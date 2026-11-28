Nordex Aktie: Minus 5,4 Prozent – der Windturbinenbauer ist MDAX Verlierer der Woche, 20 Prozent unter dem Novemberhoch

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:46 2 Min.

Die Nordex Aktie fällt in der Woche bis zum 27. November um 5,37 Prozent auf 34,92 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern der Woche. Während der Markt sich erholt, schichten Anleger aus dem Windkraftwert um.

Bild: U.S. Department of Energy / Wikimedia Commons, gemeinfrei

Die Nordex Aktie gehört zu den wenigen Verlierern einer starken Börsenwoche. Vom 23. bis 27. November fiel das Papier des Hamburger Windturbinenherstellers um 5,37 Prozent und schloss am Freitag bei 34,92 Euro. Damit gehört Nordex zu den MDAX Verlierern der Woche. Schlusskurs der Nordex Aktie am Freitag 34,92 EUR Wochenverlust als MDAX Verlierer der Woche −5,37 % Novemberhoch 43,66 EUR Oktobertief 33,24 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026; aktiencheck.de Die Woche Warum die Nordex Aktie MDAX Verlierer der Woche ist Für Nordex gab es in der Woche keine neue Unternehmensmeldung, die Aktie setzte ihre Korrektur fort. Vom Novemberhoch bei 43,66 Euro hat sie inzwischen rund 20 Prozent verloren. Bis zum Oktobertief bei 33,24 Euro fehlen nur noch etwa fünf Prozent. Auffällig ist, dass Nordex gerade in der Erholungsphase des Marktes schwach war. Anleger bevorzugten in der zweiten Wochenhälfte zyklische Industrie- und Rüstungswerte, die zuvor stark gefallen waren. Der Windkraftwert, der im November zuvor kräftig gestiegen war, diente dagegen offenbar als Quelle für Gewinnmitnahmen. Was für eine Stabilisierung sprechen könnte Unterstützung am Oktobertief

Kein negativer Unternehmensimpuls

Langfristiger Ausbau der Windkraft Was Anleger bedenken sollten Bruch des Oktobertiefs möglich

Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf

Margendruck in der Branche Einordnung der Redaktion: Die Nordex Aktie ist MDAX Verlierer der Woche, weil Anleger in andere Sektoren umschichteten. Das Oktobertief ist die entscheidende Marke. FAQ Häufige Fragen zur Nordex Aktie Warum war die Nordex Aktie MDAX Verlierer der Woche?

Anleger nahmen Gewinne mit und schichteten in zyklische und Rüstungswerte um. Wie weit liegt die Nordex Aktie unter dem Novemberhoch?

Rund 20 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nordex Aktie?

ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655. Handelssymbol an deutschen Börsen: NDX1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Nordex Aktie Die Nordex Aktie ist MDAX Verlierer der Woche und schließt knapp unter 35 Euro.

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