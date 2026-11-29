Was dabei leicht untergeht: Am Geschäft liegt es nicht. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, der Nettogewinn um 105 Prozent auf 65,3 Milliarden Dollar. Selbst nach der Montagsrally wird die Nvidia Aktie nur mit rund dem Zehnfachen des erwarteten Gewinns bewertet. Der bekannte Analyst Dan Ives sprach von einer traumatischen Lage für Anleger, die nicht mehr wüssten, wo oben und unten sei, und erwartet weitere Schwankungen. Neben Washington stehen weitere Termine an: am Dienstag die Zahlen des Nvidia-Partners Marvell, am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht und am 8. und 9. Dezember die Sitzung der US-Notenbank, an der Händler fast sicher mit einer Zinserhöhung rechnen.