Die Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031) hat sich in der Woche vor dem Black Friday kräftig erholt: Am verkürzten US-Handelstag schloss sie bei 37,34 US-Dollar und lag damit rund 13 Prozent über dem Wochenstart von 32,92 Dollar. Wer die Nike Aktienanalyse nüchtern liest, sieht trotzdem ein Papier, das seit Jahresbeginn noch immer gut 40 Prozent im Minus steht und fast die Hälfte unter dem Hoch von 69,14 Dollar notiert.
Nike Aktienanalyse: Rally von 33 auf 37 Dollar, aber 42 Prozent Jahresminus – ist die Wende schon im Kurs?
Die Nike Aktie (NKE, US6541061031) schloss am Black-Friday-Halbtag bei 37,34 US-Dollar und holte binnen einer Woche rund 13 Prozent auf. Die Nike Aktienanalyse zeigt, was hinter der Erholung steckt, wie die Nike Aktienprognose der Analysten aussieht und welche Zahlen am 17. Dezember zählen.
Einen einzelnen Auslöser für die Wochenrally nennt kein belegter Bericht. Es spricht viel dafür, dass die breite Markterholung nach dem KI-Ausverkauf im November auch die zuvor stark gedrückten Konsumwerte nach oben gezogen hat. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, kein bestätigter Kurstreiber.
Was ist passiert?
Warum steigt die Nike Aktie ausgerechnet jetzt?
Der Hintergrund der Bewegung liegt gut zehn Tage zurück. Auf dem Investor Day Mitte November hat Nike unter dem Titel „Full Stride Ahead“ eine neue Strategie und einen Finanzrahmen bis zum Geschäftsjahr 2031 vorgestellt. Der Kurs sprang zunächst, gab den Anstieg aber binnen Stunden wieder her und rutschte bis zum 20. November auf 32,92 Dollar. Seither hat die Aktie den Großteil dieses Rückschlags aufgeholt.
Die Eckpunkte des Plans laut Unternehmensmitteilung: bis 2031 rund 5 Milliarden Dollar zusätzlicher Umsatz, eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent, ein bereinigter Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar, 12 Milliarden Dollar an Dividenden über fünf Jahre und ein Sparprogramm namens „Pace“ mit 2,5 Milliarden Dollar jährlicher Entlastung. Für das laufende Geschäftsjahr 2027 bleibt es bei einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich, einer bereinigten operativen Marge von etwa 6 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar.
Geschäftsmodell
Wie verdient Nike sein Geld?
Nike verkauft Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör über zwei Kanäle: den Direktvertrieb (eigene Läden und Digitalgeschäft) und den Großhandel. Die Marken Jordan und Converse ergänzen das Kerngeschäft. Nordamerika ist die größte und aktuell einzige wachsende Region, während Greater China im jüngsten Quartal stark einbrach. Das Unternehmen steckt mitten in einem Umbau: weniger Rabattschlachten, mehr Partnerschaften mit dem Handel und ein harter Kostenkurs.
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Nike Zahlen wirklich?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31. August 2026, veröffentlicht am 1. Oktober) sank der Umsatz um 4 Prozent auf 11,21 Milliarden Dollar und verfehlte die Erwartungen leicht. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,48 Dollar dagegen über der Konsensschätzung von 0,43 Dollar. Die Bruttomarge stieg um etwa 60 Basispunkte auf 42,8 Prozent.
|Segment
|Umsatz
|Veränderung
|Nordamerika
|5,13 Mrd. USD
|+2 %
|EMEA
|k. A.
|-5 %
|Greater China
|1,18 Mrd. USD
|-22 %
|Converse
|0,26 Mrd. USD
|-28 %
|Direktvertrieb (Nike Direct)
|4,14 Mrd. USD
|-8 %
|Großhandel (Wholesale)
|6,80 Mrd. USD
|-1 %
Veränderungen jeweils zum Vorjahresquartal; Greater China währungsbereinigt minus 26 Prozent.
Quelle: Unternehmensmitteilung Q1 FY2027
Die Bilanz ist solide, aber nicht üppig: 7,89 Milliarden Dollar Schulden stehen 8,37 Milliarden Dollar liquiden Mitteln gegenüber. Die Dividende von 0,41 Dollar je Quartal übersteigt rechnerisch den erwarteten Jahresgewinn je Aktie; auf Basis der Gewinnprognose von 1,15 bis 1,35 Dollar liegt die Ausschüttungsquote über 100 Prozent. Aktienrückkäufe hat Nike praktisch eingestellt.
Bei der Bewertung zeigt sich der Preis der Erholung: Auf Basis des Mittelwerts der Gewinnprognose von 1,25 Dollar ergibt sich bei 37,34 Dollar ein KGV von rund 30. Das ist hoch für ein schrumpfendes Geschäft und spiegelt die Erwartung, dass die Gewinne bis 2031 deutlich anziehen.
Analysten
Was sagt die Nike Aktienprognose der Analysten?
Der Analysten-Konsens lautet laut Datenstand vom 20. November auf „Halten“. Das durchschnittliche Kursziel von 44 Analysten liegt bei 36,57 Dollar und damit knapp unter dem aktuellen Kurs. Die Wall Street preist die Wende also bereits ein, ohne dass sie sich in den Quartalszahlen zeigt.
|Merkmal
|Stand
|Konsens-Rating
|Halten
|Zahl der Analysten
|44
|Durchschnittliches Kursziel
|36,57 USD
|Abstand zum Schlusskurs 27.11.
|rund -2 %
|Gewinnausblick FY2027 (Unternehmen)
|1,15 bis 1,35 USD je Aktie
Aufteilung Kaufen/Halten/Verkaufen und Spanne der Kursziele liegen nicht belegt vor. Konsens ist keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Chart
Was zeigt die Charttechnik der Nike Aktie?
Der Kurs liegt rund 46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 69,14 Dollar (12. Dezember 2025) und nur etwa 17 Prozent über dem Jahrestief von 31,97 Dollar (2. Oktober 2026). Als Marken diskutieren Chartanalysten Unterstützungen bei 35,35 und 31,97 Dollar sowie Widerstände bei 40,49 und 40,80 Dollar. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie lagen für diesen Artikel nicht belegt vor. Charttechnik ist beschreibend und keine Handlungsaufforderung.
Ausblick
Wie sieht die Nike Aktienprognose für die nächsten Monate aus?
Der Markt diskutiert im Kern zwei Szenarien. Im positiven Fall greifen Sparprogramm und Wholesale-Comeback schneller als gedacht, die Marge dreht früher nach oben und der Kurs arbeitet sich in Richtung der Widerstandszone um 40 Dollar vor. Im negativen Fall bleibt China schwach, der Umsatz sinkt auch 2028 weiter, und der Kurs fällt zurück in den Bereich um 35 beziehungsweise 32 Dollar. Eigene Kursprognosen gibt aktiencheck.de nicht ab.
Termine
Worauf Anleger bei der Nike Aktie jetzt achten
17. Dezember 2026 (voraussichtlich, Bestätigung durch Nike steht aus): Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027. Das Quartal endet am 30. November.
Entwicklung in Greater China und im Direktvertrieb.
Aussagen zu Zöllen und Lagerbestand.
FAQ
Häufige Fragen zur Nike Aktie
Wie hat sich die Nike Aktie zuletzt entwickelt? Die Nike Aktie schloss am 27. November 2026 bei 37,34 Dollar und liegt seit Jahresbeginn rund 42 Prozent im Minus.
Wie sieht die Nike Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens lautet „Halten“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36,57 Dollar.
Wann legt Nike die nächsten Zahlen vor? Erwartet wird der 17. Dezember 2026; eine offizielle Bestätigung steht aus.
Warum ist die Nike Aktie so stark gefallen? Schwächere Umsätze in China, im Direktvertrieb und bei Converse sowie hohe Umbaukosten belasten das Geschäft.
Wie hoch ist die Dividende? 0,41 Dollar je Quartal, also 1,64 Dollar im Jahr.
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