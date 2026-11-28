Vom Hoch der vergangenen zwölf Monate bei 109,35 US-Dollar im Dezember 2025 hat die Aktie rund 45 Prozent verloren. Am 20. November markierte sie mit 56,73 US-Dollar den tiefsten Schlusskurs des Jahres. Die Gründe sind bekannt: Das Umsatzwachstum verlangsamt sich, die Prognose für das Werbegeschäft 2026 wurde gekürzt, und die Nutzungszeit steht im Wettbewerb mit einer großen Videoplattform unter Druck. Ein geplatzter Großzukauf in der Medienbranche tat sein Übriges.