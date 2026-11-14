Novo-Nordisk-Aktie: Die Abnehmpille rettet das Jahr – dritte Prognoseanhebung, Wegovy-Tablette bringt 5,4 Milliarden Kronen

Medikamente gegen Übergewicht gehören zu den größten Wachstumsmärkten der Pharmaindustrie. Doch der Kampf ist hart: Eli Lilly hat Novo Nordisk mit seinen Präparaten in den vergangenen Jahren Marktanteile abgenommen, Preise geraten unter Druck, und in einigen Ländern laufen Patente auf den Wirkstoff Semaglutid aus. Die Tablette ist Novos Versuch, das Spielfeld neu zu definieren. Mit dem Kombinationspräparat CagriSema plant der Konzern, vorbehaltlich der Zulassung, Anfang 2027 in den USA den nächsten Schritt.

Die Spritze hat den Markt geschaffen – die Pille könnte ihn vervielfachen.