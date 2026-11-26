Wie hoch ist der aktuelle Kurs der Nvidia-Aktie? Zuletzt schloss die Nvidia-Aktie am Mittwoch, 25. November 2026, bei 149,30 Dollar (minus 3,91 Prozent). Am Donnerstag blieben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.

Warum ist die Nvidia-Aktie so stark gefallen? Auslöser waren die Führungskrise um Jensen Huang, Sorgen über Exportkontrollen und China sowie eine insgesamt schwache Stimmung bei KI-Werten. Seit dem 26. Oktober summiert sich das Minus laut 24/7 Wall St. auf 31 Prozent.

Was sagen Analysten zum Kursziel der Nvidia-Aktie? Bernstein nennt 200 Dollar, Oppenheimer 250 Dollar und StoneX 270 Dollar. Das sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht von aktiencheck.de.

Was bedeutet die S&P-Prüfung? S&P hat das AA-Rating auf CreditWatch mit negativem Ausblick gesetzt. Binnen 90 Tagen kann es bestätigt oder um eine Stufe gesenkt werden.

Wann gibt es die nächsten Nvidia-Quartalszahlen? Ein Termin für den Bericht zum vierten Geschäftsquartal 2027 ist in den ausgewerteten Quellen nicht genannt; das Management stellt rund 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht.