Was plant Nike bis 2031?

5 Milliarden Dollar mehr Umsatz und einen Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar.

Wie viel will Nike ausschütten?

Rund 12 Milliarden Dollar Dividenden von 2027 bis 2031.

Was sagt Truist?

Verkaufen mit einem Kursziel von 29 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Nike Aktie?

ISIN US6541061031, WKN 866993, Handelssymbol NKE, US-Handelssymbol NKE.