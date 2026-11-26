Wie hoch ist der Vergleich der Nvidia Aktie? 290 Millionen Dollar, laut Gerichtseingabe vom 24.11.2026; das Gericht muss noch zustimmen.

Worum ging es in der Klage? Um den Vorwurf, Nvidia habe verschwiegen, wie stark Krypto-Mining die Gaming-Umsätze 2017 und 2018 trieb.

Wie hängen Krypto-Aktien und Nvidia zusammen? Über die Nachfrage nach GPU-Rechenleistung: Miner und Rechenzentren sind Kunden, der Bitcoin Kurs bestimmt ihre Margen.

Wie steht der Bitcoin Kurs? Um 17:25 Uhr MEZ am 26.11.2026 bei 60.423 Dollar (CoinGecko).