Es ist das größte Paradox an der Wall Street: Nvidia hat gerade das stärkste Quartal seiner Geschichte vorgelegt – und die Nvidia Aktie steht wieder ganz oben auf den Suchlisten, weil sie fällt. Seit Ende Oktober hat das Papier rund ein Drittel an Wert verloren, im Börsenwert ist Nvidia hinter Alphabet zurückgefallen. Die Zahlen sind nicht das Problem. Das Problem ist die Frage, wer den KI-Giganten künftig führt.
Nvidia Aktie: 115,8 Milliarden Umsatz, ein Drittel Kursverlust – wer stoppt den Absturz?
Rekordumsatz, mehr als 100 Prozent Wachstum, ein Ausblick von rund 130 Milliarden Dollar – und trotzdem hat die Nvidia Aktie seit Ende Oktober rund ein Drittel verloren. Warum die Führungsfrage und Alphabets Chips jetzt den Kurs bestimmen.
NVIDIA Corporation · ISIN: US67066G1040 · WKN: 918422 · Handelssymbol: NVD · US-Handelssymbol: NVDA
Die Zahlen
Ein Rekordquartal, das niemand feiert
Nvidia erzielte im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 110 Prozent, getrieben von der neuen Vera-Rubin-Generation. Für das laufende Quartal stellt der Konzern rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Jedes andere Unternehmen würde mit solchen Zahlen Kursfeuerwerk auslösen. Bei der Nvidia Aktie drehte der Kurs nach anfänglichen Gewinnen ins Minus.
Die Börse bezweifelt nicht die Nachfrage nach Nvidia-Chips. Sie bezweifelt, dass jemand den Kurs des Unternehmens so sicher steuert wie bisher.
Die Führungsfrage
Interimschefin Kress und eine offene Nachfolge
Der Verwaltungsrat nahm am 11. November den Rücktritt von Gründer Jensen Huang als Präsident, Vorstandschef und Verwaltungsratsmitglied an. Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen seither kommissarisch. Verwaltungsratschef Harvey Jones stellte während der Telefonkonferenz zum Quartal klar, dass das Gremium keine Rückkehr Huangs plant und die Suche nach einem dauerhaften Vorstandschef fortsetzt. Kress zog als eine der ersten Maßnahmen die Überprüfung von Gehältern und aktienbasierter Vergütung vor – ein Signal, Schlüsselkräfte halten zu wollen.
Analysten reagieren zurückhaltender: Jefferies senkte das Kursziel für die Nvidia Aktie nach den Zahlen auf 250 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Wettbewerb
Alphabets Chips werden zum Plan B
Hinzu kommt der Wettbewerb. Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities sieht die hauseigenen Tensor-Prozessoren von Alphabet (ISIN: US02079K3059 · WKN: A14Y6F · Handelssymbol: ABEA · US-Handelssymbol: GOOGL) als Hauptprofiteure des abrupten Führungswechsels bei Nvidia. Investoren fürchten, dass große Cloud-Kunden stärker auf eigene Chips setzen – und dass die Nvidia Aktie ihre Ausnahmestellung im Börsenwert dauerhaft einbüßt.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Wer führt Nvidia derzeit?
Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern kommissarisch; der Verwaltungsrat sucht einen dauerhaften Vorstandschef.
Wie stark war das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar.
Warum fällt die Nvidia Aktie trotz Rekordzahlen?
Vor allem wegen der ungeklärten Führungsfrage und der Sorge vor mehr Wettbewerb bei KI-Chips.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.