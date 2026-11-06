Novo Nordisk Aktie: Kursziel 298 DKK trifft auf fallenden Kurs

Citi hebt die Messlatte für Novo Nordisk leicht an, während die Aktie nachgibt: Die Novo-Nordisk-B-Aktie (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker: NOVO B) notiert in Kopenhagen bei 269,45 DKK und damit 1,80 DKK beziehungsweise 0,66% im Minus. Stand ist der 6. November 2026 um 17:00 Uhr MEZ; die Notierung ist zeitverzögert. In der Novo Nordisk-Aktienanalyse vom 5. November 2026 erhöht Citi das Kursziel von DKK 296 auf DKK 298. Das Rating "neutral" bleibt bestehen.