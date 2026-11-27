Wer führt Nvidia derzeit?

Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern kommissarisch; der Verwaltungsrat sucht einen dauerhaften Vorstandschef.

Wie stark war das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar.

Warum fällt die Nvidia Aktie trotz Rekordzahlen?

Vor allem wegen der ungeklärten Führungsfrage und der Sorge vor mehr Wettbewerb bei KI-Chips.