Ein rumänischer Energieversorger hat Nordex mit der Lieferung von Anlagen für einen Windpark mit 133 Megawatt beauftragt. Nordex hat den Auftrag am 24. November mitgeteilt. Dazu gehört ein Servicevertrag über 20 Jahre. Das Servicegeschäft bringt wiederkehrende Erlöse und gilt als stabiler Teil des Geschäfts.

Nordex aus Hamburg baut Windenergieanlagen für Standorte an Land. Anfang November hatten die Zahlen zum dritten Quartal die Aktie in Richtung 44 Euro getrieben. Seitdem hat sie einen großen Teil des Anstiegs wieder abgegeben.