. Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Nvidia Depot auf AktienCheck. 01 SpaceX – ISIN US84615Q1031 · US-Handelssymbol SPCX 130,5 Millionen Aktien im Wert von 19,7 Milliarden Dollar, 40,7 Prozent, um 6,3 Prozent aufgestockt. Die Beteiligung stammt aus Nvidias Investment in xAI, das in SpaceX aufging. SpaceX setzt in seinen KI-Rechenzentren auf Nvidia-Chips. 02 Intel – ISIN US4581401001 · US-Handelssymbol INTC 161,1 Millionen Aktien im Wert von 19,4 Milliarden Dollar, 40,1 Prozent, um ein Viertel reduziert. Eingestiegen war Nvidia zu 23,28 Dollar je Aktie. Am Stichtag stand der Kurs bei rund 120 Dollar. 03 CoreWeave – ISIN US21873S1087 · US-Handelssymbol CRWV 4,1 Milliarden Dollar, 8,5 Prozent, unverändert. Der Rechenzentrumsbetreiber ist einer der größten Abnehmer von Nvidia-Chips. 04 Coherent – ISIN US19247G1076 · US-Handelssymbol COHR 2,2 Milliarden Dollar, 4,6 Prozent, unverändert. Coherent liefert optische Bauteile für die Datenübertragung in Rechenzentren. 05 Synopsys – ISIN US8716071076 · US-Handelssymbol SNPS 1,9 Milliarden Dollar, 3,9 Prozent, um knapp 10 Prozent reduziert. Mit der Software von Synopsys werden Chips entworfen. 06 Nokia – ISIN US6549022043 · US-Handelssymbol NOK 0,7 Milliarden Dollar, 1,5 Prozent, um 56 Prozent reduziert. Mit Nokia arbeitet Nvidia an KI für Mobilfunknetze. Dazu kommen kleine Positionen im Rechenzentrumsbetreiber Nebius (ISIN NL0009805522, US-Handelssymbol NBIS) mit 0,3 Milliarden Dollar und in Generate Biomedicines mit 13 Millionen Dollar. Was Anleger beachten sollten Intel ist nach dem Kurssturz Ende Oktober weit weniger wert als am Stichtag. Bei rund 60 Dollar wäre der Rest gut 9,6 Milliarden Dollar wert

Auch SpaceX notiert unter dem Kurs vom 30. September

Nvidia verdient an denselben Firmen als Lieferant. Kritiker sprechen von Kreisfinanzierung

Die Meldung zeigt nur börsennotierte US-Werte, keine privaten Beteiligungen Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA

SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX

Intel: ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL, US-Handelssymbol INTC

CoreWeave: ISIN US21873S1087, WKN A413X6, Handelssymbol I1V, US-Handelssymbol CRWV

Coherent: ISIN US19247G1076, US-Handelssymbol COHR

Synopsys: ISIN US8716071076, WKN 883703, Handelssymbol SYP, US-Handelssymbol SNPS

Nokia (ADR): ISIN US6549022043, US-Handelssymbol NOK

Nebius: ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, Handelssymbol YDX, US-Handelssymbol NBIS Fazit: Ein Depot als Machtinstrument Nvidias Aktiendepot ist keine Geldanlage im üblichen Sinn. Es bindet Kunden und Partner an den Konzern und hat nebenbei Milliarden an Buchgewinnen gebracht. Der Teilverkauf bei Intel vor dem Kurssturz war gutes Timing. Die Kehrseite ist das Klumpenrisiko: Vier Fünftel hängen an zwei Aktien, die seit dem Stichtag deutlich gefallen sind. Die Entwicklung zeigt künftig das Depot von Nvidia auf AktienCheck.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.