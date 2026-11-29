Der Wert eines Batteriezulieferers hängt an seinen Abnahmeverträgen. Bei Novonix sind zwei davon ins Rutschen geraten. Im November 2025 kündigte die Stellantis-Tochter FCA US ihren Liefervertrag. Im dritten Quartal 2026 wurde dann der Rahmenvertrag mit PowerCo, der Batterietochter von Volkswagen, geändert: Die bisherigen Zusagen zu Mengen, Preisen und Lieferterminen entfielen, der erwartete Produktionsstart rückte von 2027 auf 2029.

Es bleibt Panasonic. Der japanische Zellhersteller hat ein sogenanntes C-Muster erhalten, die letzte Vorstufe vor der Serie. Nach Angaben von Novonix erfüllt es die meisten Vorgaben, einzelne technische Punkte sind noch offen.