Nike Aktie: Morgan Stanley senkt Kursziel - warum die Wall Street nervös wird

Die neue Aktienanalyse von Morgan Stanley vom 5. November 2026 ist eine deutliche Warnung für die Aktionäre von Nike. Die Investmentbank senkt das Kursziel von 27 auf 25 USD und bestätigt das Rating "underweight". Gegenüber dem NYSE-Schlusskurs von 39,56 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 36,80 Prozent. Nike verfügt weiterhin über eine weltweit bekannte Marke und attraktive langfristige Geschäftsmöglichkeiten. Erfolgreiche Produktinnovationen, eine bessere Lagersteuerung und eine effizientere Vertriebsstrategie könnten die Ertragskraft stärken. Gleichzeitig bleiben die Risiken erheblich. Intensiver Wettbewerb, schwankende Konsumnachfrage, möglicher Preisdruck und hohe operative Kosten können die Profitabilität belasten. Die entscheidende Frage lautet deshalb, ob Nike seine Markenstärke wieder in nachhaltiges Wachstum und steigende Gewinne übersetzen kann. Morgan Stanley bleibt mit dem Rating "underweight" ausgesprochen skeptisch. Für Anleger bedeutet das: Die Nike-Aktie bietet zwar grundsätzlich Chancen auf eine langfristige Erholung, doch die Investmentbank sieht aktuell deutlich mehr Bewertungsrisiken als Kurspotenzial. Bevor die Aktie wieder zum großen Börsensprint ansetzt, muss Nike beweisen, dass der Konzern wirtschaftlich tatsächlich schneller laufen kann als seine Konkurrenz.

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Autor und Veröffentlichung

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 6. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.