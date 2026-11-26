Die Nvidia Aktie (Ticker NVDA, ISIN US67066G1040) hat einen alten Rechtsstreit aus dem ersten Krypto-Boom abgeräumt: Nvidia zahlt laut einer Gerichtseingabe vom 24. November 290 Millionen Dollar, um die Sammelklage von Aktionären um verschwiegene Krypto-Mining-Umsätze beizulegen (The Block, Cointelegraph, Bloomberg Law, 25.11.2026). Die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen; der aktuelle Kurs steht in der Randspalte, einen belegten Schlusskurs vom Mittwoch nennen wir nicht. Gleichzeitig steht der Bitcoin Kurs bei 60.423 Dollar (CoinGecko über CryptoTicker, 17:25 Uhr MEZ), und Krypto-Aktien wie die MARA Aktie ziehen sich aus dem Mining zurück oder bauen um – der Fall von damals hat eine aktuelle Pointe.
Nvidia Aktie: 290 Millionen Dollar Vergleich um versteckte Krypto-Mining-Umsätze – was lehrt der Fall die Krypto-Aktien?
Nvidia (NVDA, US67066G1040) legt die Sammelklage um den Krypto-Mining-Boom von 2017/2018 für 290 Millionen Dollar bei. Was die Kläger vorwarfen, was noch aussteht und warum der Fall für Bitcoin-Miner wie MARA, Riot und CleanSpark heute neue Bedeutung hat.
Der Vorwurf
Worum ging es in der Klage gegen Nvidia?
Die Kläger warfen Nvidia vor, Anleger darüber getäuscht zu haben, wie stark Krypto-Mining die Nachfrage nach Grafikprozessoren im Gaming-Segment trieb. Sie schätzen die zu niedrig ausgewiesenen Krypto-GPU-Umsätze zwischen Mai 2017 und Juli 2018 auf rund 1,1 Milliarden Dollar. Nvidia bestreitet die Vorwürfe; auch Konzernchef Jensen Huang war Beklagter, die Klage gegen ihn ließ das Berufungsgericht des Neunten Bezirks 2023 wieder zu. Als Lead-Kläger nennt Cointelegraph die Fondsgesellschaften Öhman Fonder (Schweden) und PGB (Niederlande). Der Klassenzeitraum reicht vom 10. August 2017 bis 15. November 2018.
|Zeitpunkt
|Ereignis
|Anmerkung
|2017/2018
|Krypto-Mining-Boom treibt GPU-Nachfrage
|Klassenzeitraum 10.8.2017 bis 15.11.2018
|2021
|Klage zunächst abgewiesen
|später wiederbelebt
|2022
|Nvidia zahlt 5,5 Mio. USD an die SEC
|ähnliche Offenlegungsfragen
|2023
|Berufungsgericht lässt Klage wieder zu
|Huang bleibt Beklagter
|2026
|Klage als Sammelklage zertifiziert
|Vorstufe zum Vergleich
|24./25.11.2026
|Vergleich über 290 Mio. USD
|Gericht muss zustimmen
|4.2.2027
|vorläufige Anhörung
|laut Cointelegraph
Angaben laut The Block, Cointelegraph und Bloomberg Law (25.11.2026); Gericht laut The Block: U.S. District Court, Northern District of California.
Quelle: The Block, Cointelegraph, Bloomberg Law
Die Zahlen
Wie viel sind 290 Millionen Dollar für Nvidia?
Die Klägeranwälte beziffern die Vergleichssumme laut Cointelegraph auf rund 14 Prozent des geltend gemachten Gesamtschadens. Die Anwälte können bis zu 21,4 Prozent beanspruchen, nach The Block bis zu 62 Millionen Dollar. Nach Angaben von Nvidia decken Versicherer den Großteil, schreibt The Block. Der Vergleich „still requires court approval“. Wie er die Bilanz belastet, beziffern die Quellen nicht; eine Einordnung als Randposten wäre eine Einschätzung der Redaktion und ist nicht belegt.
Wichtig für Anleger: Der Vergleich ist ein Rechtsstreit um die Vergangenheit, keine Aussage über Nvidias heutige Geschäftszahlen. Er zeigt aber, wie teuer unklare Angaben zu Krypto-Abhängigkeiten werden können.
Die Parallele
Was heißt das für Bitcoin-Miner und Krypto-Aktien heute?
Damals profitierte Nvidia vom Mining-Boom, heute erleben Miner das Gegenteil: Die Branche kämpft mit niedrigen Bitcoin-Preisen und stellt auf KI-Rechenzentren um. Laut bisherigen Berichten von aktiencheck.de hat die MARA Aktie seit September 13.597 Bitcoin verkauft, die CleanSpark Aktie verbuchte einen Jahresverlust von 987 Millionen Dollar und Core Scientific steigt bis Jahresende aus dem Mining aus. Die Verbindung zu Nvidia: Miner wie Anbieter von Rechenzentren sind Großkunden von GPU-Rechenleistung und hängen am Bitcoin Kurs. Wer Krypto-Aktien beobachtet, achtet deshalb auch auf die Offenlegung von Kundenabhängigkeiten.
Der Ausblick
Was beobachten Anleger jetzt?
Zu beobachten sind die Genehmigung durch das Gericht, mögliche Hinweise von Nvidia in der nächsten Quartalsmeldung und die Entwicklung der Miner-Aktien. Am Freitag handelt Wall Street nur bis 13 Uhr New Yorker Zeit; zudem laufen große Bitcoin-Optionen aus. Eine Prognose zur Nvidia Aktie gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie und zum Krypto-Mining-Vergleich
Wie hoch ist der Vergleich der Nvidia Aktie? 290 Millionen Dollar, laut Gerichtseingabe vom 24.11.2026; das Gericht muss noch zustimmen.
Worum ging es in der Klage? Um den Vorwurf, Nvidia habe verschwiegen, wie stark Krypto-Mining die Gaming-Umsätze 2017 und 2018 trieb.
Wie hängen Krypto-Aktien und Nvidia zusammen? Über die Nachfrage nach GPU-Rechenleistung: Miner und Rechenzentren sind Kunden, der Bitcoin Kurs bestimmt ihre Margen.
Wie steht der Bitcoin Kurs? Um 17:25 Uhr MEZ am 26.11.2026 bei 60.423 Dollar (CoinGecko).
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