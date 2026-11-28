Vor einem Jahr galt Netflix als Sieger der Streaming-Kriege. Heute wird die Aktie bewertet wie ein Medienkonzern alter Schule. Die Netflix Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 60,93 US-Dollar, ein Plus von 2,56 Prozent und der vierte Gewinntag in Folge. Seit Jahresbeginn steht trotzdem ein Minus von rund 36 Prozent.
Netflix Aktie: Minus 36 Prozent im Jahr, KGV nur noch 15 – kann ausgerechnet Disney die Wende bringen?
Der einstige Börsenliebling ist zum gefallenen Engel geworden. Jetzt holt Netflix Disney-Inhalte auf die Plattform und überträgt Football. Die Netflix Aktie löst sich vom Jahrestief.
Netflix, Inc. · ISIN: US64110L1061 · WKN: 552484 · Handelssymbol: NFC · US-Handelssymbol: NFLX
The Walt Disney Company · ISIN: US2546871060 · WKN: 855686 · Handelssymbol: WDP · US-Handelssymbol: DIS
Der Absturz
Vom Liebling zum gefallenen Engel
Vom Hoch der vergangenen zwölf Monate bei 109,35 US-Dollar im Dezember 2025 hat die Aktie rund 45 Prozent verloren. Am 20. November markierte sie mit 56,73 US-Dollar den tiefsten Schlusskurs des Jahres. Die Gründe sind bekannt: Das Umsatzwachstum verlangsamt sich, die Prognose für das Werbegeschäft 2026 wurde gekürzt, und die Nutzungszeit steht im Wettbewerb mit einer großen Videoplattform unter Druck. Ein geplatzter Großzukauf in der Medienbranche tat sein Übriges.
Dabei sind die Geschäftszahlen keineswegs schlecht. Netflix übertraf zuletzt die Gewinnerwartungen, weitete die Margen auf Rekordniveau aus und kaufte in Rekordhöhe eigene Aktien zurück.
Netflix hat das Streaming gewonnen und dabei festgestellt, dass der Preis des Sieges ein reifer Markt ist. Die Börse bezahlt Wachstum, nicht Marktführerschaft.
Die Hoffnung
Alte Rivalen, neue Partner
Zwei Nachrichten geben der Aktie Halt. Erstens eine neue Lizenzpartnerschaft, die Inhalte aus dem Disney-Katalog auf die Plattform bringt – bemerkenswert, weil beide Konzerne im Streaming direkte Wettbewerber sind. Zweitens der Sport: Am Abend vor Thanksgiving übertrug Netflix erstmals ein Spiel der US-Footballliga an diesem Termin. Live-Sport gilt als wirksamstes Mittel, um Werbekunden zu gewinnen.
Die Meinungen am Markt gehen auseinander. Ein bekannter US-Hedgefonds stockte seine Beteiligung auf, während ein Analysehaus die Aktie von seiner Favoritenliste strich. Befürworter verweisen auf die Bewertung: Mit dem rund 15-Fachen des erwarteten Gewinns ist Netflix so niedrig bewertet wie seit Jahren nicht. Skeptiker halten dagegen, dass genau das bei nachlassendem Wachstum angemessen sein könnte.
Häufige Fragen zur Netflix Aktie
Wo steht die Netflix Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 60,93 US-Dollar (plus 2,56 Prozent).
Wie stark ist die Aktie 2026 gefallen?
Um rund 36 Prozent seit Jahresbeginn.
Was ist neu?
Eine Lizenzpartnerschaft mit Disney und eine Football-Übertragung am Abend vor Thanksgiving.
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