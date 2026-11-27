Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, Ticker: NVDA) geht mit Rückenwind in den verkürzten Handel am Black Friday: Beim letzten Schlusskurs vom 25.11.2026 stand sie bei 149,30 Dollar, nachbörslich legte sie um 19:59 Uhr New Yorker Zeit um 1,29 Prozent auf 151,23 Dollar zu. Die Nvidia Aktie Prognose der Analysten ist weiterhin weit höher: Im Schnitt trauen 63 Häuser der Nvidia Aktie ein Kursziel von 242,43 Dollar zu. Zugleich hat S&P Global das AA-Rating von Nvidia unter Beobachtung gestellt, ein Warnsignal, das die Frage nach der Governance neu aufwirft.
Nvidia Aktie Prognose: Analysten im Schnitt bei 242 Dollar, S&P stellt das AA-Rating unter Beobachtung – Erholung oder Falle?
Die Nvidia Aktie Prognose der Analysten: 63 Häuser sehen im Schnitt 242,43 Dollar als Kursziel, das Unternehmen peilt für das vierte Quartal 130 Milliarden Dollar Umsatz an. Doch S&P hat das Kreditrating unter Beobachtung gestellt. Kursziele, Zahlen und Szenarien im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN / Ticker
- US67066G1040 / NVDA
- Börse
- Nasdaq
- Konsens (63 Analysten)
- Kaufen, Ø-Kursziel 242,43 USD
- Marktkapitalisierung
- 3,61 Bio. USD (Schluss 25.11.2026)
- Nächste Termine
- 01.12.2026: Befragung Huangs im US-Repräsentantenhaus; 02.12.2026: Dividendenstichtag
Stand: 25.11.2026, Kurs: Nasdaq-Schluss 25.11.2026, 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ); am 26.11. blieb die US-Börse geschlossen
Was ist passiert?
Was steckt hinter der Achterbahnfahrt der Nvidia Aktie?
Rücktritt, Rückkehr, Rekordzahlen und ein Kreditrating auf dem Prüfstand: Die Nvidia Aktie hat eine der wildesten Wochen ihrer Geschichte hinter sich.
Nach dem Rücktritt von Firmenchef Jensen Huang am 12.11.2026 und seiner Rückkehr am 23.11.2026 sprang die Nvidia Aktie am Montag um rund 31 Prozent auf 165,05 Dollar, nach 125,53 Dollar am Freitag zuvor. Dienstag und Mittwoch folgten Abschläge: Am 25.11.2026 schloss die Aktie bei 149,30 Dollar. Dazu kamen eine breite Verkaufswelle bei KI-Werten, Zollpläne der US-Regierung und Zweifel an der Finanzierung der KI-Investitionen. Am Mittwochabend stellte S&P Global das Emittentenrating AA auf CreditWatch Negative. Möglich ist eine Herabstufung um eine Stufe, die Entscheidung wird innerhalb von 90 Tagen erwartet. S&P senkte zudem die Governance-Einschätzung von positiv auf neutral und nannte unter anderem die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, das Key-Man-Risiko ohne Nachfolgeplan und die China-Exposition.
Wichtig für die Einordnung: Das Rating betrifft die Kreditwürdigkeit, nicht die Gewinnaussichten. Nvidia hält 53,5 Milliarden Dollar an Barmitteln und Wertpapieren und hat langfristige Schulden von 32,4 Milliarden Dollar. Für die Nvidia Aktienprognose zählt dennoch, dass Anleger neben Zahlen jetzt auch Führung und Kontrolle bewerten.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient die Nvidia Aktie ihr Geld?
Nvidia liefert Beschleuniger-Chips, Netzwerktechnik und Software für KI-Rechenzentren. Das Data-Center-Geschäft steuerte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 mit 107,6 Milliarden Dollar den Großteil des Umsatzes bei. Kunden sind große Cloud-Anbieter, KI-Labore und Staaten. Die Abhängigkeit von wenigen Großkunden und deren Finanzierungsbedingungen ist der Kern der aktuellen Skepsis.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Nvidia Aktie Prognose des Unternehmens?
Am 17.11.2026 hat Nvidia das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Ende 25.10.2026) vorgelegt. Der Umsatz stieg auf 115,844 Milliarden Dollar, ein Plus von 20 Prozent zum Vorquartal und 103 Prozent zum Vorjahr. Der Gewinn je Aktie (bereinigt) betrug 2,68 Dollar, der Nettogewinn nach US-GAAP 65,287 Milliarden Dollar, die Bruttomarge rund 75 Prozent. Für das vierte Quartal stellt Nvidia einen Umsatz von 130,0 Milliarden Dollar plus/minus 3 Prozent in Aussicht, ohne China-Data-Center-Geschäft, bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent. Das Quartal enthält eine zusätzliche Woche.
|Kennzahl
|Q3 FY2027 (Ist)
|Q4 FY2027 (Prognose Nvidia)
|Konsens FY2027
|Umsatz
|115,8 Mrd. USD
|130,0 Mrd. USD (±3 %)
|423,8 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|2,68 USD
|–
|9,67 USD
|Bruttomarge (bereinigt)
|74,9 %
|71,0 bis 72,0 %
|–
|Erwartetes KGV
|–
|–
|ca. 15,4 (eigene Rechnung: 149,30 / 9,67)
Geschäftsjahr endet im Januar. Konsens FY2027 laut stockanalysis.com (Stand 25./26.11.2026); ein frei verfügbarer Konsens für FY2028 wurde nicht gefunden. Morgan Stanley schätzt FY2028 auf 15,32 USD je Aktie, das ist kein Konsens.
Quelle: Nvidia-Quartalsbericht vom 17.11.2026; stockanalysis.com; Morgan Stanley (19.11.2026)
Dazu kommt eine Dividende von 0,25 Dollar je Aktie (Stichtag 02.12.2026, Zahlung 23.12.2026).
Analysten
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?
Laut stockanalysis.com (Daten von S&P Global, Stand 25./26.11.2026) bewerten 63 Analysten die Nvidia Aktie im Konsens mit Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 242,43 Dollar, der Median 240 Dollar, die Spanne reicht von 130 bis 425 Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs von 149,30 Dollar entspricht das einem rechnerischen Abstand von rund 62 Prozent. Der Tonfall hat sich allerdings verändert: Mitte November zählte eine Auswertung bei 61 Analysten noch 47 Kaufempfehlungen und 14 Halten, Letztere sind seit Oktober deutlich gestiegen. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Kursziele von aktiencheck.de.
Kursziele im Überblick
Welches Kursziel trauen Analysten der Nvidia Aktie zu?
Nach den Quartalszahlen am 17.11.2026 haben mehrere Häuser ihre Ziele angepasst, teils gesenkt, teils angehoben.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Morgan Stanley
|Overweight
|260 USD (zuvor 267 USD)
|19.11.2026
|thestreet.com
|UBS
|Buy
|220 USD
|24.11.2026 (bestätigt)
|stockanalysis.com
|Melius Research
|Buy (hochgestuft)
|220 USD (zuvor 185 USD)
|23./24.11.2026
|stockanalysis.com
|DZ Bank
|Kaufen
|240 USD (fairer Wert)
|24.11.2026
|boerse.de
Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter. DZ Bank nennt einen fairen Wert. Weitere Häuser (u. a. Bank of America, Bernstein, Oppenheimer) werden hier wegen widersprüchlicher Angaben nicht aufgeführt.
Quelle: thestreet.com (19.11.2026), stockanalysis.com (24.11.2026), boerse.de (24.11.2026)
Auffällig ist, wie weit die Urteile auseinanderliegen: Während der Durchschnitt über 240 Dollar liegt, nennt das niedrigste Haus 130 Dollar. Nach der Rückkehr Huangs wurden einzelne Ziele wieder angehoben, Melius stufte auf Kaufen hoch.
Charttechnik
Wie steht die Nvidia Aktie im Chart?
Charttechnisch liegt die Nvidia Aktie nach boerse.de unter ihrer 20-, 38-, 50-, 100- und 200-Tage-Linie. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 124,50 Dollar bis 243,37 Dollar. Das Tief fiel auf den 20.11.2026, danach folgte der Sprung auf 165,05 Dollar. Die Zone um 150 Dollar gilt als erste Unterstützung, der Bereich um 160 Dollar als erster Widerstand.
Bewertung
Ist die Nvidia Aktie im Vergleich günstig?
Auf Basis des Konsens-Gewinns für das Geschäftsjahr 2027 von 9,67 Dollar ergibt sich beim Kurs von 149,30 Dollar ein erwartetes KGV von rund 15. Morgan Stanley rechnet für das Geschäftsjahr 2028 mit einem Gewinn von 15,32 Dollar je Aktie, das entspräche rechnerisch einem KGV von knapp 10. Im Vergleich nennen Marktbeobachter für AMD ein erwartetes KGV von rund 30 und für Broadcom rund 19. Die Nvidia Aktie wäre demnach trotz hoher Margen günstiger bewertet als beide Wettbewerber, die Basis der Quellen ist allerdings uneinheitlich.
Szenarien
Nvidia Aktienprognose: Bull, Base und Bear laut Analysten
|Szenario
|Kursziel laut Dritten
|Begründung der Analysten
|Bull-Case
|260 bis 425 USD
|Morgan Stanley 260 USD, höchstes Ziel 425 USD: Rekordnachfrage nach KI-Chips, Umsatzziel 130 Mrd. USD
|Base-Case
|rund 240 USD
|Durchschnitt 242,43 USD, Median 240 USD, DZ Bank 240 USD
|Bear-Case
|130 bis 220 USD
|niedrigstes Ziel 130 USD, UBS und Melius 220 USD: Governance, Zölle, KI-Finanzierung
Zuordnung durch die Redaktion anhand veröffentlichter Kursziele; keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: stockanalysis.com, thestreet.com, boerse.de (Stand 19.–26.11.2026)
Termine
Was Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt beobachten
27.11.2026: Black Friday, verkürzter Handel an der Wall Street bis 13 Uhr New Yorker Zeit (19 Uhr MEZ).
01.12.2026: nicht öffentliche Befragung Huangs durch Ausschüsse des US-Repräsentantenhauses, danach Anhörung im Senat, genaues Datum nicht belegt.
02.12.2026: Stichtag für die Dividende von 0,25 Dollar, Zahlung am 23.12.2026.
Bis etwa Ende Februar 2027: Entscheidung von S&P über das Rating.
Termin der nächsten Quartalszahlen: noch nicht bestätigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten? Nach stockanalysis.com (25./26.11.2026) bewerten 63 Analysten die Nvidia Aktie im Konsens mit Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 242,43 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Welches Kursziel hat die Nvidia Aktie? Die Spanne der Kursziele reicht von 130 bis 425 Dollar. Der letzte Schlusskurs vom 25.11.2026 lag bei 149,30 Dollar.
Wie lautet die Nvidia Aktie Prognose des Unternehmens? Nvidia erwartet für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar, plus/minus 3 Prozent, ohne China-Data-Center-Geschäft.
Was bedeutet CreditWatch Negative bei S&P für die Nvidia Aktie? S&P prüft eine Herabstufung des AA-Ratings um eine Stufe. Das betrifft die Kreditwürdigkeit, nicht direkt die Gewinne.
Wann zahlt Nvidia die nächste Dividende? Der Stichtag ist der 02.12.2026, die Zahlung erfolgt am 23.12.2026 mit 0,25 Dollar je Aktie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen Dritter wieder: Morgan Stanley (Offenlegungen), UBS (Offenlegungen), Melius Research (Offenlegungen) und DZ Bank (Offenlegungen). Die Weitergabe verantwortet Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. aktiencheck.de gibt kein eigenes Urteil und kein eigenes Kursziel ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley, UBS, Melius Research, DZ Bank. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley, UBS, Melius Research, DZ Bank.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.