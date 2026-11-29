Zwölf Tage nach seinem Rücktritt war Jensen Huang wieder da, und die Börse feierte, als wäre nichts gewesen. Am Montag holte der Verwaltungsrat den Nvidia-Gründer an die Konzernspitze zurück, die Nvidia Aktie schoss um 31,48 Prozent auf 165,05 Dollar nach oben. An einem einzigen Tag kamen mehr als 900 Milliarden Dollar Börsenwert hinzu. Dann setzte der Kater ein: minus 5,86 Prozent am Dienstag, minus 3,91 Prozent am Mittwoch. Am Freitag schloss die Aktie nach dem verkürzten Handelstag bei 150,49 Dollar. Unter dem Strich steht ein Wochenplus von 19,88 Prozent, und trotzdem liegt die Aktie noch 37 Prozent unter ihrem Rekord vom Oktober.
Nvidia Aktie: Fast eine Billion Dollar an einem Tag, dann der Kater – jetzt muss Jensen Huang vor den Senat
Plus 31 Prozent am Montag, minus zehn Prozent bis Mittwoch, Wochenplus knapp 20 Prozent: Die Nvidia Aktie hat eine der wildesten Wochen ihrer Geschichte hinter sich. Doch die eigentliche Prüfung kommt erst. Am Donnerstag sagt Jensen Huang öffentlich vor dem US-Senat aus. Was Anleger über die Woche der Wahrheit wissen müssen.
Die Woche
Vom Jubel zum Kater in 48 Stunden
Der Montag war ein Befreiungsschlag für die gesamte KI-Branche. Der S&P 500 stieg um 4,73 Prozent, der stärkste Tag seit April 2025. Doch schon am Dienstag kehrten die Zweifel zurück, und der Grund lag nicht im Geschäft, sondern in der Führung. Am Mittwoch setzte die Ratingagentur S&P Global die Bonitätsnote AA von Nvidia unter Beobachtung mit negativem Ausblick. Begründung: Fragen zur Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, zur Aufsicht, zur Nachfolgeplanung und zu den Exportkontrollen für China. Eine Herabstufung um eine Stufe ist binnen 90 Tagen möglich. Unsere Lesart: Der Markt hat am Montag die Rückkehr des Gründers gefeiert und danach begonnen, den Preis dieser Rückkehr zu berechnen.
Huang selbst gab sich bei einer Mitarbeiterversammlung am Dienstag kämpferisch. Er räumte ein, in Therapie zu sein, verteidigte aber seinen Führungsstil und die fehlende Nachfolgeregelung. Laut Yahoo Finance hatten sich Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance beim Verwaltungsrat für seine Rückkehr eingesetzt. Ungelöst sind dagegen die Ermittlungen: Justizministerium und Börsenaufsicht SEC untersuchen den mutmaßlichen Schmuggel von Nvidia-Chips über die Firma Megaspeed aus Singapur, die die US-Regierung inzwischen auf eine schwarze Liste gesetzt hat. Der Verwaltungsrat hat einen neuen Chef für die Einhaltung der Regeln berufen.
Der Kalender
Drei Tage in Washington entscheiden über die Richtung
Die neue Woche gehört der Politik. Am Dienstag, 1. Dezember, wird Huang hinter verschlossenen Türen von drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses befragt, darunter der Sonderausschuss zur Kommunistischen Partei Chinas. Am Mittwoch folgt Nvidias Chefjurist Tim Teter. Am Donnerstag, 3. Dezember, um 10 Uhr Ortszeit sagt Huang öffentlich vor dem Bankenausschuss des Senats aus. Das Thema der Anhörung: die Aufsicht über die US-Exportkontrollen für KI-Chips. Auch Handelsminister Howard Lutnick soll vor dem Ausschuss erscheinen, der Termin ist noch nicht einheitlich bestätigt. Anders als die Befragungen im Repräsentantenhaus wird die Senatsanhörung live übertragen. Jeder Satz kann den Kurs bewegen.
Was dabei leicht untergeht: Am Geschäft liegt es nicht. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, der Nettogewinn um 105 Prozent auf 65,3 Milliarden Dollar. Selbst nach der Montagsrally wird die Nvidia Aktie nur mit rund dem Zehnfachen des erwarteten Gewinns bewertet. Der bekannte Analyst Dan Ives sprach von einer traumatischen Lage für Anleger, die nicht mehr wüssten, wo oben und unten sei, und erwartet weitere Schwankungen. Neben Washington stehen weitere Termine an: am Dienstag die Zahlen des Nvidia-Partners Marvell, am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht und am 8. und 9. Dezember die Sitzung der US-Notenbank, an der Händler fast sicher mit einer Zinserhöhung rechnen.
Einordnung der Redaktion: Die Nvidia Aktie hat in einer Woche gezeigt, wie viel ein einzelner Mensch an der Börse wert sein kann: rund 900 Milliarden Dollar an einem Tag. Sie hat aber auch gezeigt, wie schnell diese Prämie wieder schrumpft, wenn die Fragen bleiben. Die Zahlen des Konzerns sind stark, die Bewertung ist niedrig wie lange nicht. Doch solange Ermittlungen, Ratingagentur und Kongress das Bild bestimmen, handelt die Nvidia Aktie weniger nach Gewinnen als nach Schlagzeilen. Der Donnerstag im Senat dürfte zeigen, ob der Montag ein Neuanfang war oder nur eine Atempause.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum ist die Nvidia Aktie am Montag so stark gestiegen?
Der Verwaltungsrat hat Jensen Huang zwölf Tage nach seinem Rücktritt wieder als Konzernchef eingesetzt. Die Aktie stieg um 31,48 Prozent auf 165,05 Dollar.
Wann sagt Jensen Huang vor dem Kongress aus?
Am 1. Dezember nicht öffentlich vor drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses, am 3. Dezember öffentlich vor dem Bankenausschuss des Senats.
Wie hat sich die Nvidia Aktie in der Woche entwickelt?
Sie stieg um 19,88 Prozent auf 150,49 Dollar, liegt aber 37 Prozent unter dem Rekordschluss von 239,24 Dollar vom 6. Oktober.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nvidia Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422. Deutsches Handelssymbol: NVD. US-Handelssymbol: NVDA (Nasdaq).
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