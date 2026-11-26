Selten hat eine Aktie so viel Drama in einen einzigen Monat gepackt: Die Nvidia-Aktie (Symbol NVDA, ISIN US67066G1040) verlor binnen vier Wochen knapp ein Drittel, sprang nach der Rückkehr von Firmenchef Jensen Huang an einem einzigen Tag um rund 30 Prozent – und steht dennoch bei 149,30 Dollar. Während die Wall Street wegen Thanksgiving pausiert, bleibt eine Frage offen: Ist das der Neustart des KI-Marktführers oder nur eine Atempause?
Nvidia-Aktie: Huangs Rückkehr, S&P-Warnung, 31 Prozent Minus – Neustart oder Kurs-Falle?
Die Nvidia-Aktie schloss am Mittwoch bei 149,30 Dollar, 31 Prozent unter dem Stand von Ende Oktober. Trotz Huang-Comeback prüft S&P das AA-Rating.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Kurs (Schluss)
- 149,30 USD
- Veränderung am Tag
- -3,91 %
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, Mittwoch; Donnerstag war Thanksgiving, die US-Börsen blieben geschlossen
Chronik eines Ausnahmemonats
Was ist bei der Nvidia-Aktie in den vergangenen Wochen passiert?
Die Ereignisse folgten dicht aufeinander. Anfang November tauchten Berichte über ein Verfahren des Verwaltungsrats gegen Huang auf, wenig später hieß es, das Gremium wolle ihn ablösen. Am 17. November legte Nvidia die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2027 vor: Der Umsatz lag bei 115,84 Milliarden Dollar und damit gut doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor, die bereinigte Bruttomarge bei 74,9 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 2,68 Dollar. Für das Schlussquartal stellte der Konzern rund 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht – ohne Rechenzentrumsgeschäft in China.
Auf der Telefonkonferenz zu den Zahlen erklärte der Verwaltungsratschef laut den vorliegenden Berichten, Huang scheide wegen Verhaltens aus, das nicht zum Verhaltenskodex des Konzerns passe; Finanzchefin Colette Kress übernahm kommissarisch. Nur wenige Tage später kehrte das Board seine Linie um: Am 23. November wurde Huang einstimmig wieder als Chef eingesetzt. Er firmiert nun laut Berichten als President, CEO und Verwaltungsratsmitglied.
Die Börse reagierte mit einem der größten Kurssprünge der jüngeren Geschichte: Je nach Quelle legte die Nvidia-Aktie am 23. November um 28 bis 31 Prozent zu. Doch die Erleichterung hielt nicht lange. Am Mittwoch, 25. November, verlor das Papier erneut 3,91 Prozent auf 149,30 Dollar – nach einem Handelstag, an dem der Nasdaq zeitweise um mehr als 4 Prozent einbrach und sich bis zum Schluss auf minus 0,6 Prozent erholte.
Nvidia-Aktie: Schlusskurse im Überblick
USD
Quelle: 24/7 Wall St. (Schlusskurse 26.10. und 25.11.2026)
Daten als Tabelle
|Stichtag
|Schlusskurs
|26.10.2026
|216
|25.11.2026
|149,30
Das Rating-Signal
Warum prüft S&P das Nvidia-Rating – und was heißt das für die Nvidia-Aktie?
Der vielleicht wichtigste Termin des Tages fand abseits der Kurstafeln statt: Die Ratingagentur S&P Global Ratings setzte das AA-Rating von Nvidia am 25. November auf CreditWatch mit negativem Ausblick und nannte Governance-Fragen als Grund. Die Prüfung läuft 90 Tage; am Ende könnte eine Herabstufung um eine Stufe stehen. Moody's hatte den Ausblick bereits von positiv auf stabil gesenkt. Die Kreditausfallprämien (CDS) stiegen am selben Tag um bis zu 6 Basispunkte.
Dass es bei Nvidia überhaupt um Anleihen geht, überrascht viele Aktionäre: Nach Bloomberg-Angaben, die 24/7 Wall St. zitiert, machen Nvidia-Papiere rund 32,5 Milliarden Dollar im US-Investment-Grade-Index aus. Ein Abstieg im Rating wäre für das Unternehmen mit hohen Barreserven kein Finanzierungsproblem – aber ein Signal, dass Investoren Führungs- und Aufsichtsfragen inzwischen einpreisen.
Die Gegenseite
Wie schätzen Analysten die Nvidia-Aktie nach der Huang-Rückkehr ein?
Die Wall Street zeigt sich deutlich zuversichtlicher als der Kurs. Nach Stocktwits-Angaben hob Bernstein die Nvidia-Aktie auf „Outperform“ (zuvor „Market Perform“) und beließ das Kursziel bei 200 Dollar. Oppenheimer stufte ebenfalls auf „Outperform“ hoch und nennt 250 Dollar, StoneX auf „Buy“ mit einem Ziel von 270 Dollar. Dan Ives sieht laut 24/7 Wall St. 250 Dollar und spricht von einem „Gut-Check-Moment“ – die Nachfrage übersteige das Angebot im Verhältnis zehn zu eins.
|Haus
|Urteil
|Kursziel
|Bernstein
|Outperform
|200 USD
|Oppenheimer
|Outperform
|250 USD
|StoneX
|Buy
|270 USD
|Dan Ives (laut 24/7 Wall St.)
|–
|250 USD
Einschätzungen der genannten Häuser, keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Quelle: Stocktwits, 24/7 Wall St. (Stand 24.–26.11.2026)
Auffällig ist die Lücke: Selbst das niedrigste genannte Kursziel liegt rund ein Drittel über dem Schlusskurs von 149,30 Dollar. Das spricht dafür, dass die Analysten das Geschäft – Umsatz plus 103 Prozent, Bruttomarge knapp 75 Prozent – höher gewichten als die Führungsdebatte. Es heißt aber auch: Ziele sind Meinungen, keine Garantien.
Das große Bild
Wie geht es für die Nvidia-Aktie und den KI-Sektor weiter?
Nvidia ist längst mehr als ein Chipkonzern: Der Wert hängt am Investitionszyklus der Rechenzentren, an Exportregeln und an der Frage, wie lange die Hyperscaler ihre Ausgaben hochhalten. Die Verschuldung des KI-Booms ist an anderer Stelle ein eigenes Thema; für Nvidia zählt kurzfristig vor allem, ob Huang die Zweifel an der Aufsicht im Haus ausräumen kann.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Wie hoch ist der aktuelle Kurs der Nvidia-Aktie? Zuletzt schloss die Nvidia-Aktie am Mittwoch, 25. November 2026, bei 149,30 Dollar (minus 3,91 Prozent). Am Donnerstag blieben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.
Warum ist die Nvidia-Aktie so stark gefallen? Auslöser waren die Führungskrise um Jensen Huang, Sorgen über Exportkontrollen und China sowie eine insgesamt schwache Stimmung bei KI-Werten. Seit dem 26. Oktober summiert sich das Minus laut 24/7 Wall St. auf 31 Prozent.
Was sagen Analysten zum Kursziel der Nvidia-Aktie? Bernstein nennt 200 Dollar, Oppenheimer 250 Dollar und StoneX 270 Dollar. Das sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht von aktiencheck.de.
Was bedeutet die S&P-Prüfung? S&P hat das AA-Rating auf CreditWatch mit negativem Ausblick gesetzt. Binnen 90 Tagen kann es bestätigt oder um eine Stufe gesenkt werden.
Wann gibt es die nächsten Nvidia-Quartalszahlen? Ein Termin für den Bericht zum vierten Geschäftsquartal 2027 ist in den ausgewerteten Quellen nicht genannt; das Management stellt rund 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht.
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