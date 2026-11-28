Vor zwei Jahren war Novo Nordisk das wertvollste Unternehmen Europas. Heute kämpft der dänische Pharmakonzern darum, das Vertrauen der Börse zurückzugewinnen. Die Novo Nordisk Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in Kopenhagen bei 280,60 dänischen Kronen, ein Plus von 1,21 Prozent. An deutschen Handelsplätzen entspricht das rund 37,40 Euro. Seit Jahresbeginn liegt das Papier dennoch deutlich im Minus.
Novo Nordisk Aktie: Die Abnehmpille kommt an Heiligabend – reicht das für die Wende nach dem Absturz?
Novo Nordisk bringt seine Wegovy-Tablette am 24. Dezember in Schweden auf den Markt und kauft eigene Aktien zurück. Die Aktie erholt sich, scheitert aber immer wieder an derselben Marke.
Novo Nordisk A/S · ISIN: DK0062498333 · WKN: A3EU6F · Handelssymbol: NOV · US-Handelssymbol: NVO
Die Lage
Erholung mit angezogener Handbremse
Nach dem Hoch bei 45,32 Euro Ende Juli fiel die Aktie bis Anfang Oktober auf 32,71 Euro. Seitdem erholt sie sich, ist im November aber zweimal an der Zone um 38,60 Euro gescheitert, wie aus einer Chartanalyse der französischen Großbank BNP Paribas hervorgeht. Saisonal sei das Umfeld günstig: Zwischen Ende November und Mitte Dezember habe die Aktie in neun der vergangenen zehn Jahre zugelegt.
Fundamental hat sich das Bild leicht aufgehellt. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um sechs Prozent, der operative Gewinn sank um drei Prozent. Das Management hob die Jahresprognose an: In der Mitte der Spanne werden nun währungsbereinigt stabile Umsätze und Gewinne erwartet statt eines Rückgangs von drei Prozent. Am Tag der Zahlen stieg die Aktie um sechs Prozent.
Stabil ist das neue Gut. Dass eine Prognose von null Prozent Wachstum als Erfolg gefeiert wird, zeigt, wie tief die Erwartungen an Novo Nordisk gefallen sind.
Die Hoffnung
Eine Tablette statt der Spritze
Der nächste konkrete Termin ist der 24. Dezember: Dann soll die Wegovy-Tablette in Schweden auf den Markt kommen. Eine Pille ist für viele Patienten attraktiver als eine wöchentliche Spritze – und sie ist die Antwort auf das Kernproblem des Konzerns. Nach einem Medienbericht brechen viele Patienten die Therapie mit Abnehmspritzen wieder ab. Gleichzeitig hat ein US-Rivale im Markt für Abnehmmittel die Führung übernommen.
Gestützt wird der Kurs von einem Aktienrückkauf, dessen Stand das Unternehmen am 23. November offenlegte und der Käufe bis zum 1. Februar 2027 erlaubt. Ein Beleg für besseres Geschäft ist das nicht, aber ein zusätzlicher Käufer am Markt. Der durchschnittliche Zielkurs der Analysten liegt nach Marktdaten bei knapp 300 Kronen, bei einer Spanne von 221 bis 448 Kronen. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Novo Nordisk Aktie
Wo steht die Novo Nordisk Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie in Kopenhagen bei 280,60 Kronen (plus 1,21 Prozent), der US-Hinterlegungsschein bei 41,07 US-Dollar.
Wann kommt die Wegovy-Tablette?
Der Marktstart in Schweden ist für den 24. Dezember 2026 angekündigt.
Wie lange läuft der Aktienrückkauf?
Das Programm erlaubt Käufe bis zum 1. Februar 2027.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.