Die Nordex Aktie stemmt sich gegen den Abwärtstrend. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Hamburger Windturbinenbauers bei 35,00 Euro, ein Plus von 0,62 Euro oder 1,80 Prozent. Damit gehört Nordex zu den MDAX Gewinnern.
Nordex Aktie: Gegenwehr am Oktobertief – der Windturbinenbauer ist MDAX Gewinner, 35 Euro zurückerobert
Die Nordex Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,80 Prozent auf 35,00 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Nach einem Rückgang von fast einem Viertel seit dem Novemberhoch stabilisiert sich der Hamburger Konzern. Neue Aufträge hatte es zuletzt reichlich gegeben.
Der Auslöser
Warum die Nordex Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut 4investors war die Nordex Aktie vom Monatshoch bei 43,66 Euro um knapp 23 Prozent gefallen und stand zuletzt wieder am Oktobertief bei 33,24 Euro. Am Freitag zeichnete sich schon vorbörslich eine Gegenbewegung ab, unterstützt von der wieder gestiegenen Risikobereitschaft an den Märkten.
Die Fundamentaldaten
Aufträge rollen, der Kurs nicht
Nachrichten gab es im November reichlich. Am 24. November meldete Nordex einen Auftrag des rumänischen Energieunternehmens Electrica über 19 Turbinen mit 133 Megawatt samt 20-jährigem Servicevertrag. Zuvor hatte Nordex Rahmenverträge mit Vattenfall geschlossen, den Turmspezialisten C1 Connections übernommen und mit einem 84-Megawatt-Auftrag den Markt in Albanien erschlossen.
Einordnung der Redaktion: Die Nordex Aktie ist MDAX Gewinner und verteidigt das Oktobertief. Erst ein nachhaltiger Anstieg würde zeigen, dass der Druck nachlässt.
FAQ
Häufige Fragen zur Nordex Aktie
Warum steigt die Nordex Aktie heute?
Nach dem starken Rückgang seit dem Novemberhoch setzt am Oktobertief eine Gegenbewegung ein.
Welchen Auftrag hat Nordex zuletzt gemeldet?
19 Turbinen mit 133 Megawatt für einen Windpark von Electrica in Rumänien.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nordex Aktie?
ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655. Handelssymbol an deutschen Börsen: NDX1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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