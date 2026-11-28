Der nächste konkrete Termin ist der 24. Dezember: Dann soll die Wegovy-Tablette in Schweden auf den Markt kommen. Eine Pille ist für viele Patienten attraktiver als eine wöchentliche Spritze – und sie ist die Antwort auf das Kernproblem des Konzerns. Nach einem Medienbericht brechen viele Patienten die Therapie mit Abnehmspritzen wieder ab. Gleichzeitig hat ein US-Rivale im Markt für Abnehmmittel die Führung übernommen.