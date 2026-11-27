Nordex Aktie: Gegenwehr am Oktobertief – der Windturbinenbauer ist MDAX Gewinner, 35 Euro zurückerobert

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die Nordex Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,80 Prozent auf 35,00 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Nach einem Rückgang von fast einem Viertel seit dem Novemberhoch stabilisiert sich der Hamburger Konzern. Neue Aufträge hatte es zuletzt reichlich gegeben.

Bild: U.S. Department of Energy / Wikimedia Commons, gemeinfrei

Die Nordex Aktie stemmt sich gegen den Abwärtstrend. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Hamburger Windturbinenbauers bei 35,00 Euro, ein Plus von 0,62 Euro oder 1,80 Prozent. Damit gehört Nordex zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Nordex Aktie am Morgen 35,00 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,80 % Novemberhoch 43,66 EUR jüngster Auftrag aus Rumänien 133 MW Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:04 Uhr; 4investors; Nordex Der Auslöser Warum die Nordex Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut 4investors war die Nordex Aktie vom Monatshoch bei 43,66 Euro um knapp 23 Prozent gefallen und stand zuletzt wieder am Oktobertief bei 33,24 Euro. Am Freitag zeichnete sich schon vorbörslich eine Gegenbewegung ab, unterstützt von der wieder gestiegenen Risikobereitschaft an den Märkten. Die Fundamentaldaten Aufträge rollen, der Kurs nicht Nachrichten gab es im November reichlich. Am 24. November meldete Nordex einen Auftrag des rumänischen Energieunternehmens Electrica über 19 Turbinen mit 133 Megawatt samt 20-jährigem Servicevertrag. Zuvor hatte Nordex Rahmenverträge mit Vattenfall geschlossen, den Turmspezialisten C1 Connections übernommen und mit einem 84-Megawatt-Auftrag den Markt in Albanien erschlossen. Was für die Nordex Aktie sprechen könnte Laufend neue Aufträge

Stabilisierung am Oktobertief

Rahmenverträge mit Vattenfall Was Anleger bedenken sollten Fast ein Viertel unter dem Novemberhoch

Gute Nachrichten zuletzt ohne Kurswirkung

Charttechnisch angeschlagen Einordnung der Redaktion: Die Nordex Aktie ist MDAX Gewinner und verteidigt das Oktobertief. Erst ein nachhaltiger Anstieg würde zeigen, dass der Druck nachlässt. FAQ Häufige Fragen zur Nordex Aktie Warum steigt die Nordex Aktie heute?

Nach dem starken Rückgang seit dem Novemberhoch setzt am Oktobertief eine Gegenbewegung ein. Welchen Auftrag hat Nordex zuletzt gemeldet?

19 Turbinen mit 133 Megawatt für einen Windpark von Electrica in Rumänien. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nordex Aktie?

ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655. Handelssymbol an deutschen Börsen: NDX1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Nordex Aktie Die Nordex Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und steht wieder bei 35 Euro. Der Windturbinenbauer wehrt sich am Oktobertief.

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