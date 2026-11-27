Warum fällt die NVIDIA Aktie wieder?

Nach der Comeback-Rally belasten ein Lieferstopp nach Südostasien, eine Ratingwarnung von S&P und ein drohendes Death Cross im Chart.

Welche Länder sind vom Lieferstopp betroffen?

Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien.

Was ist ein Death Cross?

Ein Chartsignal, bei dem die 50-Tage-Linie unter die 200-Tage-Linie fällt. Viele Anleger werten es als Hinweis auf einen Abwärtstrend.

Welche ISIN und WKN hat die NVIDIA Aktie?

ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA.