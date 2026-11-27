Die Novo Nordisk Aktie steht wieder im Rampenlicht. Im dritten Quartal 2026 stieg der bereinigte Umsatz bei konstanten Wechselkursen um 4 Prozent, das bereinigte operative Ergebnis sogar um 27 Prozent. Den Jahresausblick hob der dänische Konzern an, getragen von höheren Verkäufen seiner GLP-1-Medikamente.
Novo Nordisk Aktie: Abnehmpille schlägt die Erwartungen – doch die Analysten bleiben gespalten wie nie
Operativer Gewinn plus 27 Prozent, angehobene Prognose und US-Verkäufe der Wegovy-Pille über dem Konsens: Die Novo Nordisk Aktie hat geliefert. Trotzdem reicht die Spanne der Urteile von Verkaufen bis Halten. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Novo Nordisk Aktie trägt die ISIN DK0062498333 und die WKN A3EU6F. In Deutschland lautet das Handelssymbol NOVC, in den USA werden die Hinterlegungsscheine an der New York Stock Exchange unter dem US-Handelssymbol NVO gehandelt.
Der Treiber
Die Pille läuft besser als gedacht
BMO-Analyst Evan Seigerman hob sein Kursziel von 40 auf 44 US-Dollar und blieb bei Market Perform. Er verwies darauf, dass die US-Umsätze der Wegovy-Pille den Konsens um 17 Prozent übertrafen, stellte aber infrage, ob die Dynamik bis 2027 anhält. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Die Abnehmpille ist Novos Antwort auf den Preiskampf bei Spritzen. Ob sie das Wachstum zurückbringt, entscheidet über die Bewertung.
Die Skeptiker
Von Verkaufen bis Neutral
UBS-Analyst Matthew Weston senkte sein Kursziel von 332 auf 312 Kronen und bleibt bei Neutral. Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Handelssymbol: DBK, US-Handelssymbol: DB) hob ihr Ziel von 225 auf 240 Kronen, rät mit Analyst Emmanuel Papadakis aber weiter zum Verkauf. Bernstein erhöhte auf 223 Kronen bei negativer Einstufung. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für die Novo Nordisk Aktie bleibt die Bewertung mit einer Dividendenrendite von rund 4 Prozent gleichwohl moderat.
Häufige Fragen zur Novo Nordisk Aktie
Wie lief das dritte Quartal?
Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 27 Prozent, die Prognose wurde angehoben.
Was sagt die Deutsche Bank?
Verkaufen mit einem Kursziel von 240 Kronen. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Was treibt das Wachstum?
Vor allem die Wegovy-Pille in den USA.
Welche ISIN und WKN hat die Novo Nordisk Aktie?
ISIN DK0062498333, WKN A3EU6F, Handelssymbol NOVC, US-Handelssymbol NVO.
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