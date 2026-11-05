Nordex mit Zahlen-Hammer: EBITDA mehr als verdoppelt, Prognose erhöht - Droht den Shortsellern jetzt ein Debakel?

Die Nordex-Aktie liefert Anlegern eine außergewöhnlich spannende Ausgangslage! Der Hamburger Windkraftanlagenhersteller hat im dritten Quartal 2026 beeindruckende Geschäftszahlen vorgelegt: Der Umsatz steigt um 28,2 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro, das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verdoppelt sich auf 278,2 Millionen Euro und der Konzerngewinn schießt um rund 185 Prozent auf 147,1 Millionen Euro nach oben. Gleichzeitig erreicht der Auftragsbestand gewaltige 19,3 Milliarden Euro. Doch während Nordex operativ kräftig Rückenwind bekommt, bleibt die Aktie bei 41,14 Euro mit einem Minus von 0,72 Prozent unter Druck. Besonders brisant: Der Hedgefonds Marshall Wace LLP hat seine Short-Position am 4. November 2026 von 0,50 auf 0,48 Prozent reduziert und damit eine wichtige Veröffentlichungsschwelle unterschritten. Beginnen die professionellen Leerverkäufer angesichts der starken Geschäftsentwicklung nervös zu werden oder steckt hinter der Zurückhaltung der Anleger mehr, als die glänzenden Quartalszahlen vermuten lassen?