Nvidia-Aktie fällt um fast 5 Prozent: Der Megaspeed-Krimi um Jensen Huang – und die Wette auf den Chef

„I was unfaithful to my wife“, schrieb der 63-Jährige laut CNBC. Sein Verhalten habe seiner Frau und den gemeinsamen Kindern wehgetan, es gebe dafür keine Entschuldigung, es tue ihm zutiefst leid. Er sei Nvidia voll verpflichtet und werde daran arbeiten, das Vertrauen zurückzugewinnen. Zugleich betonte Huang, er sei stolz und dankbar, Amerikaner zu sein, und unterstütze die Untersuchung.

Denn die gibt es jetzt: Der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, geführt von unabhängigen Mitgliedern des Gremiums mit externen Rechtsberatern. Sie soll klären, ob Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstaktion war. Das Gremium habe keinen Grund zu der Annahme, dass die nationale Sicherheit oder Nvidia-Geheimnisse beeinträchtigt worden seien, werde aber alle verfügbaren Informationen prüfen. Ein Sprecher legte nach: Die Nachrichten würden Nvidia nicht bremsen, Huang wolle den Konzern ohne Unterbrechung weiterführen.