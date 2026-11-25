Die Novo Nordisk Aktie hat am Dienstag gegen den Trend zugelegt. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine schlossen 3,4 Prozent höher bei 40,47 Dollar. Auch Konkurrent Eli Lilly gewann gut 3 Prozent, während der breite Markt nachgab. Hinter dem Plus stehen gleich mehrere gute Nachrichten.
Novo Nordisk Aktie: Plus 3 Prozent in New York – Zulassung, Rückkäufe und CagriSema geben neuen Schwung
Die Novo Nordisk Aktie gehört zu den Gewinnern in einem schwachen Markt. Die FDA lässt das Wachstumsmittel Sogroya für Kinder mit Turner-Syndrom zu, der Konzern kauft weiter eigene Aktien in Milliardenhöhe, und CagriSema überzeugt mit 21 Prozent Gewichtsverlust. Reicht das für die Wende? Die Analyse.
Die Nachrichten
Drei Gründe für den Kurssprung
Erstens hat die US-Arzneimittelbehörde FDA das Wachstumshormon Sogroya für Kinder ab zweieinhalb Jahren mit Wachstumsstörungen durch das Turner-Syndrom zugelassen. Es muss nur einmal pro Woche gespritzt werden. Das ist kein Milliardenmarkt, zeigt aber, dass Novo auch jenseits der Abnehmspritze vorankommt.
Zweitens kauft Novo Nordisk unermüdlich eigene Aktien. Seit Anfang Februar hat der Konzern rund 44,8 Millionen B-Aktien für etwa 12,4 Milliarden Dänische Kronen zurückgekauft. Allein in der vergangenen Woche waren es 1,11 Millionen Aktien für rund 304 Millionen Kronen.
Drittens wirkt das Ergebnis des Abnehm-Kandidaten CagriSema nach. In der Studie REDEFINE 9 verloren die Teilnehmer mit zwei niedrigeren Dosen nach 68 Wochen im Schnitt 20,7 und 21,0 Prozent ihres Körpergewichts.
Novo Nordisk kämpft sich Schritt für Schritt zurück – doch der Abstand zu Eli Lilly bleibt groß.
Die Herausforderung
Lilly bleibt vorne
Trotz der guten Nachrichten bleibt die Lage schwierig. Für 2026 erwartet Novo bei Umsatz und operativem Gewinn bereinigt nur eine Entwicklung zwischen minus 2 und plus 2 Prozent, auch wenn der Ausblick Anfang November angehoben wurde. Eli Lilly setzt seit Ende 2024 in jedem Quartal mehr um als Novo. Zudem hat Dänemark laut Bloomberg 31 Menschen insgesamt 15 Millionen Kronen Entschädigung zugesprochen, die nach der Einnahme von Abnehmmitteln eine seltene Augenerkrankung entwickelten. Novo sieht keinen nachgewiesenen ursächlichen Zusammenhang.
Die Novo Nordisk Aktie ist in Kopenhagen notiert und wird auch in Deutschland gehandelt.
Häufige Fragen zur Novo Nordisk Aktie
Warum steigt die Novo Nordisk Aktie?
Die FDA hat Sogroya für Kinder mit Turner-Syndrom zugelassen, der Konzern kauft weiter eigene Aktien zurück, und CagriSema hat überzeugende Studiendaten geliefert.
Wie viele Aktien hat Novo zurückgekauft?
Seit Februar rund 44,8 Millionen B-Aktien für etwa 12,4 Milliarden Dänische Kronen.
Was erwartet Novo für 2026?
Bereinigt eine Entwicklung von Umsatz und operativem Gewinn zwischen minus 2 und plus 2 Prozent bei konstanten Wechselkursen.
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