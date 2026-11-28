Nio Aktie: 2,85 Dollar, Zahlen am Dienstag – der Optionsmarkt rechnet mit 13 Prozent Kursbewegung an einem Tag

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 20:13 3 Min.

Der chinesische Elektroautobauer legt am 1. Dezember Quartalszahlen vor. Die Nio Aktie hat sich vom Jahrestief gelöst, liegt aber fast 60 Prozent unter ihrem Hoch. Für Anleger wird es ein Tag mit offenem Ausgang.

Bei manchen Aktien entscheidet ein einziger Morgen über Wochen. Bei Nio ist es der kommende Dienstag. Die Nio Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in New York bei 2,85 US-Dollar, ein Plus von 5,95 Prozent. Am 1. Dezember vor Börsenbeginn legt der Konzern die Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Optionsmarkt preist eine Kursbewegung von 12,7 Prozent ein – nach oben oder unten. NIO Inc. · ISIN: US62914V1061 · WKN: A2N4PB · Handelssymbol: N3IA · US-Handelssymbol: NIO vom Optionsmarkt eingepreiste Kursbewegung am Zahlentag ±12,7 % Schlusskurs am 27. November, plus 5,95 Prozent 2,85 $ 52-Wochen-Tief vom 20. November 2,43 $ 52-Wochen-Hoch vom 17. April 7,00 $ Quelle : NYSE-Kursdaten laut CNBC; Optionsdaten laut Earnings Watcher, Stand 27. November 2026 Der Kurs Vom Hoffnungsträger zum Pennystock-Kandidaten Im April kostete die Aktie noch 7,00 US-Dollar. Am 20. November fiel sie auf 2,43 US-Dollar, den tiefsten Stand seit einem Jahr. Der Börsenwert ist von 16,4 Milliarden US-Dollar zu Jahresbeginn auf rund sieben Milliarden geschrumpft. Seit dem Tief hat sich der Kurs um gut 17 Prozent erholt, liegt aber weiter unter seinen Durchschnittslinien von 3,28 und 4,74 US-Dollar. Die Erholung dieser Woche hatte einen Auslöser außerhalb des Unternehmens: Ein chinesischer Wettbewerber meldete deutlich bessere Zahlen als erwartet, dessen Aktie sprang an. Anleger setzen darauf, dass Nio am Dienstag ähnlich überrascht. Die Erwartung Statistik gegen Hoffnung Die Geschichte mahnt zur Vorsicht. Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre bewegte sich die Aktie am Tag der Zahlen um 13,7 Prozent. Die vom Optionsmarkt erwartete Schwankung hat sie seit 2022 nur bei sechs von 18 Berichten übertroffen. Die Richtung sagt das nicht voraus. Unter Analysten herrscht kein klares Bild: Sechs Häuser raten zum Kauf, sechs zum Halten, zwei zum Verkauf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Operativ richtet sich der Blick auf die günstigere Zweitmarke, die das Volumen bringen soll, und auf die Frage, ob das Unternehmen ohne neue Kapitalerhöhung auskommt. Was für die Nio Aktie spricht Erholung vom Jahrestief, starke Zahlen eines Wettbewerbers als Vorlage, neue Volumenmarke und ein stark gefallener Börsenwert. Was dagegen spricht Anhaltende Verluste, Preiskampf in China, möglicher Kapitalbedarf, hohe Schwankung am Zahlentag und ein intakter Abwärtstrend. Häufige Fragen zur Nio Aktie Wo steht die Nio Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie in New York bei 2,85 US-Dollar (plus 5,95 Prozent). Wann kommen die Quartalszahlen?

Am 1. Dezember 2026 vor Börsenbeginn in den USA. Womit rechnet der Markt?

Mit einer Kursbewegung von rund 12,7 Prozent in eine der beiden Richtungen. Fazit: Ein Dienstag mit Ansage Die Nio Aktie geht mit Rückenwind in die Zahlen – und mit der Erfahrung, dass solche Tage selten ruhig verlaufen. Wer die Aktie hält, sollte wissen, dass zweistellige Ausschläge der Normalfall sind, nicht die Ausnahme.

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