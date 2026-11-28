Nike-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 2: Kräftige Gegenbewegung nach dem Investor Day

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:45 2 Min.

Die Nike-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 13,37 % zu und ist zweitbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Jahressicht steht der Sportartikelhersteller trotzdem noch rund 42 % im Minus.

Bild: Gary Halvorson, Oregon State Archives, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, zugeschnitten

Die Nike-Aktie (ISIN US6541061031, WKN 866993, Symbol NKE, US-Symbol NKE) ist mit einem Wochenplus von 13,37 % der zweitbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 0,64 %, auf Jahressicht bei minus 41,99 % und auf Fünfjahressicht bei minus 77,79 %. Nike-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 2 +13,37 % Bilanz auf Monatssicht -0,64 % Bilanz auf Jahressicht -41,99 % Zusätzlicher Umsatz bis 2031 laut Nike-Ziel 5 Mrd. USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Nike Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 2 Warum die Nike-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Meldung von Nike gibt es nicht. Die Nike-Aktie erholt sich von einem tiefen Niveau. 01 Nach dem Investor Day Am 16. und 17. November stellte Nike unter dem Motto „Full Stride Ahead“ einen Plan bis 2031 mit rund 5 Milliarden US-Dollar zusätzlichem Umsatz vor. Die Aktie verlor in dieser Woche 5,6 % und schloss am 18. November bei 36,31 US-Dollar. 02 Breite Marktstimmung Der Dow Jones stieg in der verkürzten Woche laut Redaktionsanalyse um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. 03 Stärkster Wochengewinn seit Langem Mit 13,37 % gehört die Bewegung zu den größten Wochenausschlägen im Dow. Sie folgt auf eine Phase starker Verluste. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Umbau braucht Zeit Der Plan bis 2031 setzt auf neue Produkte und Marken. Der Markt will Belege sehen. Ein Wochenplus von 13 % nach einem Minus von rund 42 % im Jahr ist eine Erholung, noch keine Wende. Was für die Nike-Aktie spricht Klarer Plan mit Zielen bis 2031.

Niedriges Kursniveau.

Deutliche Erholung in der Woche. Was gegen die Nike-Aktie spricht Umsetzungsrisiko des Umbaus.

Starker Verlust auf Jahres- und Fünfjahressicht.

Konsumabhängigkeit. FAQ Häufige Fragen zur Nike-Aktie Warum ist die Nike-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Nach dem Rückschlag zum Investor Day erholt sich die Aktie kräftig. Eine neue Nachricht von Nike gibt es nicht.

Wie stark ist die Nike-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 13,37 %.

Welche ISIN und WKN hat die Nike-Aktie? ISIN US6541061031, WKN 866993. Handelssymbol in Deutschland und in den USA NKE (NYSE). Steckbrief Unternehmen NIKE, Inc. (Klasse B) ISIN US6541061031 WKN 866993 Handelssymbol NKE US-Handelssymbol NKE (NYSE) Kurs Wochenplus 13,37 % Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 2 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Nike-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Nike-Aktie erholt sich kräftig, bleibt aber auf Jahressicht tief im Minus. Entscheidend sind die kommenden Quartalszahlen.

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