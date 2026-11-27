Seit Ende Oktober ist es für Nvidia ein Auf und Ab: Von 216 Dollar am 26. Oktober ging es bis auf 149,30 Dollar am 25. November. Zwischendurch trat Huang laut Berichten als Chef ab, kehrte am 23. November zurück und löste einen Kurssprung auf 165,05 Dollar aus. Zwei Tage später setzte S&P Global das AA-Rating auf CreditWatch mit negativem Ausblick. Begründung laut Berichten: Die Rückkehr beantworte nicht ausreichend die Fragen zur Aufsicht des Verwaltungsrats über den Verhaltenskodex des Chefs, zur Unabhängigkeit langjähriger Direktoren und zur Nachfolgeplanung. Geschäftlich bewertet S&P Wettbewerbsposition und Finanzprofil als unverändert. Eine Entscheidung wird binnen etwa 90 Tagen erwartet; wahrscheinlichstes Szenario laut Presse ist eine Herabstufung um eine Stufe. Moody's führt Nvidia weiter mit Aa1 und stabilem Ausblick.

Dazu kommt ein Bericht vom 26. November: Nvidia soll Fertigungspartner angewiesen haben, Server nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien vorerst nicht auszuliefern. Hintergrund sind neue US-Exportregeln, nach denen Lieferungen in diese Länder und nach Brasilien eine Lizenz brauchen; Cloud-Anbieter haben 90 Tage für Anträge. Das Unternehmen hat den Bericht nicht bestätigt. Der Aufschlag am Freitag ist dagegen ein breiter Tech-Rebound: Medien sprechen von Schnäppchenkäufen und warnen zugleich vor einer möglichen Gegenbewegung im dünnen, verkürzten Handel.