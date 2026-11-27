Für die Nvidia Aktie und andere KI-Werte ist die Frage, ob Washington die Regeln verschärft und Lieferungen in Drittstaaten stärker kontrolliert. Das trifft den Absatz von Beschleunigern und damit Auftragsfertiger wie TSMC sowie Zulieferer. 24/7 Wall St. nennt für Broadcom (plus 2 Prozent) und TSMC (plus 2 Prozent) am selben Tag Gewinne und stellt keinen ursächlichen Zusammenhang her. Im S&P 500 und in der Nasdaq dominierte am Freitag die KI-Erholung. Wie stark das Exportkontrollrisiko in den Kursen steckt, ist eine Einschätzung der Redaktion und nicht belegt.