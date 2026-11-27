Nvidia legte im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von 65,3 Milliarden Dollar vor, deutlich mehr als die erwarteten rund 109 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellt der Konzern 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Der Konzern erhöhte zudem seine Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2028 von 70 auf 75 Prozent.

Trotzdem steht die Nvidia Aktie unter Druck. Anleger sorgen sich wegen der Führungsfrage nach dem Weggang und der anschließenden Rückkehr von Konzerngründer Jensen Huang und wegen einer Prüfung der US-Börsenaufsicht SEC zu möglicher Irreführung von Anlegern.