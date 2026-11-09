Norwegische Krone zwischen Zinspolitik und Energiemarkt

Gleichzeitig signalisiere sie weiterhin eine klare "higher for longer"-Haltung und halte sich die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen offen. Entscheidend würden dabei die kommenden Inflations- und Wachstumsdaten sowie die neuen Prognosen im Dezember sein. Da die Inflation weiterhin über dem Zielwert liege, bleibe eine zusätzliche Straffung vor Jahresende grundsätzlich möglich. Für die Norwegische Krone (NOK) hätten sich aus dem letzten Zinsentscheid jedoch keine neuen Impulse ergeben, weshalb die Reaktion zunächst weitgehend neutral bleiben dürfte. Kurzfristig würden damit vor allem die Öl- und Gaspreise sowie geopolitische Risiken im Nahen Osten in den Fokus rücken. Diese Faktoren dürften die NOK in den nächsten Wochen stärker bewegen als die Geldpolitik. Bei stabilen bzw. steigenden Energiepreisen könnte die NOK gegenüber dem Euro in Richtung 10,40 aufwerten, bei fallenden Ölpreisen wären Kurse über 10,55 möglich.