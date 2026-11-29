Die Nordex Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 34,92 Euro geschlossen, ein Tagesplus von 1,57 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Minus von 5,37 Prozent, nach 36,90 Euro am Freitag der Vorwoche. Das Novemberhoch lag bei 43,66 Euro. Die Nordex Aktie notiert damit rund 20 Prozent darunter.
Nordex Aktie: Neuer Großauftrag, schwache Woche – 20 Prozent unter dem Novemberhoch
Die Nordex Aktie schließt am Freitag bei 34,92 Euro und verliert auf Wochensicht 5,37 Prozent. Dabei meldete der Windturbinenbauer einen Auftrag über 133 Megawatt für einen Windpark in Rumänien. Das Novemberhoch lag bei 43,66 Euro.
Nordex SE · ISIN: DE000A0D6554 · WKN: A0D655 · Handelssymbol: NDX1 (Xetra)
Der Auftrag
Windpark in Rumänien mit 20 Jahren Service
Ein rumänischer Energieversorger hat Nordex mit der Lieferung von Anlagen für einen Windpark mit 133 Megawatt beauftragt. Nordex hat den Auftrag am 24. November mitgeteilt. Dazu gehört ein Servicevertrag über 20 Jahre. Das Servicegeschäft bringt wiederkehrende Erlöse und gilt als stabiler Teil des Geschäfts.
Nordex aus Hamburg baut Windenergieanlagen für Standorte an Land. Anfang November hatten die Zahlen zum dritten Quartal die Aktie in Richtung 44 Euro getrieben. Seitdem hat sie einen großen Teil des Anstiegs wieder abgegeben.
Gute Nachrichten bewegen die Nordex Aktie derzeit kaum. Nach dem starken Lauf nehmen viele Anleger Gewinne mit.
Häufige Fragen zur Nordex Aktie
Wo hat die Nordex Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 34,92 Euro, 1,57 Prozent im Plus.
Welchen Auftrag hat Nordex gemeldet?
Anlagen für einen Windpark mit 133 Megawatt in Rumänien, mit einem Servicevertrag über 20 Jahre.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655, Handelssymbol NDX1.
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