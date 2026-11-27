Wie lief das dritte Quartal?

Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 27 Prozent, die Prognose wurde angehoben.

Was sagt die Deutsche Bank?

Verkaufen mit einem Kursziel von 240 Kronen. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Was treibt das Wachstum?

Vor allem die Wegovy-Pille in den USA.

Welche ISIN und WKN hat die Novo Nordisk Aktie?

ISIN DK0062498333, WKN A3EU6F, Handelssymbol NOVC, US-Handelssymbol NVO.