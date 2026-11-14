Vor zwei Jahren war Novo Nordisk das wertvollste Unternehmen Europas, dann kam der tiefe Fall: harte Konkurrenz durch Eli Lilly, Preisdruck, Gewinnwarnungen, ein Konzernumbau. Jetzt sendet der dänische Pharmakonzern ein Lebenszeichen. Am 4. November hob Novo Nordisk die Jahresprognose zum dritten Mal in diesem Jahr an. Der bereinigte operative Gewinn stieg im dritten Quartal um 27 Prozent auf 31,7 Milliarden Kronen. Treiber ist eine Neuheit: die Wegovy-Tablette, die Abnehmpille, die im Quartal bereits 5,4 Milliarden Kronen umsetzte. Ist das die Wende für die Novo-Nordisk-Aktie?
Novo-Nordisk-Aktie: Die Abnehmpille rettet das Jahr – dritte Prognoseanhebung, Wegovy-Tablette bringt 5,4 Milliarden Kronen
Novo Nordisk hebt die Jahresprognose zum dritten Mal in diesem Jahr an. Der Grund heißt Wegovy-Tablette: Die neue Abnehmpille bringt im dritten Quartal 5,4 Milliarden Kronen Umsatz, der bereinigte operative Gewinn steigt um 27 Prozent. Doch Wertberichtigungen und harter Wettbewerb mit Eli Lilly bleiben. Die große Novo Nordisk Aktienanalyse: Comeback oder Strohfeuer – alle Chancen und Risiken für die Novo-Nordisk-Aktie.
NVONVO
Novo Nordisk Aktienanalyse
Drei Anhebungen in einem Jahr
Wie stark sich die Lage gedreht hat, zeigt der Blick auf die Prognosen. Zu Jahresbeginn rechnete Novo Nordisk noch mit einem deutlichen Rückgang. Im Mai hob der Konzern die Erwartung für das bereinigte Umsatz- und Gewinnwachstum auf minus 4 bis minus 12 Prozent an, im August auf 0 bis minus 6 Prozent. Jetzt liegt die Spanne bei minus 2 bis plus 2 Prozent. Grund ist jedes Mal derselbe: höhere Erwartungen an die GLP-1-Medikamente gegen Diabetes und Übergewicht.
Die Wegovy-Tablette war bis Ende September in den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und Deutschland auf dem Markt, inzwischen sind es acht Länder. Seit Mai gibt es in den USA zudem eine Ozempic-Tablette. Laut Novo Nordisk entfällt auf die Wegovy-Familie mehr als die Hälfte der Neupatienten im US-Markt für Markenmedikamente gegen Übergewicht. Die Tablette nimmt vielen Patienten die Hürde der Spritze – und könnte den Markt damit deutlich vergrößern.
We delivered a stronger-than-expected third quarter and are raising our full-year outlook for adjusted sales and adjusted operating profit.
Übersetzt: Novo Nordisk habe ein stärker als erwartetes drittes Quartal geliefert und hebe den Ausblick für den bereinigten Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis an.
Das Kleingedruckte
Wertberichtigungen und ein günstiger Vergleich
Ganz so glänzend wie die Schlagzeile ist das Quartal nicht. Das kräftige Gewinnplus profitiert von einem günstigen Vergleich: Im Vorjahresquartal hatte Novo Nordisk 9 Milliarden Kronen an Umbaukosten verbucht. Das ausgewiesene operative Ergebnis sank sogar um 9 Prozent auf 23,0 Milliarden Kronen, weil der Konzern 8,7 Milliarden Kronen abschreiben musste – 4,6 Milliarden auf den Entwicklungskandidaten Ziltivekimab und 4,1 Milliarden auf die Verkleinerung des Produktionsnetzes. Und der Umsatz wuchs nur um 4 Prozent.
Das große Bild
Der Abnehm-Markt wird zum Massenmarkt
Medikamente gegen Übergewicht gehören zu den größten Wachstumsmärkten der Pharmaindustrie. Doch der Kampf ist hart: Eli Lilly hat Novo Nordisk mit seinen Präparaten in den vergangenen Jahren Marktanteile abgenommen, Preise geraten unter Druck, und in einigen Ländern laufen Patente auf den Wirkstoff Semaglutid aus. Die Tablette ist Novos Versuch, das Spielfeld neu zu definieren. Mit dem Kombinationspräparat CagriSema plant der Konzern, vorbehaltlich der Zulassung, Anfang 2027 in den USA den nächsten Schritt.
Die Spritze hat den Markt geschaffen – die Pille könnte ihn vervielfachen.
Häufige Fragen zur Novo-Nordisk-Aktie
Wie fielen die Zahlen von Novo Nordisk aus?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 4 Prozent auf 79,2 Milliarden Kronen, der bereinigte operative Gewinn um 27 Prozent auf 31,7 Milliarden Kronen.
Was erwartet Novo Nordisk für 2026?
Ein bereinigtes Umsatz- und Gewinnwachstum zwischen minus 2 und plus 2 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Es ist die dritte Anhebung in diesem Jahr.
Wie erfolgreich ist die Wegovy-Tablette?
Sie setzte im dritten Quartal 5,4 Milliarden Kronen um und ist inzwischen in acht Ländern auf dem Markt.
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