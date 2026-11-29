In jeder Lithium-Ionen-Batterie steckt mehr Graphit als Lithium, und fast alles davon kommt aus China. Novonix wollte das ändern – mit einer Fabrik in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee. An der Börse ist von der Hoffnung wenig übrig. Die Novonix Aktie kostete am 17. November in Sydney 8 australische Cent. Die in den USA außerbörslich gehandelte Stammaktie schloss am Freitag bei 4,7 US-Cent, ein Tagesplus von 11 Prozent; ihr 52-Wochen-Hoch liegt bei 40 Cent. Der Börsenwert beträgt laut onvista noch rund 45 Millionen Euro.
Novonix Aktie: 88 Prozent unter dem Hoch – Volkswagens Batterietochter verschiebt die Abnahme auf 2029, die Kasse schmilzt
Die Novonix Aktie ist zum Pennystock geworden. Der australisch-amerikanische Hersteller von synthetischem Graphit sollte Amerikas Antwort auf Chinas Dominanz bei Batterie-Anoden werden. Nun hat Stellantis den Liefervertrag gekündigt, Volkswagens Tochter PowerCo den Start um zwei Jahre verschoben, und in der Kasse liegen noch knapp 34 Millionen Dollar. Die Analyse eines Hoffnungsträgers unter Zeitdruck.
Die Kunden
Zwei Rückschläge in einem Jahr
Der Wert eines Batteriezulieferers hängt an seinen Abnahmeverträgen. Bei Novonix sind zwei davon ins Rutschen geraten. Im November 2025 kündigte die Stellantis-Tochter FCA US ihren Liefervertrag. Im dritten Quartal 2026 wurde dann der Rahmenvertrag mit PowerCo, der Batterietochter von Volkswagen, geändert: Die bisherigen Zusagen zu Mengen, Preisen und Lieferterminen entfielen, der erwartete Produktionsstart rückte von 2027 auf 2029.
Es bleibt Panasonic. Der japanische Zellhersteller hat ein sogenanntes C-Muster erhalten, die letzte Vorstufe vor der Serie. Nach Angaben von Novonix erfüllt es die meisten Vorgaben, einzelne technische Punkte sind noch offen.
Die Kasse
Der Kursverfall löst Rückzahlungen aus
Ende September hatte Novonix 33,7 Millionen Dollar in der Kasse, nach 59,5 Millionen drei Monate zuvor. Ein Grund ist eine Klausel in den Wandelschuldverschreibungen des Investors Yorkville: Weil der Aktienkurs unter eine vereinbarte Schwelle fiel, musste Novonix im September und Oktober zusammen 14 Millionen Dollar vorzeitig tilgen. 28 Millionen Dollar aus diesen Papieren stehen noch aus, ein weiterer Kredit über rund 30 Millionen Dollar ist voll gezogen.
Die großen Summen liegen auf dem Papier bereit, aber nicht auf dem Konto. Eine Steuergutschrift über 103 Millionen Dollar fließt erst, wenn die ersten 11.000 Jahrestonnen Kapazität in Betrieb sind – und nur, wenn das vor dem 7. April 2028 geschieht. Der Kredit des Energieministeriums über 754 Millionen Dollar ist an Bedingungen geknüpft.
Die Chance
Was für Novonix spricht
Der politische Rückenwind ist real. Ab 2028 greifen in den USA Beschränkungen für Batteriematerial aus bestimmten Ländern, allen voran China. Über Strafzölle auf chinesisches Anodenmaterial wird im Januar 2027 vor einem Berufungsgericht verhandelt. Das Werk in Chattanooga hat im Oktober eine Qualitätszertifizierung erhalten. Für die Novonix Aktie entscheidet sich die Zukunft an einer einfachen Frage: Reicht das Geld, bis ein Kunde verbindlich abnimmt?
Häufige Fragen zur Novonix Aktie
Was stellt Novonix her?
Synthetischen Graphit für die Anode von Lithium-Ionen-Batterien. Das Werk steht in Chattanooga, Tennessee.
Warum ist die Novonix Aktie so stark gefallen?
Ein Liefervertrag wurde gekündigt, ein zweiter um zwei Jahre verschoben, und die Barmittel sind deutlich gesunken.
Wo wird die Novonix Aktie gehandelt?
In Sydney, über Hinterlegungsscheine an der Nasdaq und an deutschen Börsen.
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