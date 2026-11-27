Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, US-Handelssymbol: NVDA) ist am Mittwoch, 25. November 2026, einer der größten Nasdaq100 Verlierer. Der Kurs des Chipkonzerns sinkt um 6,08 Dollar oder 3,91 Prozent auf 149,30 Dollar. Am Nachmittag lag die Nvidia Aktie laut Marktbericht bei 148,41 Dollar, zeitweise fiel sie um bis zu 8 Prozent.
Nvidia Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 3,9 Prozent – Kreditwächter und Ausverkauf belasten
Die Nvidia Aktie schließt am Mittwoch 3,91 Prozent tiefer bei 149,30 Dollar und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern. Zeitweise lag der Chipriese rund 8 Prozent im Minus, hinzu kommt eine Meldung zur Kreditbewertung.
Kursgrund
Warum die Nvidia Aktie heute fällt
Mehrere Faktoren treffen zusammen. Der Handel begann mit einem breiten KI-Ausverkauf, der Halbleiterindex SOX fiel am Vormittag um mehr als 6 Prozent. Hinzu kommt laut einem Marktbericht, dass S&P Global die Bonitätsnote von Nvidia mit negativem Ausblick unter Beobachtung gestellt hat und dabei auf Management- und Governance-Risiken verweist. Bis zum Handelsschluss erholte sich der Gesamtmarkt, der Nasdaq 100 gab nur noch 0,64 Prozent ab. Die Nvidia Aktie konnte nicht mithalten.
Hintergrund
Rekordzahlen, aber Vertrauensfragen
Nvidia legte im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von 65,3 Milliarden Dollar vor, deutlich mehr als die erwarteten rund 109 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellt der Konzern 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Der Konzern erhöhte zudem seine Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2028 von 70 auf 75 Prozent.
Trotzdem steht die Nvidia Aktie unter Druck. Anleger sorgen sich wegen der Führungsfrage nach dem Weggang und der anschließenden Rückkehr von Konzerngründer Jensen Huang und wegen einer Prüfung der US-Börsenaufsicht SEC zu möglicher Irreführung von Anlegern.
Vom Rekordhoch bei 243,37 Dollar aus dem Oktober ist die Aktie rund 39 Prozent entfernt. Auf Sicht von drei Monaten steht ein Minus von rund 27 Prozent zu Buche.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum ist die Nvidia Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein KI-Ausverkauf am Vormittag und eine Meldung zur Kreditbewertung belasten die Aktie.
Wie hat die Nvidia Aktie geschlossen?
Bei 149,30 Dollar, ein Minus von 3,91 Prozent.
Wie stark ist das Geschäft von Nvidia?
Im dritten Quartal 115,8 Milliarden Dollar Umsatz und 65,3 Milliarden Dollar Nettogewinn.
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