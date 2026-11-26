Wer meldet den Lieferstopp? Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR; eine unabhängige Bestätigung gibt es laut Berliner Zeitung bislang nicht.

Was wird konkret gestoppt? Lieferungen von KN-23-Raketen und Artilleriemunition, die Nutzung des nordkoreanischen Luftraums durch russische Transportflugzeuge und die Aufstockung der Truppen.

Warum soll Pjöngjang so entschieden haben? Nach dem HUR als Protest gegen Äußerungen aus Moskau zur Annäherung an Südkorea.

Wie hat die Rheinmetall Aktie reagiert? Sie schloss am 26.11.2026 bei 765,70 Euro (+4,06 Prozent); ein Zusammenhang mit der Meldung ist nicht belegt.