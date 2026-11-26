Nordkorea soll seine Militärhilfe für Russland vorerst gestoppt haben. Das meldet der ukrainische Militärgeheimdienst HUR in einer Mitteilung vom Donnerstag; unabhängig bestätigt ist das bislang nicht (Berliner Zeitung, 13:01 Uhr). Für die Rheinmetall Aktie (Ticker RHM, ISIN DE0007030009) und andere Rüstungsaktien ist die Frage zentral, wie sich Russlands Nachschub entwickelt und wie das die Verhandlungen über ein Kriegsende beeinflusst. Rheinmetall schloss am 26.11.2026 laut finanzen.at (17:58 Uhr) mit einem Plus von 4,06 Prozent bei 765,70 Euro.
Nordkorea stoppt laut Kiew Militärhilfe für Russland – was heißt das für die Rheinmetall Aktie und den Munitionsbedarf Europas?
Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR hat Nordkorea Raketen- und Munitionslieferungen an Russland gestoppt und die Aufstockung seiner Truppen verzögert. Eine unabhängige Bestätigung fehlt. Was die Meldung für die Rheinmetall Aktie, Rüstungsaktien und die Ukraine-Verhandlungen bedeutet.
Die Meldung
Was soll Nordkorea gestoppt haben?
Laut HUR gehen vorerst keine ballistischen Raketen vom Typ KN-23 mehr nach Russland, eine weitere Lieferung Artilleriemunition ist gestoppt. Russische Militärtransportflugzeuge dürfen den nordkoreanischen Luftraum nicht mehr nutzen. Die geplante Aufstockung des nordkoreanischen Truppenkontingents in Russland von 8.500 auf 50.000 Soldaten wird demnach verzögert; ein vollständiger Abzug ist laut Berliner Zeitung nicht vorgesehen, bereits stationierte Einheiten bleiben im Einsatz. Blick (16:02 Uhr) schreibt, Waffen gingen „bis auf Weiteres“ nicht mehr an die Front.
Warum soll Kim Jong-un die Hilfe gestoppt haben?
Als Auslöser nennt der HUR eine Äußerung des stellvertretenden russischen Außenministers Andrej Rudenko im Oktober, Russland werde zur Entspannung zwischen Nord- und Südkorea beitragen. Nordkoreas Führung habe das als unvereinbar mit den Bündnisvereinbarungen gewertet und von Moskau Aufklärung verlangt. Kim Jong-un soll die Entscheidung persönlich getroffen haben, um gegen Russlands Außenpolitik zu protestieren. Zusätzlich nennt der HUR Sprachbarrieren, Logistikprobleme und hohe Verluste bei den Kämpfen um Kursk. Wie der Geheimdienst an die Informationen kam, hat er laut Berliner Zeitung nicht erklärt. Eine Reaktion des Kremls nennen die gesichteten Berichte nicht.
|Kennzahl
|Angabe
|Geplantes Truppenkontingent
|50.000 statt bisher 8.500 Soldaten, laut HUR verzögert
|Verluste nordkoreanischer Soldaten
|7.058, davon 2.251 gefallen oder vermisst (HUR, nicht unabhängig geprüft)
|Entsandte Soldaten
|rund 14.000, mehr als 6.000 davon tot (Blick; Zählweise weicht von HUR ab)
|Geschosse aus Nordkorea
|4,2 bis 5,8 Mio. zwischen August 2023 und März 2025 (Schätzung Open Source Centre/Reuters, April 2025)
|Vertrag
|Juni 2024, umfassende strategische Partnerschaft mit Beistandspflicht
Quelle: Berliner Zeitung, 26.11.2026, 13:01 Uhr; Blick, 26.11.2026, 16:02 Uhr; t-online, 26.11.2026
Was bedeutet das für die Rheinmetall Aktie?
Die Meldung kam im Tagesverlauf, nach 13:01 Uhr, und fiel in den Kapitalmarkttag von Rheinmetall in Hamburg. Rheinmetall stieg am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge; als Treiber gilt nach Einschätzung der Redaktion der Kapitalmarkttag, ein Bezug zur Nordkorea-Meldung ist nicht belegt (Einschätzung der Redaktion). Falls sich ein Lieferstopp bestätigt, hätte Russland nach Angaben der Berichte weniger Munition und Raketen aus Nordkorea zur Verfügung. Wie sich das auf den Bedarf Europas an Artilleriemunition und Raketen auswirkt, ist offen: Die Nachfrage der europäischen Staaten hängt vor allem von eigenen Beständen und Haushalten ab.
Was Anleger jetzt beobachten
Ob Kreml, Pjöngjang oder Seoul die Angaben bestätigen oder dementieren.
Die neuen Mittelfristziele von Rheinmetall am Freitag, 27. November.
Den EU-Gipfel zur Ukraine-Finanzierung am 26. und 27. November.
Die weitere Entwicklung der Ukraine-Gespräche bis zur Januar-Marke Washingtons.
Häufige Fragen zur Nordkorea-Meldung
Wer meldet den Lieferstopp? Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR; eine unabhängige Bestätigung gibt es laut Berliner Zeitung bislang nicht.
Was wird konkret gestoppt? Lieferungen von KN-23-Raketen und Artilleriemunition, die Nutzung des nordkoreanischen Luftraums durch russische Transportflugzeuge und die Aufstockung der Truppen.
Warum soll Pjöngjang so entschieden haben? Nach dem HUR als Protest gegen Äußerungen aus Moskau zur Annäherung an Südkorea.
Wie hat die Rheinmetall Aktie reagiert? Sie schloss am 26.11.2026 bei 765,70 Euro (+4,06 Prozent); ein Zusammenhang mit der Meldung ist nicht belegt.
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