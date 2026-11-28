Die Nike-Aktie (ISIN US6541061031, WKN 866993, Symbol NKE, US-Symbol NKE) ist mit einem Wochenplus von 13,37 % der zweitbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 0,64 %, auf Jahressicht bei minus 41,99 % und auf Fünfjahressicht bei minus 77,79 %.
Nike-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 2: Kräftige Gegenbewegung nach dem Investor Day
Die Nike-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 13,37 % zu und ist zweitbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Jahressicht steht der Sportartikelhersteller trotzdem noch rund 42 % im Minus.
Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 2
Warum die Nike-Aktie in der Woche zulegt
Eine neue Meldung von Nike gibt es nicht. Die Nike-Aktie erholt sich von einem tiefen Niveau.
Nach dem Investor Day
Am 16. und 17. November stellte Nike unter dem Motto „Full Stride Ahead“ einen Plan bis 2031 mit rund 5 Milliarden US-Dollar zusätzlichem Umsatz vor. Die Aktie verlor in dieser Woche 5,6 % und schloss am 18. November bei 36,31 US-Dollar.
Breite Marktstimmung
Der Dow Jones stieg in der verkürzten Woche laut Redaktionsanalyse um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus.
Stärkster Wochengewinn seit Langem
Mit 13,37 % gehört die Bewegung zu den größten Wochenausschlägen im Dow. Sie folgt auf eine Phase starker Verluste.
Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Umbau braucht Zeit
Der Plan bis 2031 setzt auf neue Produkte und Marken. Der Markt will Belege sehen. Ein Wochenplus von 13 % nach einem Minus von rund 42 % im Jahr ist eine Erholung, noch keine Wende.
FAQ
Häufige Fragen zur Nike-Aktie
Warum ist die Nike-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche?
Nach dem Rückschlag zum Investor Day erholt sich die Aktie kräftig. Eine neue Nachricht von Nike gibt es nicht.
Wie stark ist die Nike-Aktie in der Woche gestiegen?
Laut Wochenübersicht um 13,37 %.
Welche ISIN und WKN hat die Nike-Aktie?
ISIN US6541061031, WKN 866993. Handelssymbol in Deutschland und in den USA NKE (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- NIKE, Inc. (Klasse B)
- ISIN
- US6541061031
- WKN
- 866993
- Handelssymbol
- NKE
- US-Handelssymbol
- NKE (NYSE)
- Kurs
- Wochenplus 13,37 %
- Rang im Dow Jones
- Gewinner der Woche Nr. 2 (KW 48/2026)
Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr
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