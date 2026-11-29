Laden dauert, tauschen nicht: Auf dieser Idee hat Nio ein ganzes Unternehmen aufgebaut. An der Börse zählt das derzeit wenig. Die Nio Aktie steuerte am 12. November auf den tiefsten Schlusskurs seit April 2020 zu. Am Freitag schloss sie in New York bei 2,85 Dollar, ein Tagesplus von knapp 6 Prozent. Die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 2,43 bis 7,00 Dollar. Der Börsenwert liegt laut onvista bei rund 6,1 Milliarden Euro.
Nio Aktie: Tiefster Stand seit 2020 – dabei ist allein das Batterietausch-Netz 2,4 Milliarden Dollar wert
Die Nio Aktie ist im November auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren gefallen und hat am Freitag bei 2,85 Dollar geschlossen. Der chinesische Elektroautobauer hat etwas, das kein Wettbewerber besitzt: mehr als 4.200 Stationen, an denen ein leerer Akku in Minuten gegen einen vollen getauscht wird. Jetzt steigt Geely in dieses Netz ein. Am Dienstag kommen die Quartalszahlen. Die Analyse der Batterie-Wette hinter der Aktie.
Das Netz
Ein Akku in drei Minuten
Nio verkauft seine Autos auf Wunsch ohne Batterie. Der Kunde mietet den Akku und tauscht ihn an einer Station automatisch gegen einen geladenen. Anfang November meldete das Unternehmen 130 Millionen Akkuwechsel an 4.236 Stationen in China. Das Netz bedient inzwischen auch die günstigeren Konzernmarken Onvo und Firefly.
Der Aufbau war teuer und hat jahrelang zu den Verlusten beigetragen. Jetzt wird daraus ein eigenes Geschäft. Bis 2030 will die Sparte Nio Power mehr als 10.000 Tauschstationen betreiben und Batterien im Wert von mehr als 350 Milliarden Yuan verwalten.
Der Deal
Geely steigt ein
Am 28. September vereinbarte Nio mit der Geely Holding, einem der größten privaten Autokonzerne Chinas, eine Beteiligung. Eine Geely-Tochter erhält 30 Prozent an Nio Power. Sie bringt dafür ihr eigenes Tauschgeschäft für gewerbliche Flotten und 640 Millionen Yuan in bar ein. Die Transaktion bewertet Nio Power mit rund 16 Milliarden Yuan, umgerechnet etwa 2,4 Milliarden Dollar. Nio behält die Mehrheit und beteiligt sich seinerseits mit 10 Prozent an Geelys Ladesparte.
Wichtiger als das Geld ist die Auslastung: Geely will Autos bauen, die Nios Stationen nutzen können. Je mehr Fahrzeuge tauschen, desto eher rechnet sich das Netz. Kritiker merken an, dass der Großteil von Geelys Beitrag aus Sachwerten besteht und Nios Geldbedarf kaum lindert.
Der Termin
Am Dienstag kommen die Zahlen
Für die Nio Aktie steht der nächste Prüfstein unmittelbar bevor. Am Dienstag, 1. Dezember, legt das Unternehmen vor US-Börsenstart die Zahlen für das dritte Quartal vor. Die Auslieferungen sind bekannt: 109.178 Fahrzeuge, 25,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Offen ist, was davon übrig bleibt. Das Management hatte angekündigt, die Fahrzeugmarge trotz steigender Materialkosten etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals halten zu wollen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 45 Prozent verloren.
Häufige Fragen zur Nio Aktie
Was ist der Batterietausch bei Nio?
An einer Station wird der leere Akku automatisch gegen einen geladenen gewechselt. Das dauert wenige Minuten.
Wann kommen die nächsten Quartalszahlen?
Am Dienstag, 1. Dezember 2026, vor Handelsbeginn in den USA.
Warum ist die Nio Aktie so stark gefallen?
Nio schreibt weiter Verluste, der Preiskampf am chinesischen Automarkt hält an, und große Anleger haben ihre Positionen verringert.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.