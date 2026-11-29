Northrop Grumman baut den B-21-Tarnkappenbomber, die Triton-Aufklärungsdrohne und vieles mehr. Doch bei den Begleitdrohnen für die US-Luftwaffe zog der Konzern den Kürzeren. Gleichzeitig meldete er für das dritte Quartal einen Auftragsbestand von rund 110 Milliarden Dollar. Die Northrop Grumman Aktie stand am Tag der Zahlen bei etwa 534 Dollar, ein Plus von 4,6 Prozent, aber weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 774 Dollar.
Northrop Grumman Aktie: Das Kampfdrohnen-Rennen verloren, 110 Milliarden Dollar Auftragsbestand gewonnen
Bei den Kampfdrohnen der US-Luftwaffe gingen die Aufträge an zwei andere Firmen. Trotzdem hob Northrop Grumman die Prognose an und meldet einen Rekord-Auftragsbestand. Die Northrop Grumman Aktie liegt klar unter dem Hoch. Die Analyse.
Die Stammdaten für Anleger: Die Northrop Grumman Aktie hat die ISIN US6668071029 und die WKN 851915. Das US-Handelssymbol an der NYSE lautet NOC, das Handelssymbol in Frankfurt NTH.
Die Zahlen
Starkes Quartal, angehobene Prognose
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 7 Prozent auf 11,1 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie auf 7,89 Dollar. Alle vier Sparten wuchsen, die Luftfahrtsparte um 14 Prozent. Neue Aufträge von 16,4 Milliarden Dollar sorgten für den Rekord-Auftragsbestand. Das Management hob die Prognose für das operative Ergebnis und den Gewinn je Aktie an und stellte für 2027 ein Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent in Aussicht.
Die Drohnen
Verloren bei den Begleitdrohnen
Die US-Luftwaffe vergab die Produktionsaufträge für ihre autonomen Begleitflugzeuge nur an General Atomics und Anduril. Northrop hatte mit einem eigenen Entwurf mitgeboten und verlor. Der Konzern treibt die Drohne trotzdem weiter und hofft, dass die Luftwaffe sie später doch kauft.
Sicherer ist das Geschäft mit der Aufklärungsdrohne MQ-4C Triton. Die NATO plant den Kauf von bis zu fünf Exemplaren, unterstützt unter anderem von Deutschland, Norwegen, Finnland und Dänemark. Außerdem bekam Northrop einen Auftrag des US-Marine-Korps für die Entwicklung eines unbemannten Flugzeugs.
Häufige Fragen zur Northrop Grumman Aktie
Ist Northrop Grumman ein Drohnen-Konzern?
Drohnen sind ein Teil des Geschäfts, etwa die Triton-Aufklärungsdrohne. Der Konzern ist vor allem ein breiter Rüstungsanbieter.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Rund 109,6 Milliarden Dollar Ende des dritten Quartals 2026.
Wo wird die Northrop Grumman Aktie gehandelt?
An der NYSE unter NOC, in Frankfurt unter NTH.
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