Schlechter kann ein Datum kaum aussehen. Am Donnerstag, dem 19. November, verkaufte Tim Teter, Chefjurist und Vorstandsmitglied von Nvidia, 30.000 Aktien für rund 4,5 Millionen Dollar. Am Freitag darauf brach die Nvidia Aktie um 14 Prozent auf 125,53 Dollar ein. Die Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht SEC ging am Montag, dem 23. November, ein. In den sozialen Medien war das Urteil schnell gefällt. Die Meldung selbst erzählt eine nüchternere Geschichte.
Nvidia Aktie: Chefjurist verkauft für 4,5 Millionen Dollar – einen Tag vor dem 14-Prozent-Crash
Das Timing wirkt brisant: Nvidias Chefjurist Tim Teter hat am 19. November 30.000 Aktien verkauft, einen Tag bevor die Nvidia Aktie um 14 Prozent abstürzte. Die SEC-Meldung zeigt allerdings, wann der Verkauf tatsächlich beschlossen wurde. Die Fakten zum Insider Trade und was Anleger daraus lesen können.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN
- US67066G1040
- WKN
- 918422
- Handelssymbol
- NVD
- US-Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- Insider
- Tim Teter, Chefjurist
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung; Kurse Nasdaq
Die Stammdaten für Anleger: Die Nvidia-Aktie trägt die ISIN US67066G1040 und die WKN 918422. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol NVD gehandelt, in den USA unter NVDA an der Nasdaq.
Die Meldung
30.000 Aktien, zwölf Tranchen: was im Form 4 steht
Teter verkaufte die Papiere in zwölf Teilpaketen zu Kursen zwischen 145,74 und 158,06 Dollar. Die Aktien stammen aus einem Familientrust, dessen Treuhänder er ist. Nach dem Verkauf hält der Trust 2.657.660 Aktien, Teter selbst weitere 268.238 Stück. Zusammen sind das gut 2,9 Millionen Aktien. Der Verkauf entspricht damit rund einem Prozent seines Bestands.
Der entscheidende Satz steht in der Fußnote: Der Verkauf lief über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Teter am 22. Mai 2026 abgeschlossen hat, also sechs Monate vor dem Geschäft. Derselbe Plan hatte schon am 21. September 30.460 Aktien verkauft, damals zu rund 222 bis 224 Dollar und für etwa 6,8 Millionen Dollar. Wer im Mai Termine und Mengen festlegt, kann im November nicht auf Neuigkeiten reagieren.
Der Kontext
Eine Woche wie eine Achterbahn: 125, 165, 155 Dollar
Dass der Verkauf trotzdem auffällt, liegt an der Kursbewegung drumherum. Am 19. November schloss die Nvidia-Aktie bei 145,98 Dollar. Am 20. November fiel sie auf 125,53 Dollar. Am 23. November sprang sie um gut 31 Prozent auf 165,05 Dollar, nachdem der Verwaltungsrat Jensen Huang wieder als Chef eingesetzt hatte. Am 24. November gab sie auf 155,38 Dollar nach. Teters Durchschnittskurs von 151,43 Dollar liegt damit ziemlich genau in der Mitte dieser wilden Spanne.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Nvidia
Wusste Tim Teter vom Kurssturz?
Dafür gibt es keinen Beleg. Der Verkauf wurde durch einen im Mai 2026 festgelegten Plan ausgelöst.
Wie viele Nvidia-Aktien hält Teter noch?
Laut Meldung rund 2,93 Millionen Stück, direkt und über einen Familientrust.
Sind Insiderverkäufe bei Nvidia ungewöhnlich?
Nein. Führungskräfte werden großteils in Aktien bezahlt und verkaufen regelmäßig über feste Pläne.
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