Der Hintergrund der Bewegung liegt gut zehn Tage zurück. Auf dem Investor Day Mitte November hat Nike unter dem Titel „Full Stride Ahead“ eine neue Strategie und einen Finanzrahmen bis zum Geschäftsjahr 2031 vorgestellt. Der Kurs sprang zunächst, gab den Anstieg aber binnen Stunden wieder her und rutschte bis zum 20. November auf 32,92 Dollar. Seither hat die Aktie den Großteil dieses Rückschlags aufgeholt.

Die Eckpunkte des Plans laut Unternehmensmitteilung: bis 2031 rund 5 Milliarden Dollar zusätzlicher Umsatz, eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent, ein bereinigter Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar, 12 Milliarden Dollar an Dividenden über fünf Jahre und ein Sparprogramm namens „Pace“ mit 2,5 Milliarden Dollar jährlicher Entlastung. Für das laufende Geschäftsjahr 2027 bleibt es bei einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich, einer bereinigten operativen Marge von etwa 6 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar.