Wie schloss die Nvidia Aktie zuletzt?

Am Mittwoch bei 149,30 Dollar, ein Minus von 3,9 Prozent.

Warum prüft S&P das Rating?

Wegen Fragen zur Unternehmensführung und Nachfolgeplanung nach Rücktritt und Rückkehr von Jensen Huang.

Wann muss Huang vor den Kongress?

Am 1. und 2. Dezember.

Welche ISIN und WKN hat die Nvidia Aktie?

ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA.