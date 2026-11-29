Nio verkauft seine Autos auf Wunsch ohne Batterie. Der Kunde mietet den Akku und tauscht ihn an einer Station automatisch gegen einen geladenen. Anfang November meldete das Unternehmen 130 Millionen Akkuwechsel an 4.236 Stationen in China. Das Netz bedient inzwischen auch die günstigeren Konzernmarken Onvo und Firefly.

Der Aufbau war teuer und hat jahrelang zu den Verlusten beigetragen. Jetzt wird daraus ein eigenes Geschäft. Bis 2030 will die Sparte Nio Power mehr als 10.000 Tauschstationen betreiben und Batterien im Wert von mehr als 350 Milliarden Yuan verwalten.