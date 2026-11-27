Am 11. November nahm der Verwaltungsrat laut Berichten den Rücktritt von Gründer und Chef Jensen Huang an; Finanzchefin Colette Kress übernahm interimistisch. Ein Ausschuss unabhängiger Direktoren untersucht den Vorgang mit externen Anwälten. Die Aktie fiel vom Schlusskurs 173,73 Dollar (11. November) auf 125,53 Dollar am 20. November – gut 28 Prozent Minus.

Am 22. November stimmte das Gremium nach Berichten einstimmig für Huangs Rückkehr als Präsident, Vorstandschef und Direktor. Am Montag, dem 23. November, schoss die Aktie um 31,5 Prozent auf 165,05 Dollar. Danach folgte die Ernüchterung: Am Dienstag gab sie zeitweise deutlich nach, am Mittwoch schloss sie bei 149,30 Dollar (-3,91 Prozent). Zum Allzeithoch-Schlusskurs von 239,24 Dollar (6. Oktober) fehlen damit noch rund 38 Prozent.