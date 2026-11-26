Wusste Tim Teter vom Kurssturz?

Dafür gibt es keinen Beleg. Der Verkauf wurde durch einen im Mai 2026 festgelegten Plan ausgelöst.

Wie viele Nvidia-Aktien hält Teter noch?

Laut Meldung rund 2,93 Millionen Stück, direkt und über einen Familientrust.

Sind Insiderverkäufe bei Nvidia ungewöhnlich?

Nein. Führungskräfte werden großteils in Aktien bezahlt und verkaufen regelmäßig über feste Pläne.