Die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, Ticker NVDA) startet nach dem US-Feiertag mit Rückenwind in den Black Friday: Nach dem Schlusskurs von 149,30 US-Dollar am Mittwoch (minus 3,91 Prozent) lag die Aktie am Freitagmorgen im deutschen Handel bei 141,14 Euro, ein Plus von 2,62 Prozent (Tradegate, 08:38 Uhr). Die Nasdaq-100-Terminkontrakte notierten vorbörslich rund zweieinhalb Prozent höher. Eine neue Nachricht von Nvidia selbst gibt es dafür nicht. Diese Nvidia Aktienanalyse ordnet ein, was hinter der Erholung steckt und was trotzdem gegen die Aktie sprechen könnte.
Nvidia Aktienanalyse: Tech-Rebound nach Thanksgiving, S&P-Warnung und Lieferstopp-Bericht – wie viel Erholung trägt die Nvidia Aktie?
Die Nvidia Aktie schloss am 25. November bei 149,30 Dollar, am Freitagmorgen legt sie in Deutschland um gut zwei Prozent zu. Die Nvidia Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Rebound steckt, wie die S&P-Warnung wirkt, was Zahlen, Bewertung und Analysten-Konsens sagen und welche Termine anstehen.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation, Santa Clara (Kalifornien)
- ISIN
- US67066G1040
- Ticker
- NVDA (Nasdaq)
- 52-Wochen-Spanne
- 124,50 $ bis 243,37 $
- Kreditrating S&P Global
- AA, CreditWatch mit negativem Ausblick
- Nächster Termin
- 1. Dezember: Anhörung von Jensen Huang im Repräsentantenhaus
Stand: 25.11.2026, Letzter US-Handelstag vor Thanksgiving; am 26.11.2026 blieb die US-Börse geschlossen
Hinweis zum Kursstand: Donnerstag, der 26. November, war US-Feiertag (Thanksgiving). Der letzte US-Schlusskurs stammt vom 25. November. Heute ist die Wall Street verkürzt geöffnet.
Der Rebound
Technologiewerte erholen sich nach dem Feiertag, in Asien stiegen der Kospi um gut vier und der Nikkei um rund zwei Prozent. Einen Nvidia-spezifischen Auslöser nennen die Berichte nicht.
Die Warnung
S&P Global hat das AA-Rating auf CreditWatch mit negativem Ausblick gesetzt; im Fokus stehen Unternehmensführung und Aufsicht des Verwaltungsrats.
Die Zahlen
Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent zum Vorjahr; für das vierte Quartal peilt Nvidia 130 Milliarden Dollar an.
Die Bewertung
Das KGV 2026/27 liegt laut Konsens bei etwa 10, deutlich unter den Werten von AMD und Broadcom.
Der Chart
Die Aktie notiert rund 38 Prozent unter ihrem Hoch und knapp 30 Prozent unter der 200-Tage-Linie.
Der Auslöser
Was ist bei der Nvidia Aktie passiert?
Der Kurs der Nvidia Aktie hat in nur vier Wochen rund 30 Prozent verloren, am Montag aber auch 31,5 Prozent gewonnen, als Jensen Huang auf den Chefposten zurückkehrte.
Seit Ende Oktober ist es für Nvidia ein Auf und Ab: Von 216 Dollar am 26. Oktober ging es bis auf 149,30 Dollar am 25. November. Zwischendurch trat Huang laut Berichten als Chef ab, kehrte am 23. November zurück und löste einen Kurssprung auf 165,05 Dollar aus. Zwei Tage später setzte S&P Global das AA-Rating auf CreditWatch mit negativem Ausblick. Begründung laut Berichten: Die Rückkehr beantworte nicht ausreichend die Fragen zur Aufsicht des Verwaltungsrats über den Verhaltenskodex des Chefs, zur Unabhängigkeit langjähriger Direktoren und zur Nachfolgeplanung. Geschäftlich bewertet S&P Wettbewerbsposition und Finanzprofil als unverändert. Eine Entscheidung wird binnen etwa 90 Tagen erwartet; wahrscheinlichstes Szenario laut Presse ist eine Herabstufung um eine Stufe. Moody's führt Nvidia weiter mit Aa1 und stabilem Ausblick.
Dazu kommt ein Bericht vom 26. November: Nvidia soll Fertigungspartner angewiesen haben, Server nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien vorerst nicht auszuliefern. Hintergrund sind neue US-Exportregeln, nach denen Lieferungen in diese Länder und nach Brasilien eine Lizenz brauchen; Cloud-Anbieter haben 90 Tage für Anträge. Das Unternehmen hat den Bericht nicht bestätigt. Der Aufschlag am Freitag ist dagegen ein breiter Tech-Rebound: Medien sprechen von Schnäppchenkäufen und warnen zugleich vor einer möglichen Gegenbewegung im dünnen, verkürzten Handel.
Das Geschäft
Wie verdient Nvidia Geld und wie lief das dritte Quartal?
Nvidia entwickelt Grafik- und KI-Beschleuniger samt Software und verkauft sie vor allem an Betreiber von Rechenzentren. Im Quartal bis 25. Oktober 2026 erzielte der Konzern einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, davon 107,6 Milliarden im Rechenzentrumsgeschäft. Der Nettogewinn nach US-GAAP lag bei 65,3 Milliarden Dollar, die Bruttomarge bei 74,8 Prozent, der freie Cashflow bei 43,8 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz
|115,8 Mrd. $
|+103 % zum Vorjahr
|Rechenzentrum
|107,6 Mrd. $
|+110 % zum Vorjahr
|Nettogewinn (GAAP)
|65,3 Mrd. $
|–
|Bruttomarge (GAAP)
|74,8 %
|–
|Freier Cashflow
|43,8 Mrd. $
|–
|Prognose Umsatz Q4
|130,0 Mrd. $ ± 3 %
|+12 % zum Vorquartal
|Prognose Bruttomarge Q4
|71,0 % bis 72,0 %
|–
Quartal bis 25.10.2026, veröffentlicht am 17.11.2026. Die Prognose für das vierte Quartal enthält laut Nvidia kein China-Rechenzentrumsgeschäft.
Quelle: Nvidia, Mitteilung zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027
Die Bilanz bleibt solide: 29,1 Milliarden Dollar Zahlungsmittel und 68,6 Milliarden Dollar in marktfähigen Wertpapieren stehen langfristigen Schulden von 32,4 Milliarden Dollar gegenüber. Nvidia zahlt 0,25 Dollar Dividende je Aktie (Stichtag 2. Dezember, Zahlung 23. Dezember) und hat für Rückkäufe noch rund 227 Milliarden Dollar Spielraum.
Die Bewertung
Wie hoch ist die Nvidia Aktie bewertet?
Zum Schluss vom 25. November lag das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate bei rund 16, das erwartete KGV bei gut 10. Das ist niedrig für ein Unternehmen mit dreistelligem Umsatzwachstum, spiegelt aber die Sorge, dass die Gewinne aus der KI-Investitionswelle ihren Höhepunkt erreichen könnten. Die Peers stammen vom 20. November und sind nicht tagesaktuell.
|Unternehmen
|KGV (letzte 12 Monate)
|KGV erwartet
|Nvidia
|16,0
|10,3
|Broadcom
|38,9
|17,5
|TSMC
|21,6
|15,3
|AMD
|92,0
|28,2
Nvidia mit Kursstand 25.11.2026; AMD, Broadcom und TSMC mit Schlusskursen vom 20.11.2026. Konsensschätzungen, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analysten-Konsens
Die Analysten
Wie sieht die Nvidia Aktienprognose der Analysten aus?
Die Mehrheit der rund 62 bis 63 Analysten empfiehlt laut Erhebungen vom 25. November die Aktie zum Kauf, nur eine Handvoll rät zu Halten oder Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Erhebung bei etwa 242 bis 247 Dollar und damit gut 60 Prozent über dem Schlusskurs. Die Zählung der Kauf-, Halten- und Verkaufsempfehlungen weicht zwischen den Erhebungen ab. Zuletzt haben mehrere Häuser ihre Ziele gesenkt, nachdem die Aktie im November stark gefallen war. Der Konsens ist damit weniger ein Kursversprechen als ein Stimmungsbild.
|Merkmal
|Wert
|Zahl der Analysten
|62 bis 63
|Mehrheitsurteil
|Kaufen
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 242 bis 247 $
|Abstand zum Kurs vom 25.11.
|rund 62 % bis 65 %
Zahlen weichen je nach Erhebung ab; hier die Spanne der geprüften Quellen. Stand 24./25.11.2026.
Quelle: Analysten-Konsens
Die Charttechnik
Wie sieht die Nvidia Aktienanalyse im Chart aus?
Beschreibend: Die Aktie liegt etwa 38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 243,37 Dollar. Die 50- und die 200-Tage-Linie verlaufen bei rund 203 Dollar dicht beieinander; berichtet wird von einem drohenden Todeskreuz, bei dem die kürzere Linie unter die längere fällt. Der RSI lag am 26. November bei etwa 37 und damit nahe dem überverkauften Bereich. Als Unterstützungen nennen Beobachter Marken um 146 und 141 Dollar sowie das Tief von rund 125 Dollar, als Widerstände Bereiche um 155, 160 und 169 Dollar. Das Beta von rund 2,25 zeigt: Die Aktie schwankt deutlich stärker als der Markt.
Die Termine
Was sollten Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt beobachten?
FAQ: Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum steigt die Nvidia Aktie am Freitag? Laut Berichten ist es ein breiter Rebound der Technologiewerte nach dem US-Feiertag, ohne neue Unternehmensmeldung von Nvidia.
Was bedeutet die S&P-Warnung für die Nvidia Aktie? S&P hat das AA-Rating auf CreditWatch mit negativem Ausblick gesetzt. Eine Herabstufung um eine Stufe gilt als möglich, die Entscheidung wird binnen etwa 90 Tagen erwartet. Ein Zusammenhang mit dem Geschäft besteht laut Agentur nicht.
Wie sieht die Nvidia Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens liegt überwiegend bei Kaufen mit einem Durchschnittsziel von rund 242 bis 247 Dollar. Das ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist die Nvidia Aktie bewertet? Das KGV liegt auf Zwölfmonatsbasis bei rund 16, auf Basis der Konsensschätzungen bei gut 10.
Zahlt Nvidia eine Dividende? Ja, 0,25 Dollar je Aktie pro Quartal; Stichtag ist der 2. Dezember, Zahlungstag der 23. Dezember.
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