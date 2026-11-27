Die Nvidia Aktie erlebt einen Monat voller Extreme. Am Montag sprang sie um 31,5 Prozent, nachdem der Verwaltungsrat Gründer Jensen Huang elf Tage nach seinem Rücktritt zurückgeholt hatte. Am Dienstag und Mittwoch fiel sie zusammen um fast 10 Prozent und schloss bei 149,30 Dollar. Das Tagestief am Mittwoch lag bei 141,17 Dollar. Nach dem Thanksgiving-Feiertag wird heute nur verkürzt gehandelt.
Nvidia Aktie: Plus 31 Prozent, dann minus 10 – jetzt prüft S&P das Rating und Huang muss vor den Kongress
Erst die Euphorie über die Rückkehr von Jensen Huang, dann der Rückschlag: Die Nvidia Aktie hat binnen zwei Tagen ein Drittel des Kurssprungs wieder abgegeben. S&P setzt das Kreditrating unter Beobachtung, kommende Woche folgen Anhörungen im Kongress. Die große Analyse zum Black-Friday-Handel.
Die Stammdaten: Die Nvidia Aktie trägt die ISIN US67066G1040 und die WKN 918422. In Deutschland lautet das Handelssymbol NVD, in den USA das US-Handelssymbol NVDA an der Nasdaq.
Die Warnung
S&P stellt Fragen
Nach Börsenschluss am Mittwoch setzte die Ratingagentur S&P das Kreditrating von Nvidia unter Beobachtung mit negativem Ausblick. Der Anlass ist ungewöhnlich: Es geht nicht um die Finanzen, sondern um Unternehmensführung und Nachfolgeplanung nach Rücktritt und Rückkehr von Huang. Innerhalb von rund 90 Tagen will S&P entscheiden.
Am 1. und 2. Dezember sollen Huang und Chefjustiziar Tim Teter Fragen mehrerer Ausschüsse des US-Repräsentantenhauses beantworten, unter anderem zu Chipexporten. Nach Medienberichten erklärten US-Vertreter in einer vertraulichen Unterrichtung, es gebe bislang keine Hinweise, dass ein ausländischer Geheimdienst auf Huang Einfluss genommen habe.
Die Maschine läuft so stark wie nie. Was die Nvidia Aktie bremst, sind die Fragen an die Führung, nicht an das Geschäft.
Das Geschäft
Rekordzahlen als Fundament
Operativ ist Nvidia in Rekordform. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, für das vierte Quartal stellt der Konzern rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Zum Rekordschluss von 239,24 Dollar Anfang Oktober fehlen der Nvidia Aktie dennoch rund 38 Prozent.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Wie schloss die Nvidia Aktie zuletzt?
Am Mittwoch bei 149,30 Dollar, ein Minus von 3,9 Prozent.
Warum prüft S&P das Rating?
Wegen Fragen zur Unternehmensführung und Nachfolgeplanung nach Rücktritt und Rückkehr von Jensen Huang.
Wann muss Huang vor den Kongress?
Am 1. und 2. Dezember.
Welche ISIN und WKN hat die Nvidia Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA.
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