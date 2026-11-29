Ist Northrop Grumman ein Drohnen-Konzern?

Drohnen sind ein Teil des Geschäfts, etwa die Triton-Aufklärungsdrohne. Der Konzern ist vor allem ein breiter Rüstungsanbieter.

Wie hoch ist der Auftragsbestand?

Rund 109,6 Milliarden Dollar Ende des dritten Quartals 2026.

Wo wird die Northrop Grumman Aktie gehandelt?

An der NYSE unter NOC, in Frankfurt unter NTH.