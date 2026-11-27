Die NN-Group-Aktie (ISIN: NL0010773842, Handelssymbol Amsterdam: NN) steigt am Freitag 1,48 Prozent auf 79,54 Euro und ist AEX Gewinner. Am Morgen lag das Plus bei 1,15 Prozent.
NN-Group-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,5 Prozent auf 79,54 Euro – Versicherer im Sog der Banken
Die NN-Group-Aktie steigt am Freitag 1,48 Prozent auf 79,54 Euro und ist AEX Gewinner. Finanzwerte laufen im Aufwind, eine Firmenmeldung gibt es nicht.
Die Gründe
Finanzwerte ziehen mit
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Laut De Aandeelhouder stützten am Nachmittag Halbleiter und Banken den AEX. Versicherer wie NN Group, Aegon und ASR Nederland liefen im freundlichen Markt mit.
Analystenstimme
Bank of America nahm NN Group am 17. November auf die Kaufliste, wie ABM FN berichtete.
Branchenumfeld
Auch Aegon und ASR Nederland liegen im Plus.
Dünner Handel
Die Wall Street schloss am Black Friday um 19 Uhr.
Häufige Fragen zur NN-Group-Aktie
Warum ist die NN-Group-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,48 Prozent auf 79,54 Euro und folgte den Finanzwerten im freundlichen Markt.
Wie lautet die ISIN?
NL0010773842. Das Symbol in Amsterdam lautet NN.
Was macht NN Group?
Der Konzern bietet Lebensversicherungen, Renten und Vermögensverwaltung, vor allem in den Niederlanden und Belgien.
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