Die Nordex-Aktie liefert Anlegern eine außergewöhnlich spannende Ausgangslage! Der Hamburger Windkraftanlagenhersteller hat im dritten Quartal 2026 beeindruckende Geschäftszahlen vorgelegt: Der Umsatz steigt um 28,2 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro, das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verdoppelt sich auf 278,2 Millionen Euro und der Konzerngewinn schießt um rund 185 Prozent auf 147,1 Millionen Euro nach oben. Gleichzeitig erreicht der Auftragsbestand gewaltige 19,3 Milliarden Euro. Doch während Nordex operativ kräftig Rückenwind bekommt, bleibt die Aktie bei 41,14 Euro mit einem Minus von 0,72 Prozent unter Druck. Besonders brisant: Der Hedgefonds Marshall Wace LLP hat seine Short-Position am 4. November 2026 von 0,50 auf 0,48 Prozent reduziert und damit eine wichtige Veröffentlichungsschwelle unterschritten. Beginnen die professionellen Leerverkäufer angesichts der starken Geschäftsentwicklung nervös zu werden oder steckt hinter der Zurückhaltung der Anleger mehr, als die glänzenden Quartalszahlen vermuten lassen?
Nordex mit Zahlen-Hammer: EBITDA mehr als verdoppelt, Prognose erhöht - Droht den Shortsellern jetzt ein Debakel?
19,3 Milliarden Euro Auftragsbestand und Rekordmarge
Nordex-Aktie: Gewinn steigt um 185 Prozent – diese Quartalszahlen haben es in sich!
Die Nordex Group hat im dritten Quartal 2026 eine beeindruckende operative Entwicklung hingelegt. Mit einem Umsatz von rund 2,2 Milliarden Euro übertraf der Windkraftanlagenhersteller den Vorjahreswert von 1,7 Milliarden Euro um 28,2 Prozent. Besonders bemerkenswert ist jedoch die Entwicklung der Profitabilität. Während der Umsatz kräftig zulegte, wuchs das EBITDA erheblich schneller und erreichte 278,2 Millionen Euro nach 135,9 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahresquartal.
Damit hat sich das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen mehr als verdoppelt. Noch wichtiger ist die Verbesserung der EBITDA-Marge von 8,0 auf 12,7 Prozent. Dieser Anstieg um 4,7 Prozentpunkte verdeutlicht, dass Nordex nicht nur mehr Umsatz erwirtschaftet, sondern seine Geschäfte auch deutlich profitabler betreibt.
Für Anleger ist das ein entscheidender Unterschied. Denn die Windkraftindustrie war in der Vergangenheit immer wieder mit hohen Materialkosten, schwierigen Lieferketten und erheblichem Preisdruck konfrontiert. Ein steigender Umsatz allein garantiert deshalb noch keine attraktive Rendite. Erst wenn höhere Erlöse mit einer nachhaltigen Verbesserung der Margen einhergehen, kann daraus eine überzeugende wirtschaftliche Erfolgsgeschichte entstehen.
Genau diese Entwicklung ist im dritten Quartal erkennbar. Der Konzerngewinn erhöhte sich von 51,7 Millionen Euro auf 147,1 Millionen Euro. Das entspricht einem Zuwachs von rund 184,5 Prozent. Nordex hat seinen Quartalsgewinn damit nahezu verdreifacht.
Für die Bewertung der Nordex-Aktie könnte diese Entwicklung von erheblicher Bedeutung sein. Sollte das Unternehmen seine höhere Profitabilität dauerhaft behaupten, könnten sich auch die Erwartungen an die zukünftige Ertragskraft verbessern. Allerdings bleibt abzuwarten, ob das außergewöhnlich starke Margenniveau des dritten Quartals langfristig aufrechterhalten werden kann.
Nordex-Shortseller: Marshall Wace reduziert seine Wette auf fallende Kurse
Ausgerechnet im Umfeld dieser starken Geschäftsentwicklung sorgt eine Veränderung bei den institutionellen Leerverkaufspositionen für Aufmerksamkeit. Marshall Wace LLP hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 4. November 2026 von zuvor 0,50 auf 0,48 Prozent des ausgegebenen Nordex-Aktienkapitals reduziert.
Die Verringerung beträgt 0,02 Prozentpunkte beziehungsweise vier Prozent des bisherigen Short-Engagements. Auf den ersten Blick erscheint diese Anpassung gering. Allerdings besitzt sie eine besondere Bedeutung, denn Marshall Wace unterschreitet damit die öffentliche Veröffentlichungsschwelle von 0,50 Prozent.
Das bedeutet: Der Hedgefonds hält zwar weiterhin eine Netto-Leerverkaufsposition, doch unterhalb dieser Schwelle sind spätere Veränderungen grundsätzlich nicht mehr in gleicher Weise öffentlich nachvollziehbar. Ein vollständiger Rückzug liegt somit keineswegs vor.
Dennoch ist der Zeitpunkt interessant. Nordex präsentiert eine kräftige Gewinnsteigerung, hebt seine Margenprognose an und verfügt über einen außergewöhnlich hohen Auftragsbestand. Gleichzeitig reduziert Marshall Wace seine Position auf fallende Kurse.
Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass der Hedgefonds angesichts der verbesserten Geschäftsperspektiven sein Risiko begrenzen möchte. Ebenso denkbar sind taktische Anpassungen, Gewinnmitnahmen oder Veränderungen einer umfassenderen Handelsstrategie. Welche Motive tatsächlich ausschlaggebend waren, ist nicht bekannt.
Die Positionsreduzierung ist deshalb kein Beweis für einen grundlegenden Stimmungswechsel. Sie zeigt jedoch, dass ein bedeutender institutioneller Investor seine Short-Wette zumindest leicht verkleinert hat.
Nordex-Aktie: D.E. Shaw und weitere Hedgefonds bleiben ein wichtiger Risikofaktor
Marshall Wace ist nicht der einzige professionelle Investor, der bei Nordex auf der Short-Seite in Erscheinung getreten ist. D.E. Shaw & Co. (London), LLP meldete am 2. Oktober 2026 eine Netto-Leerverkaufsposition von 1,27 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Damit lag das Engagement des international bekannten Investmentmanagers erheblich über der jüngsten Position von Marshall Wace.
Auch Isabella Capital Management LLP, LMR Partners LLP und Citadel Advisors LLC haben in der Vergangenheit entsprechende Positionen gemeldet. Isabella Capital Management veröffentlichte am 31. Juli 2026 ein Engagement von 0,75 Prozent, LMR Partners am 18. Mai 2026 eine Position von 0,67 Prozent und Citadel Advisors bereits am 2. Mai 2025 eine Position von 0,52 Prozent.
Diese historischen Engagements verdeutlichen, dass Nordex wiederholt im Fokus bedeutender institutioneller Leerverkäufer stand. Allerdings dürfen ältere Meldungen nicht automatisch mit bestätigten aktuellen Positionen gleichgesetzt werden. Insbesondere die Werte aus Mai 2025 sowie Mai und Juli 2026 erlauben keine zuverlässige Aussage darüber, wie die jeweiligen Investoren heute positioniert sind.
Auch die zuletzt gemeldete Position von D.E. Shaw stammt vom 2. Oktober und liegt damit bereits außerhalb des jüngsten Monatszeitraums. Sie bleibt für die historische Einordnung interessant, ist jedoch kein Nachweis für ein unverändertes Engagement am 5. November.
Für Anleger ist vor allem die unterschiedliche Ausgangslage bemerkenswert. Während Marshall Wace seine Short-Position unter die Veröffentlichungsschwelle reduziert, zeigt die Historie, dass Nordex für professionelle Investoren durchaus ein Kandidat für Wetten auf fallende Kurse war.
Ob die jüngsten Quartalszahlen diese skeptische Positionierung zunehmend infrage stellen, dürfte eine der spannendsten Fragen der kommenden Wochen werden.
Nordex-Auftragsbestand explodiert auf 19,3 Milliarden Euro – Wachstum weit über das laufende Jahr hinaus
Neben der starken Ergebnisentwicklung liefert vor allem der Auftragseingang überzeugende Argumente für die langfristigen Perspektiven des Windkraftanlagenherstellers. Im dritten Quartal 2026 erhielt Nordex neue Aufträge über insgesamt 2.810 Megawatt. Gegenüber den 2.170 Megawatt des Vorjahresquartals entspricht dies einem Wachstum von 29,5 Prozent.
Der Wert der neuen Aufträge stieg von 2,0 auf 2,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig blieb der durchschnittliche Verkaufspreis mit 0,90 Millionen Euro je Megawatt weitgehend stabil, nachdem er im Vorjahresquartal bei 0,93 Millionen Euro gelegen hatte.
Besonders beeindruckend ist der gesamte Auftragsbestand. Zum 30. September 2026 verfügte Nordex über Aufträge im Wert von 19,3 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor waren es 14,9 Milliarden Euro gewesen. Das entspricht einem Anstieg um rund 29,5 Prozent.
Davon entfielen 12,2 Milliarden Euro auf das Projektgeschäft und 7,1 Milliarden Euro auf das Servicegeschäft. Gerade die hohe Bedeutung des Servicebereichs ist interessant, denn langfristige Wartungs- und Serviceverträge können zu einer stabileren Umsatzentwicklung beitragen.
Ein hoher Auftragsbestand schafft zudem eine bessere Planbarkeit der zukünftigen Geschäftstätigkeit. Allerdings ist entscheidend, wann die Projekte tatsächlich umgesetzt werden und welche Margen Nordex dabei erzielt.
Für Anleger ist deshalb nicht allein die beeindruckende Höhe von 19,3 Milliarden Euro relevant. Entscheidend wird sein, wie profitabel das Unternehmen diese Aufträge abarbeitet und ob sich daraus nachhaltig steigende Mittelzuflüsse ergeben.
Nordex erhöht Jahresprognose deutlich – EBITDA-Marge könnte 12,5 Prozent erreichen
Eine besonders wichtige Nachricht für die Nordex-Aktie ist die angehobene Ergebnisprognose. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2026 nun eine EBITDA-Marge zwischen 11,5 und 12,5 Prozent. Zuvor hatte die Prognosespanne lediglich bei 8,0 bis 11,0 Prozent gelegen.
Damit hat Nordex sowohl das untere als auch das obere Ende seiner Margenerwartungen deutlich angehoben. Die neue Prognose liegt zudem am oberen Ende des mittelfristigen Zielkorridors.
Die Umsatzprognose bleibt dagegen unverändert bei 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro. Das zeigt, dass die verbesserte Ergebniserwartung nicht in erster Linie auf zusätzliche Umsätze zurückzuführen ist, sondern vor allem auf eine höhere operative Profitabilität.
Für Anleger könnte genau darin der entscheidende Fortschritt liegen. Denn wenn ein Unternehmen bei weitgehend unveränderten Umsatzerwartungen eine deutlich höhere EBITDA-Marge prognostiziert, spricht dies für eine verbesserte Kostenstruktur, günstigere Projektbedingungen oder eine effizientere operative Umsetzung.
Nordex-Chef José Luis Blanco bezeichnete das dritte Quartal als wichtigen Meilenstein und verwies auf die disziplinierte Umsetzung in den Segmenten Projekte und Service. Gleichzeitig hob er die internationale Expansion hervor, unter anderem durch Aufträge aus den USA und Neuseeland.
Für die Nordex-Aktie könnte eine dauerhaft höhere Marge erhebliche Auswirkungen auf die fundamentale Bewertung haben. Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten: Die Prognose bleibt eine Erwartung des Unternehmens und ist keine Garantie für das tatsächliche Jahresergebnis.
Nordex-Servicegeschäft: 20,6 Prozent EBIT-Marge sorgen für zusätzliche Fantasie
Ein weiterer interessanter Aspekt der Quartalszahlen ist die Entwicklung des Servicegeschäfts. Der Umsatz dieses Segments stieg im dritten Quartal um 8,1 Prozent auf 237,0 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal hatte Nordex 219,2 Millionen Euro erzielt.
Besonders bemerkenswert ist die EBIT-Marge von 20,6 Prozent. Damit übertraf der Servicebereich das Ziel von 20 Prozent und erwies sich erneut als profitabler Bestandteil des Geschäftsmodells.
Für Anleger ist das relevant, weil Serviceleistungen über die gesamte Betriebsdauer von Windenergieanlagen benötigt werden. Wartung, Reparaturen und technische Betreuung können wiederkehrende Umsätze ermöglichen und damit die Abhängigkeit vom schwankungsanfälligen Neuanlagengeschäft verringern.
Gleichzeitig verbesserte sich die EBIT-Marge im Projektgeschäft um 2,0 Prozentpunkte auf 13,1 Prozent. Auch dies ist ein wichtiges Signal, denn das Projektgeschäft macht weiterhin den größten Teil des Konzernumsatzes aus.
Der Umsatz dieses Segments stieg um 29,9 Prozent auf rund 2,0 Milliarden Euro. Damit zeigt sich, dass Nordex nicht nur im margenstarken Servicegeschäft, sondern auch bei der Herstellung und Lieferung neuer Windenergieanlagen Fortschritte erzielt.
Sollte es gelingen, diese Entwicklung fortzusetzen, könnte Nordex langfristig von einer Kombination aus wachsendem Projektgeschäft und profitablen Serviceerlösen profitieren.
Nordex-Cashflow überrascht: 379 Millionen Euro stärken die finanzielle Schlagkraft
Besonders überzeugend fällt auch die Entwicklung des freien Cashflows aus. Nordex erwirtschaftete im dritten Quartal 2026 einen positiven Free Cashflow von 379,1 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal hatte dieser bei 149,0 Millionen Euro gelegen.
Damit verbesserte sich der freie Cashflow um rund 154 Prozent. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal, denn steigende Gewinne sind besonders wertvoll, wenn sie sich auch in tatsächlichen Mittelzuflüssen niederschlagen.
Zum 30. September 2026 verfügte Nordex über liquide Mittel von 2.326,5 Millionen Euro. Gegenüber den 1.928,9 Millionen Euro zum Jahresende 2025 entspricht dies einem Anstieg von 20,6 Prozent.
Noch bemerkenswerter ist die Netto-Cash-Position von 2.031,3 Millionen Euro. Ende Dezember 2025 hatte sie bei 1.624,7 Millionen Euro gelegen. Nordex verfügt damit über eine erhebliche finanzielle Liquiditätsreserve.
Auch die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 19,0 auf 21,1 Prozent. Die Working-Capital-Quote lag bei minus 7,8 Prozent des Konzernumsatzes, nach minus 12,4 Prozent zum Jahresende 2025.
Diese Zahlen unterstreichen die gestärkte finanzielle Ausgangslage. Eine solide Liquidität kann dem Unternehmen helfen, Investitionen zu finanzieren, größere Projekte umzusetzen und unerwartete Belastungen abzufedern.
Für Leerverkäufer könnte eine solche Entwicklung die Risiken erhöhen. Denn eine stärkere Bilanz und ein verbesserter Cashflow können die Wahrscheinlichkeit finanzieller Schwierigkeiten verringern und damit einen Teil möglicher negativer Investmentthesen abschwächen.
Allerdings bleibt entscheidend, ob Nordex die positive Cashflow-Entwicklung auch in den kommenden Quartalen fortsetzen kann.
Nordex-Produktion: Trotz Rekordzahlen gibt es auch Warnsignale
So überzeugend die finanziellen Kennzahlen ausfallen, ganz ohne Herausforderungen präsentiert sich das dritte Quartal nicht. Nordex produzierte Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 2.363 Megawatt. Gegenüber den 2.541 Megawatt des Vorjahresquartals entspricht dies einem Rückgang um sieben Prozent.
Noch deutlicher fiel der Rückgang bei den Installationen aus. Im dritten Quartal wurden 331 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 2.021 Megawatt errichtet. Im Vorjahresquartal waren es noch 420 Anlagen mit insgesamt 2.576 Megawatt gewesen.
Damit sank die installierte Leistung um rund 21,5 Prozent. Als Ursachen nannte Nordex unter anderem Verzögerungen auf Kundenseite, Schwierigkeiten bei Transportgenehmigungen sowie Verzögerungen im Zusammenhang mit der Rotorblattfertigung in der Türkei.
Diese Entwicklung zeigt, dass das operative Geschäft weiterhin komplex bleibt. Selbst bei einer starken Nachfrage können Genehmigungsverfahren, Lieferketten und projektbezogene Verzögerungen die Umsetzung neuer Windenergieanlagen beeinflussen.
Positiv entwickelte sich dagegen die Rotorblattproduktion. Sie stieg um 16,8 Prozent auf 1.311 Einheiten. Davon wurden 337 Rotorblätter selbst hergestellt und 974 Einheiten von externen Zulieferern bezogen.
Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob Nordex die bestehenden Projektverzögerungen erfolgreich bewältigen und den hohen Auftragsbestand planmäßig abarbeiten kann.
Die starken Ergebniszahlen zeigen zwar deutliche operative Fortschritte, doch die rückläufigen Installationen verdeutlichen, dass weiterhin Risiken bestehen.
Nordex-Aktie bei 41,14 Euro: Warum der Kurs trotz Gewinnsprung nachgibt
Angesichts der starken Quartalszahlen stellt sich eine naheliegende Frage: Warum verliert die Nordex-Aktie aktuell 0,72 Prozent und notiert bei 41,14 Euro, obwohl Umsatz, EBITDA und Konzerngewinn kräftig gestiegen sind?
Eine mögliche Erklärung liegt in den Erwartungen des Aktienmarktes. Entscheidend ist an der Börse nicht allein, ob ein Unternehmen gute Zahlen präsentiert, sondern auch, ob diese besser ausfallen als zuvor erwartet.
Wenn Anleger bereits mit einer deutlichen Verbesserung der Geschäftsentwicklung gerechnet haben, können selbst starke Ergebnisse zu einer verhaltenen Kursreaktion führen. Ebenso könnten Investoren nach einer positiven Entwicklung Gewinne realisieren oder angesichts zukünftiger Risiken vorsichtiger werden.
Ob solche Faktoren tatsächlich den aktuellen Kursrückgang verursachen, lässt sich aus den vorliegenden Informationen allerdings nicht eindeutig bestimmen.
Auch die rückläufigen Installationszahlen könnten für einzelne Anleger ein Grund sein, die operative Entwicklung differenziert zu betrachten. Schließlich muss Nordex beweisen, dass sich der hohe Auftragsbestand zuverlässig in Umsätze und Gewinne umsetzen lässt.
Für die fundamentale Bewertung ist vor allem entscheidend, ob die neue EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent im Gesamtjahr erreicht wird und ob Nordex seine höhere Profitabilität auch darüber hinaus behaupten kann.
Die aktuelle Kursschwäche steht damit einer erheblich verbesserten operativen Ausgangslage gegenüber. Ob daraus eine attraktive Anlagechance entsteht, hängt allerdings auch davon ab, welche zukünftigen Gewinne bereits im Aktienkurs eingepreist sind.
Nordex und die Shortseller: Könnte Marshall Wace mit seiner Reduzierung richtig liegen?
Die Kombination aus starken Quartalszahlen und einer reduzierten Short-Position von Marshall Wace ist besonders interessant. Denn die fundamentalen Geschäftsdaten liefern mehrere Argumente, die gegen eine dauerhaft negative Entwicklung sprechen könnten.
Der Umsatz wächst kräftig, die operative Marge verbessert sich erheblich, der Konzerngewinn steigt um rund 185 Prozent und der Auftragsbestand erreicht 19,3 Milliarden Euro. Gleichzeitig verfügt Nordex über eine Netto-Cash-Position von mehr als zwei Milliarden Euro.
Für einen Leerverkäufer könnte eine solche Entwicklung das Chancen-Risiko-Verhältnis verändern. Denn wenn sich die Profitabilität nachhaltig verbessert, könnten steigende Gewinnerwartungen den Aktienkurs unterstützen.
Die Reduzierung der Marshall-Wace-Position von 0,50 auf 0,48 Prozent könnte daher als vorsichtige Risikobegrenzung interpretiert werden. Ein eindeutiger Zusammenhang mit den Quartalszahlen ist allerdings nicht nachgewiesen.
Zudem ist die Position lediglich um vier Prozent ihres bisherigen Umfangs gesunken. Von einer vollständigen Aufgabe der Short-Wette kann deshalb keine Rede sein.
Für Anleger bleibt die Frage interessant, ob weitere institutionelle Investoren angesichts der verbesserten Geschäftsperspektiven ebenfalls ihre Short-Positionen reduzieren werden.
Sollte dies geschehen, könnten entsprechende Rückkäufe zusätzliche Nachfrage nach Nordex-Aktien erzeugen. Eine solche Entwicklung wäre jedoch nur ein möglicher unterstützender Faktor und kein Garant für steigende Kurse.
Nordex-Short-Squeeze: Könnten die Hedgefonds von den starken Zahlen überrascht werden?
Die jüngsten Geschäftszahlen könnten auch deshalb spannend werden, weil Nordex in der Vergangenheit wiederholt im Fokus institutioneller Leerverkäufer stand.
Sollten die verbesserten Geschäftsperspektiven zu deutlich steigenden Aktienkursen führen, könnten Shortseller unter Druck geraten. Denn Leerverkäufer müssen zuvor verkaufte Aktien zurückkaufen, wenn sie ihre Positionen schließen möchten.
Solche Rückkäufe können zusätzliche Nachfrage erzeugen und einen bereits laufenden Kursanstieg verstärken. Im Extremfall entsteht daraus ein sogenannter Short-Squeeze, bei dem steigende Kurse weitere Eindeckungskäufe auslösen.
Allerdings wäre es voreilig, aus der jüngsten Positionsreduzierung von Marshall Wace bereits einen bevorstehenden Short-Squeeze abzuleiten. Die Anpassung fällt vergleichsweise gering aus. Zudem lässt sich aus den älteren Meldungen anderer Investoren kein verlässliches aktuelles Gesamtbild des Short-Interesses erstellen.
Für eine fundierte Einschätzung wären zusätzliche Informationen über die tatsächlich offenen Leerverkaufspositionen, das Handelsvolumen, die Aktienleihe und mögliche Rückkaufaktivitäten erforderlich.
Dennoch könnte die Situation an Spannung gewinnen, wenn Nordex seine neue Margenprognose bestätigt, weitere profitable Aufträge gewinnt und den positiven Cashflow fortsetzt.
Eine solche Entwicklung könnte skeptische Investoren dazu veranlassen, ihre bisherigen Annahmen zu überprüfen.
Umgekehrt könnten neue Projektverzögerungen, steigende Kosten oder eine schwächere Nachfrage die Argumente der Leerverkäufer wieder stärken.
Nordex-Aktie: Drei Faktoren könnten jetzt über die weitere Kursentwicklung entscheiden
Für die kommenden Wochen und Monate dürften insbesondere drei Faktoren ausschlaggebend sein. Erstens steht die Nachhaltigkeit der verbesserten Profitabilität im Mittelpunkt. Nordex hat im dritten Quartal eine EBITDA-Marge von 12,7 Prozent erreicht und die Jahresprognose auf 11,5 bis 12,5 Prozent angehoben. Sollte das Unternehmen dieses Margenniveau auch künftig behaupten, könnte dies die fundamentalen Perspektiven deutlich verbessern.
Zweitens bleibt die Umsetzung des gewaltigen Auftragsbestands entscheidend. Mit 19,3 Milliarden Euro verfügt Nordex über eine umfangreiche Grundlage für zukünftige Umsätze. Allerdings müssen die Projekte planmäßig umgesetzt und zu wirtschaftlich attraktiven Konditionen abgewickelt werden. Die rückläufigen Installationszahlen zeigen, dass Verzögerungen weiterhin eine Herausforderung darstellen.
Drittens dürfte die Entwicklung des Cashflows und der finanziellen Stabilität besonders wichtig werden. Der freie Cashflow von 379,1 Millionen Euro im dritten Quartal und die Netto-Cash-Position von mehr als zwei Milliarden Euro schaffen eine solide Ausgangslage. Sollte Nordex diese finanzielle Stärke bewahren, könnte dies das Vertrauen der Anleger zusätzlich unterstützen.
Daneben bleibt die Entwicklung der institutionellen Leerverkaufspositionen interessant. Weitere Reduzierungen könnten auf eine nachlassende skeptische Positionierung einzelner Investoren hindeuten. Neue oder erhöhte Short-Positionen würden dagegen zeigen, dass professionelle Marktteilnehmer weiterhin Risiken sehen.
Nordex-Aktie: Beginnt nach dem Gewinnsprung eine neue Erfolgsphase?
Die Nordex Group hat mit ihren Zahlen für das dritte Quartal 2026 ein starkes operatives Signal gesetzt. Der Umsatz steigt um 28,2 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro, das EBITDA erreicht 278,2 Millionen Euro und der Konzerngewinn wächst um rund 185 Prozent auf 147,1 Millionen Euro.
Besonders beeindruckend sind die EBITDA-Marge von 12,7 Prozent, der Auftragsbestand von 19,3 Milliarden Euro und der freie Cashflow von 379,1 Millionen Euro. Hinzu kommt die deutlich angehobene Jahresprognose mit einer erwarteten EBITDA-Marge zwischen 11,5 und 12,5 Prozent.
Gleichzeitig reduziert Marshall Wace seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,50 auf 0,48 Prozent und unterschreitet damit die öffentliche Veröffentlichungsschwelle. Dieser Schritt ist zwar klein, fällt aber in eine Phase deutlich verbesserter Geschäftsergebnisse.
Das Fazit: Die fundamentale Ausgangslage von Nordex hat sich mit den jüngsten Quartalszahlen sichtbar verbessert. Das Unternehmen wächst kräftig, steigert seine Profitabilität und verfügt über eine solide finanzielle Position. Die reduzierte Short-Position von Marshall Wace könnte als vorsichtige Risikobegrenzung interpretiert werden, ist jedoch noch kein Beweis für einen allgemeinen Rückzug der Leerverkäufer.
Die Aktie notiert aktuell bei 41,14 Euro und verliert 0,72 Prozent. Damit reagiert der Markt bislang zurückhaltend auf die starke operative Entwicklung. Ob daraus eine attraktive Gelegenheit entsteht, hängt insbesondere davon ab, ob die verbesserten Gewinnerwartungen bereits ausreichend im Aktienkurs berücksichtigt sind.
Sollte Nordex seine höhere Profitabilität nachhaltig bestätigen, den hohen Auftragsbestand erfolgreich umsetzen und weiterhin starke Mittelzuflüsse erwirtschaften, könnten die Argumente skeptischer Investoren zunehmend an Gewicht verlieren.
Die entscheidende Frage lautet deshalb: Haben die Leerverkäufer die neue Ertragskraft von Nordex bereits ausreichend berücksichtigt oder könnte der Windkraftanlagenhersteller mit seiner operativen Entwicklung noch für weitere Überraschungen sorgen?
Für Anleger bleibt die Nordex-Aktie damit besonders spannend. Denn während die Windenergiebranche langfristig von der Energiewende profitieren könnte, zeigt Nordex inzwischen auch bei den Gewinnen deutliche Fortschritte. Ob daraus eine nachhaltige Erfolgsgeschichte wird, müssen die kommenden Quartale beweisen.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 5. November 2026
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