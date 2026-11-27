Die Euphorie hielt nur einen Tag. Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze sprang die NVIDIA Aktie am Montag um 31,5 Prozent auf 165,05 Dollar. Am Dienstag und Mittwoch gab sie fast 10 Prozent wieder ab und schloss vor Thanksgiving bei 149,30 Dollar. In Deutschland notierte sie am Donnerstag bei rund 136,60 Euro. Bei wallstreet-online ist NVIDIA erneut die meistgesuchte Aktie.
NVIDIA Aktie: Lieferstopp in Südostasien, Death Cross, Ratingwarnung – verpufft das Huang-Comeback schon?
Am Montag plus 31 Prozent, seitdem fast 10 Prozent wieder weg: Die NVIDIA Aktie gibt die Comeback-Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang ab. Jetzt stoppt der Chipkonzern Serverlieferungen in vier Länder, S&P droht mit einer Herabstufung, und im Chart naht ein Warnsignal. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die NVIDIA Aktie trägt die ISIN US67066G1040 und die WKN 918422. In Deutschland lautet das Handelssymbol NVD, in den USA das US-Handelssymbol NVDA an der Nasdaq.
Der Lieferstopp
Washington schließt das Cloud-Schlupfloch
Laut einem Bericht der Financial Times hat NVIDIA seine Fertigungspartner angewiesen, keine Server mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien auszuliefern. Hintergrund sind neue Regeln des US-Handelsministeriums vom 16. November. Sie sollen verhindern, dass chinesische KI-Entwickler Rechenleistung über Rechenzentren in Drittländern mieten. Cloudanbieter haben 90 Tage Zeit, Lizenzen zu beantragen. Wie lange der Stopp gilt, ist offen.
Die Region ist für NVIDIA bedeutend. Über die Tochter in Singapur verbuchte der Konzern 2025 Umsätze von 104 Milliarden Dollar, darin sind allerdings auch Geschäfte mit Bezug zu Taiwan und China enthalten. Für die NVIDIA Aktie ist deshalb weniger der Stopp selbst das Risiko als die Unsicherheit, wie lange sich die Genehmigungen hinziehen.
Die Nachfrage nach NVIDIA-Chips ist nicht das Problem. Das Problem ist, wer sie kaufen darf.
Die Warnsignale
Ratingwächter und Chartlinien
Hinzu kommen zwei Warnsignale. Die Ratingagentur S&P hat NVIDIAs AA-Bonitätsnoten unter Beobachtung mit negativem Ausblick gestellt, eine Herabstufung wird binnen 90 Tagen geprüft. Und im Chart steht ein sogenanntes Death Cross bevor: Die 50-Tage-Linie liegt mit 203,63 Dollar nur noch knapp über der 200-Tage-Linie bei 203,35 Dollar. Kreuzt sie diese nach unten, werten viele Charttechniker das als Zeichen eines Abwärtstrends. Am 3. Dezember muss Huang zudem vor dem Bankenausschuss des US-Senats aussagen.
Operativ bleibt NVIDIA ein Schwergewicht. Im jüngsten Quartal setzte der Konzern 115,8 Milliarden Dollar um und stellt für das laufende Quartal rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Turbulenzen um die Führung, Huang war am 12. November zurückgetreten und elf Tage später zurückgekehrt, haben das Vertrauen der Anleger aber sichtbar erschüttert.
Häufige Fragen zur NVIDIA Aktie
Warum fällt die NVIDIA Aktie wieder?
Nach der Comeback-Rally belasten ein Lieferstopp nach Südostasien, eine Ratingwarnung von S&P und ein drohendes Death Cross im Chart.
Welche Länder sind vom Lieferstopp betroffen?
Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien.
Was ist ein Death Cross?
Ein Chartsignal, bei dem die 50-Tage-Linie unter die 200-Tage-Linie fällt. Viele Anleger werten es als Hinweis auf einen Abwärtstrend.
Welche ISIN und WKN hat die NVIDIA Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA.
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