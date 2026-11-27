Schlusskurs der Nvidia Aktie an der Nasdaq am 25.11.2026 (-3,91 %); danach Feiertag, heute verkürzter Handel 149,30 USD

Durchschnittliches Kursziel von 63 Analysten (stockanalysis.com, 25./26.11.2026), rund 62 % über dem Schlusskurs 242,43 USD

Spanne der Kursziele (niedrigstes bis höchstes) 130–425 USD