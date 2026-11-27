Wie hoch war der Gewinn im Quartal?

147,1 Millionen Euro im dritten Quartal 2026.

Was erwartet Nordex für die Marge?

Eine EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent.

Mit wem hat Nordex Rahmenverträge geschlossen?

Mit Vattenfall für Projekte in Deutschland und Großbritannien.

Welche ISIN und WKN hat die Nordex Aktie?

ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655, Handelssymbol NDX1, US-Handelssymbol NRDXF.