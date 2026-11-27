Nokia Aktie: Euro Stoxx 50 Gewinner - KI-Netzwerker im Erholungsmodus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:14 3 Min.

Die Nokia Aktie steigt am Mittag um 4,22% auf 6,92 Euro und gehört zu den stärksten Titeln im Euro Stoxx 50. Die Finnen profitieren von der Rückkehr der Käufer zu KI-Werten, einer frischen Hochstufung und einem prall gefüllten Auftragsbuch. Den Nvidia-Ausstieg zur Hälfte hat der Markt aber noch nicht vergessen.

Bild: Nokia Oyi

Die Nokia Aktie setzt ihre Erholung mit Schwung fort. Am Freitagmittag notiert das Papier bei 6,92 Euro und damit 4,22% höher. Im Euro Stoxx 50 gehört der Netzwerkausrüster damit zu den fünf größten Gewinnern. Bereits am Donnerstag hatte die Nokia Aktie rund 5% zugelegt, nachdem sie zur Wochenmitte erneut unter Druck geraten war. Euro Stoxx 50 Gewinner Was die Nokia Aktie heute antreibt Eine einzelne Unternehmensmeldung steckt nicht hinter dem Kursplus. Nokia wird vielmehr von einer Welle getragen: Anleger kehren zu den Profiteuren des KI-Booms zurück, und Nokia gilt als einer der wichtigsten europäischen Lieferanten für die Netzwerke hinter den Rechenzentren. 01 KI-Werte erholen sich weltweit Nach dem technologiegetriebenen Ausverkauf greifen Investoren wieder bei KI-nahen Titeln zu. Asiens Börsen legten am Freitag deutlich zu, in Europa führt der Technologiesektor die Gewinne an. Nokia hatte schon am Montag im Zuge dieser Rotation rund 9,6% gewonnen. 02 Neue Kaufempfehlung IWA Research hat die Nokia Aktie am Donnerstag auf "Buy" hochgestuft. Das Researchhaus verweist auf das Geschäft mit KI- und Cloud-Kunden sowie mit optischen und IP-Netzen, die den Ausblick für 2027 stützen sollen. 03 Aufträge aus der Lieferkette Der Anlagenbauer Aixtron meldete zu Wochenbeginn Folgeaufträge von Nokia für Anlagen zur Herstellung von Photonik-Komponenten. Das unterstreicht, dass Nokia seine Kapazitäten für optische Netztechnik weiter ausbaut. Geschäftsmodell Vom Handy-Pionier zum KI-Infrastrukturanbieter Mit dem Handyhersteller früherer Jahre hat die heutige Nokia wenig gemein. Der Konzern verdient sein Geld mit Netzwerkinfrastruktur - von Mobilfunk über optische Übertragung bis zu IP-Routern für Rechenzentren. Gerade der Ausbau von KI-Rechenzentren treibt die Nachfrage nach schnellen Datenverbindungen. Die KI-bezogenen Aufträge sind zuletzt um fast 300% gestiegen, das Auftragspolster liegt bei rund 5,3 Mrd. Euro. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 10% auf 5,15 Mrd. Euro. Anstieg der KI-bezogenen Aufträge fast +300% Auftragspolster im KI- und Cloud-Geschäft 5,3 Mrd. € Umsatz im dritten Quartal 2026 (+10%) 5,15 Mrd. € Quelle : Nokia, Q3 2026; Unternehmensangaben Belastungsfaktoren Nvidia halbiert den Einsatz Ganz unbelastet ist die Nokia Aktie nicht. Nvidia hat seinen Anteil an Nokia im dritten Quartal um rund 56% auf 72,9 Mio. Aktien reduziert. Für einen Titel, dessen Kursfantasie stark an der KI-Story hängt, war das ein empfindliches Signal. Hinzu kommen eine schwächere Prognose für den freien Cashflow und Restrukturierungskosten. Fertigungsengpässe begrenzen zudem, wie schnell Nokia die hohe Nachfrage in Umsatz verwandeln kann. Chartbild Weit unter den Hochs des Jahres Die Nokia Aktie hat eine wilde Fahrt hinter sich. Das Jahreshoch lag bei über 14 Euro, inzwischen notiert der Titel weniger als halb so hoch. Im November war das Papier zeitweise bis in den Bereich von 6,30 Euro abgerutscht, wo sich nun eine Unterstützung herausgebildet hat. Mit dem heutigen Anstieg nähert sich die Nokia Aktie der Marke von 7 Euro, an der sie in den vergangenen Tagen mehrfach gescheitert ist. Was dagegen spricht Der Kursanstieg ist stimmungsgetrieben. Dreht der Wind bei KI-Werten erneut, ist die Nokia Aktie besonders anfällig.

Der Teilausstieg von Nvidia nimmt der KI-Story einen prominenten Fürsprecher.

Höhere Vorfinanzierung und Restrukturierung belasten den Cashflow 2026. Fazit Die Nokia Aktie ist Euro Stoxx 50 Gewinner, weil Anleger nach dem Ausverkauf wieder auf die KI-Infrastruktur setzen und Nokia dort mit stark steigenden Aufträgen punktet. Eine Hochstufung und Aufträge in der Lieferkette liefern zusätzlichen Rückenwind. Für eine echte Trendwende muss der Titel aber erst die Hürde bei 7 Euro nachhaltig überwinden.

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