Die Nordex Aktie gehört zu den spannendsten Werten der Energiewende. Zuletzt notierte sie bei rund 42,50 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt nach Angaben von Datenanbietern bei knapp 51 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Nordex Aktie: 147 Millionen Gewinn im Quartal, Margenziel angehoben – startet der Windkraft-Champion jetzt durch?
147 Millionen Euro Gewinn im Quartal, höhere Margenprognose und neue Rahmenverträge: Die Nordex Aktie liefert Zahlen, die Anleger lange vermisst haben. Die große Analyse des Windanlagenbauers aus Rostock.
Die Stammdaten: Die Nordex Aktie trägt die ISIN DE000A0D6554 und die WKN A0D655. In Deutschland lautet das Handelssymbol NDX1, in den USA wird sie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol NRDXF gehandelt.
Die Zahlen
Die Wende ist geschafft
Im dritten Quartal 2026 erzielte Nordex ein EBITDA von 278,2 Millionen Euro und einen Konzerngewinn von 147,1 Millionen Euro. Die Prognose für die EBITDA-Marge im Gesamtjahr hob der Konzern auf 11,5 bis 12,5 Prozent an. Der Auftragseingang kletterte auf 2.810 Megawatt.
Lange galt Nordex als Wachstum ohne Gewinn. Jetzt verdient der Konzern mit jedem Windrad Geld.
Die Aufträge
Neue Märkte, große Partner
Mitte November unterzeichnete Nordex Rahmenverträge mit Vattenfall für Windprojekte an Land in Deutschland und Großbritannien. Zudem erschloss der Konzern mit einem 84-Megawatt-Auftrag den albanischen Markt. Allerdings meldete Nordex auch Probleme bei Installationen. Für die Nordex Aktie bleibt die Umsetzung damit der wichtigste Prüfstein.
Häufige Fragen zur Nordex Aktie
Wie hoch war der Gewinn im Quartal?
147,1 Millionen Euro im dritten Quartal 2026.
Was erwartet Nordex für die Marge?
Eine EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent.
Mit wem hat Nordex Rahmenverträge geschlossen?
Mit Vattenfall für Projekte in Deutschland und Großbritannien.
Welche ISIN und WKN hat die Nordex Aktie?
ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655, Handelssymbol NDX1, US-Handelssymbol NRDXF.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.