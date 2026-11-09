Nordex Akte: Mega-Chance in Albanien!

Die Nordex-Aktie gehört derzeit zu den besonders interessanten Industrie- und Energiewendewerten am deutschen Aktienmarkt. Der neue Auftrag über 84 Megawatt in Albanien unterstreicht die internationale Wachstumsstrategie und stärkt die langfristige Zusammenarbeit mit VERBUND. Noch wichtiger sind jedoch die jüngsten Geschäftszahlen. Ein Umsatzwachstum von 28,2 Prozent, ein mehr als verdoppeltes EBITDA, eine EBITDA-Marge von 12,7 Prozent und ein Konzerngewinn von 147,1 Millionen Euro zeigen, wie stark sich die wirtschaftliche Entwicklung verbessert hat. Die angehobene Jahresprognose und der hohe Auftragsbestand liefern zusätzliche Argumente für eine positive Perspektive. Auch die Mehrheit der betrachteten Analysten bleibt optimistisch. Jefferies sieht die Nordex-Aktie bei 63 Euro, Berenberg bei 61 Euro und Deutsche Bank Research bei 59 Euro. Dem stehen die vorsichtigen Einschätzungen von Barclays und RBC gegenüber. Bei einem aktuellen Xetra-Kurs von 43,22 Euro bleibt damit erhebliches theoretisches Kurspotenzial, aber auch ein nicht zu unterschätzendes Rückschlagsrisiko. Der entscheidende Erfolgsfaktor wird sein, ob Nordex seine verbesserte Profitabilität dauerhaft bestätigen kann. Der Windpark Spille ist ein weiteres wichtiges Puzzlestück dieser Entwicklung. Die eigentliche Bewährungsprobe liegt jedoch in der Fähigkeit, aus dem wachsenden internationalen Geschäft langfristig attraktive Gewinne und stabile Cashflows zu erwirtschaften. Nordex hat dafür überzeugende Voraussetzungen geschaffen. Ob daraus auch eine nachhaltig höhere Aktienbewertung entsteht, werden die kommenden Quartale zeigen.

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, muss damit rechnen, dass sie bei der nächsten Nordex-Rally behaupten, sie hätten den Rückenwind schon vor allen anderen gespürt. Also lieber jetzt teilen – bevor der Freundeskreis wieder aus lauter selbst ernannten Windkraft-Gurus besteht!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 9. November 2026

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