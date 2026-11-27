Die Nike Aktie hat am Investorentag neuen Schwung bekommen. Am 17. November stieg sie um 6,7 Prozent auf 37,10 Euro. Seit Jahresbeginn liegt sie dennoch rund 29 Prozent im Minus und notiert auf einem Niveau wie zuletzt 2013.
Nike Aktie: Der große Plan bis 2031 – 5 Milliarden mehr Umsatz, 12 Milliarden Dividenden. Reicht das für die Wende?
Erster Investorentag seit 2017, ehrgeizige Ziele bis 2031 und ein Kurssprung von fast 7 Prozent: Die Nike Aktie meldet sich zu Wort. Doch die Analysten bleiben gespalten. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Nike Aktie trägt die ISIN US6541061031 und die WKN 866993. In Deutschland lautet das Handelssymbol NKE, in den USA wird sie an der New York Stock Exchange unter dem US-Handelssymbol NKE gehandelt.
Der Plan
Zurück zum Sport
Am ersten Investorentag seit 2017 stellte Nike seine Ziele bis 2031 vor. Der Umsatz soll um 5 Milliarden Dollar steigen, vor allem durch das Performance-Geschäft. Beim Gewinn je Aktie peilt Nike 3,00 bis 3,50 Dollar an. Zudem will der Konzern von 2027 bis 2031 rund 12 Milliarden Dollar als Dividende ausschütten.
Nike will wieder eine Sportmarke sein, keine Modemarke. Der Plan ist klar, der Weg bis 2031 aber lang.
Die Analysten
Von Verkaufen bis Neutral
Die Analysten bleiben gespalten. Truist stufte die Aktie am 5. November von Halten auf Verkaufen ab und nennt 29 Dollar. RBC senkte das Ziel am 6. November auf 39 Dollar bei Sector Perform, Cantor Fitzgerald startete am 9. November mit Neutral und 38 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für die Nike Aktie spricht immerhin eine Dividendenrendite von rund 4 Prozent.
Häufige Fragen zur Nike Aktie
Was plant Nike bis 2031?
5 Milliarden Dollar mehr Umsatz und einen Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar.
Wie viel will Nike ausschütten?
Rund 12 Milliarden Dollar Dividenden von 2027 bis 2031.
Was sagt Truist?
Verkaufen mit einem Kursziel von 29 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Nike Aktie?
ISIN US6541061031, WKN 866993, Handelssymbol NKE, US-Handelssymbol NKE.
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