Warum ist die NN-Group-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,48 Prozent auf 79,54 Euro und folgte den Finanzwerten im freundlichen Markt.

Wie lautet die ISIN?

NL0010773842. Das Symbol in Amsterdam lautet NN.

Was macht NN Group?

Der Konzern bietet Lebensversicherungen, Renten und Vermögensverwaltung, vor allem in den Niederlanden und Belgien.