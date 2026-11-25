Warum steigt die Novo Nordisk Aktie?

Die FDA hat Sogroya für Kinder mit Turner-Syndrom zugelassen, der Konzern kauft weiter eigene Aktien zurück, und CagriSema hat überzeugende Studiendaten geliefert.

Wie viele Aktien hat Novo zurückgekauft?

Seit Februar rund 44,8 Millionen B-Aktien für etwa 12,4 Milliarden Dänische Kronen.

Was erwartet Novo für 2026?

Bereinigt eine Entwicklung von Umsatz und operativem Gewinn zwischen minus 2 und plus 2 Prozent bei konstanten Wechselkursen.