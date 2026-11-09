Die Nacht war schlimm, der Morgen ist kaum besser. Die Nvidia-Aktie notiert vorbörslich 4,82 Prozent tiefer bei 177,64 US-Dollar, nach einem Schlusskurs von 186,64 Dollar am Freitag. Im Frankfurter Handel ging es laut Reuters zeitweise um mehr als sechs Prozent abwärts. Auslöser ist ein Geständnis, das die Börse so noch nie gesehen hat: Der Chef des wertvollsten Chipkonzerns der Welt räumt eine Affäre mit einer Frau ein, die US-Geheimdienste für eine Quelle Pekings halten. Seitdem stellt die Wall Street eine Frage, die bis vor wenigen Tagen undenkbar schien: Bleibt Jensen Huang Chef von Nvidia?
Nvidia-Aktie fällt um fast 5 Prozent: Der Megaspeed-Krimi um Jensen Huang – und die Wette auf den Chef
Am Morgen nach dem Geständnis kennt die Nvidia-Aktie nur eine Richtung: abwärts, auf 177,64 Dollar. Die Wall Street streitet, ob Jensen Huang die Spionage-Affäre um die frühere Megaspeed-Managerin übersteht. Die Aktienanalyse: Bullen gegen Bären, Washington gegen Peking – und was für Anleger jetzt zählt.
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Das Geständnis
Eine E-Mail, die Nvidia erschüttert
Am Sonntag schrieb Jensen Huang eine E-Mail an die Belegschaft, wie sie kein Chef eines Billionen-Konzerns je schreiben wollte.
„I was unfaithful to my wife“, schrieb der 63-Jährige laut CNBC. Sein Verhalten habe seiner Frau und den gemeinsamen Kindern wehgetan, es gebe dafür keine Entschuldigung, es tue ihm zutiefst leid. Er sei Nvidia voll verpflichtet und werde daran arbeiten, das Vertrauen zurückzugewinnen. Zugleich betonte Huang, er sei stolz und dankbar, Amerikaner zu sein, und unterstütze die Untersuchung.
Denn die gibt es jetzt: Der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, geführt von unabhängigen Mitgliedern des Gremiums mit externen Rechtsberatern. Sie soll klären, ob Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstaktion war. Das Gremium habe keinen Grund zu der Annahme, dass die nationale Sicherheit oder Nvidia-Geheimnisse beeinträchtigt worden seien, werde aber alle verfügbaren Informationen prüfen. Ein Sprecher legte nach: Die Nachrichten würden Nvidia nicht bremsen, Huang wolle den Konzern ohne Unterbrechung weiterführen.
Der Megaspeed-Krimi
Eine Managerin, ein Rechenzentrum in Malaysia – und ein Verdacht aus Washington
Die Frau im Zentrum ist Alice Huang, auch Huang Le genannt, nicht verwandt mit dem Nvidia-Chef. Sie war leitende Managerin bei Megaspeed, einem Rechenzentrumsbetreiber aus Singapur, der Nvidia-Chips kauft und Rechenleistung vermietet – auch an chinesische Konzerne wie Alibaba. Megaspeed ging 2023 aus dem chinesischen Spiele- und Cloudanbieter 7Road hervor, hinter dem staatliche Investoren stehen.
Nach Berichten der New York Times und der Financial Times gehen US-Dienste davon aus, dass Alice Huang vom chinesischen Ministerium für Staatssicherheit angeworben wurde. Ins Visier geriet sie über Ermittlungen gegen Megaspeed: Das US-Handelsministerium hatte Ende 2024 eine Untersuchung eröffnet, nachdem ein Beamter in einem malaysischen Rechenzentrum noch verpackte Nvidia-Ausrüstung entdeckt hatte – ein möglicher Hinweis auf einen Umschlagplatz für exportbeschränkte Chips. Inzwischen liegt der Fall beim Justizministerium. Eine malaysische Schwesterfirma von Megaspeed kaufte laut Handelsdaten zwischen Juni 2024 und Februar 2026 KI-Ausrüstung mit Nvidia-Chips für mindestens 4,8 Milliarden Dollar.
Brisant ist die politische Dimension. Laut New York Times wurde Präsident Donald Trump vor rund einem Jahr über den Verdacht unterrichtet – und unternahm nichts. Die Beamten gingen damals davon aus, dass Jensen Huang von den mutmaßlichen Geheimdienstverbindungen nichts wusste. Bewiesen ist bislang weder, dass Huang wissentlich sensible Informationen weitergab, noch, dass Megaspeed Nvidia-Chips illegal nach China umleitete.
Bullen gegen Bären
Die Wall Street wettet auf Jensen Huang – und ist sich uneins
Selten haben Analysten so offen über die Zukunft eines Vorstandschefs gestritten wie an diesem Montagmorgen.
Den nüchternsten Blick liefert Citi. Für Anleger gehe es nun um mögliche Folgen für die Unternehmensführung, eine verschärfte Aufsicht durch die Regulierer, die Einhaltung der Exportkontrollen bei den H200-Chips, die über Zwischenhändler nach China gelangen könnten, und um die langfristige Stabilität an der Spitze.
The overhang is going to be around for a while.
Das große Bild
Warum die Nvidia-Aktie an einem Mann hängt – und an zwei Supermächten
Für die Nvidia-Aktie geht es um mehr als eine Affäre. Es geht um drei Gewissheiten, die an diesem Wochenende Risse bekommen haben.
Jensen Huang ist Nvidia
Huang hat Nvidia 1993 in einem Denny's-Restaurant in San Jose mitgegründet und führt den Konzern seit mehr als drei Jahrzehnten. Bernstein formuliert es in Großbuchstaben: Huang IST Nvidia. Einen offensichtlichen Nachfolger gibt es nicht. Genau das macht die Nvidia-Aktie so verwundbar für jede Frage nach dem Chef.
Nvidia ist der Spielball zwischen Washington und Peking
Kein Unternehmen steht so im Zentrum des Chip-Konflikts zwischen den USA und China. Huang hat sich jahrelang für mehr Exporte nach China eingesetzt – mit dem Argument, es sei besser, wenn die Welt auf amerikanischer Technik aufbaue. Genau dieses Werben erscheint jetzt in einem neuen Licht. Bernstein befürchtet, die Affäre liefere Abgeordneten beider Parteien Munition.
Der KI-Boom steht ohnehin unter Druck
Die Affäre trifft die Nvidia-Aktie in einer fragilen Phase. Nach den US-Zwischenwahlen fürchten Anleger strengere Regeln für KI-Rechenzentren, am vergangenen Donnerstag verlor Nvidia 9,26 Prozent. Mit 177,64 Dollar liegt die Aktie rund 27 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch.
Rechnerisch kostet der Rückgang von 9 Dollar je Aktie den Konzern bei rund 24,3 Milliarden Aktien mehr als 200 Milliarden Dollar an Börsenwert – an einem einzigen Morgen, ausgelöst nicht durch Zahlen, sondern durch eine E-Mail.
Aktienanalyse
Was die Affäre für die Nvidia-Aktie bedeutet
Das Geschäft: Am operativen Geschäft ändert die Affäre zunächst nichts. Bernstein erwartet keine Auswirkungen auf die Nachfrage, die großen Cloud-Konzerne kaufen Nvidia-Chips, weil es kaum Alternativen gibt. China einschließlich Hongkong steht laut Bernstein nur noch für rund 8 Prozent des Umsatzes.
Die Bewertung: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 23 auf Basis der vergangenen zwölf Monate ist die Nvidia-Aktie so günstig bewertet wie lange nicht. Ein Teil des neuen Risikos ist damit bereits eingepreist.
Das Risiko: Ein Kursabschlag wegen des Schlüsselpersonenrisikos verschwindet nicht über Nacht. Solange die Untersuchung läuft und der Kongress fragt, bleibt eine Unsicherheit, die sich in keinem Bewertungsmodell sauber abbilden lässt. Im schlimmsten Fall, einem Abgang Huangs ohne geordnete Nachfolge, dürfte die Reaktion deutlich heftiger ausfallen als heute. Pepperstone-Analyst Weston sprach für diesen Fall von einem Blutbad.
Die nächsten Tage
Die Termine, die über die Nvidia-Aktie entscheiden
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie und zur Megaspeed-Affäre
Warum fällt die Nvidia-Aktie heute?
Jensen Huang hat eine Affäre mit der früheren Megaspeed-Managerin Alice Huang eingeräumt, die US-Behörden laut Medienberichten für eine chinesische Geheimdienstquelle halten. Der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Anleger fürchten Folgen für Führung, Governance und das Verhältnis zu Washington.
Was ist Megaspeed?
Ein Rechenzentrumsbetreiber aus Singapur und Nvidia-Kunde, der Rechenleistung unter anderem an chinesische Konzerne vermietet. US-Behörden ermitteln seit 2024 wegen des Verdachts, über Megaspeed könnten exportbeschränkte Nvidia-Chips nach China gelangt sein. Nvidia weist das zurück.
Bleibt Jensen Huang Nvidia-Chef?
Vorerst ja. Nvidia erklärt, Huang werde den Konzern ohne Unterbrechung weiterführen. Analysten sind uneins: Gary Black rechnet mit einer Ablösung, Chris Weston von Pepperstone hält das für unwahrscheinlich.
Wann legt Nvidia Quartalszahlen vor?
Am 17. November 2026.
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