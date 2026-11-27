Die Nvidia-Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040) liefert in diesen Tagen das größte Börsendrama der Wall Street: ein Kurseinbruch von fast 30 Prozent binnen weniger Handelstage, danach ein Sprung um 31 Prozent an einem einzigen Montag – und nun die Frage, ob der wertvollste Chipkonzern der Welt wirklich neu gestartet ist oder nur kurz Luft holt.
Nvidia-Aktie: 31 Prozent Sprung, S&P-Warnung, Lieferstopp-Bericht – Neustart oder Fehlalarm?
Die Nvidia-Aktie sprang nach Jensen Huangs Rückkehr um 31 Prozent, gab danach wieder nach – S&P droht mit Herabstufung. Wie belastbar ist die Erholung des Chipriesen?
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN
- US67066G1040
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- Schlusskurs
- 149,30 USD
- 52-Wochen-Spanne
- 124,50 – 243,37 USD
- Börsenwert
- rund 3,61 Bio. USD
Stand: 25.11.2026, Kurse: Nasdaq-Schluss vom 25.11.2026 (26.11. US-Feiertag)
Am Black Friday, dem verkürzten Handelstag nach Thanksgiving, stehen Halbleiterwerte wieder im Rampenlicht. Nasdaq-Futures notierten am Morgen deutlich im Plus, Micron und andere Chipwerte erholten sich. Nvidia selbst schwankt in der dünnen Feiertagsliquidität zwischen Plus und Minus. Wer verstehen will, warum, muss die Geschichte der letzten zwei Wochen erzählen.
Die Chronik
Was ist bei der Nvidia Aktie in den letzten Wochen passiert?
Am 11. November nahm der Verwaltungsrat laut Berichten den Rücktritt von Gründer und Chef Jensen Huang an; Finanzchefin Colette Kress übernahm interimistisch. Ein Ausschuss unabhängiger Direktoren untersucht den Vorgang mit externen Anwälten. Die Aktie fiel vom Schlusskurs 173,73 Dollar (11. November) auf 125,53 Dollar am 20. November – gut 28 Prozent Minus.
Am 22. November stimmte das Gremium nach Berichten einstimmig für Huangs Rückkehr als Präsident, Vorstandschef und Direktor. Am Montag, dem 23. November, schoss die Aktie um 31,5 Prozent auf 165,05 Dollar. Danach folgte die Ernüchterung: Am Dienstag gab sie zeitweise deutlich nach, am Mittwoch schloss sie bei 149,30 Dollar (-3,91 Prozent). Zum Allzeithoch-Schlusskurs von 239,24 Dollar (6. Oktober) fehlen damit noch rund 38 Prozent.
Nvidia-Aktie: Schlusskurse in der Achterbahn-Phase
USD
Quelle: aktiencheck.de-Redaktionsartikel vom 24. und 27.11.2026, Nasdaq-Schlusskurse
Daten als Tabelle
|Datum
|Schlusskurs
|11.11.
|173,73
|20.11.
|125,53
|23.11.
|165,05
|25.11.
|149,30
Wie stark sind die Zahlen hinter der Nvidia-Aktie?
Operativ gibt es wenig zu meckern. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 25. Oktober) steigerte Nvidia den Umsatz laut Unternehmensangaben auf 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent. Das Rechenzentrumsgeschäft steuerte 107,6 Milliarden Dollar bei. Der Nettogewinn nach US-GAAP lag bei 65,3 Milliarden Dollar, der freie Cashflow bei 43,8 Milliarden, die Bruttomarge bei rund 74,8 Prozent.
Für das vierte Quartal peilt das Management 130 Milliarden Dollar Umsatz an (plus/minus 3 Prozent) bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent. Ein China-Rechenzentrumsgeschäft ist in dieser Prognose laut Berichten nicht enthalten. Die Bilanz zeigt 29,1 Milliarden Dollar Zahlungsmittel und 68,6 Milliarden Dollar marktgängige Wertpapiere; die Rückkaufermächtigung beträgt rund 227 Milliarden Dollar.
Was sagen Analysten zur Nvidia Aktie nach Huangs Rückkehr?
Mehrere Häuser reagierten im Eiltempo. Nach Berichten von wallstreet-online und aktiencheck.de stufte StoneX auf Kaufen hoch (Kursziel 270 Dollar), Oppenheimer auf Outperform (250 Dollar), Bernstein auf Outperform (200 Dollar) und Melius auf Kaufen (220 Dollar). BMO Capital und Citigroup bestätigten ihre Kaufvoten mit je 240 Dollar, Stifel sieht 205 Dollar, Baird bleibt neutral bei 200 Dollar. Dan Ives (Yorkville) hält an 225 Dollar fest. Alle Zahlen sind Einschätzungen Dritter und keine Aussage von aktiencheck.de.
|Haus
|Urteil
|Kursziel
|StoneX
|Kaufen
|270 $
|Oppenheimer
|Outperform
|250 $
|BMO Capital
|Outperform
|240 $
|Citigroup
|Kaufen
|240 $
|Melius
|Kaufen
|220 $
|Stifel
|Buy
|205 $
|Bernstein
|Outperform
|200 $
|Baird
|Neutral
|200 $
Einschätzungen der genannten Häuser; keine Kursziele oder Empfehlungen von aktiencheck.de.
Quelle: wallstreet-online.de, aktiencheck.de-Recherche vom 24.11.2026
Das Konsens-Kursziel variiert je nach Erhebung zwischen rund 232 und 247 Dollar. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Redaktionsrecherche bei etwa 16 auf Basis der letzten zwölf Monate und bei rund 10 auf Basis der Konsensschätzungen – im Vergleich zu Broadcom (rund 17,5 erwartet) und AMD (rund 28 erwartet) ein niedriger Wert.
Gegenwind
Welche Risiken drücken die Nvidia-Aktie?
Zwei Themen dämpfen die Erholung. Erstens die Governance-Frage: S&P Global setzte das AA-Rating nach Berichten auf CreditWatch mit negativem Ausblick, weil die Rückkehr Fragen zur Aufsicht des Verwaltungsrats, zur Unabhängigkeit langjähriger Direktoren und zur Nachfolgeplanung nicht ausreichend beantworte. Eine Entscheidung wird binnen etwa 90 Tagen erwartet. Moody's führt Nvidia unverändert mit Aa1 und stabilem Ausblick.
Zweitens die Exportkontrollen: Am 26. November wurde berichtet, Nvidia habe Fertigungspartner angewiesen, Server vorerst nicht nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien auszuliefern. Hintergrund seien neue US-Regeln, die dort eine Lizenz verlangen. Nvidia hat dies nach den vorliegenden Quellen nicht bestätigt.
Welche Termine sind für die Nvidia-Aktie jetzt wichtig?
FAQ zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie zuletzt so stark gefallen? Nach Huangs Rücktritt Mitte November verlor die Aktie bis zum 20. November gut 28 Prozent, zusätzlich belasten Zinssorgen und Zweifel am KI-Ausbau den Sektor.
Was hat die Nvidia-Aktie nach Huangs Rückkehr gemacht? Am 23. November stieg der Kurs um 31,5 Prozent auf 165,05 Dollar, gab seither aber wieder nach.
Was sagen Analysten zum Kursziel der Nvidia-Aktie? Laut Drittquellen liegen die Ziele großer Häuser zwischen 200 und 270 Dollar, der Konsens je nach Erhebung bei etwa 232 bis 247 Dollar. aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel.
Zahlt Nvidia eine Dividende? Ja, laut Berichten 0,25 Dollar je Aktie; Stichtag ist der 2. Dezember, Zahlung am 23. Dezember.
Wann legt Nvidia die nächsten Quartalszahlen vor? Nach den vorliegenden Informationen Ende Februar 2027; der genaue Termin ist unbestätigt.
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