Netflix ist profitabel wie nie, die Abonnenten wandern seltener ab, der Cashflow sprudelt. Trotzdem steckt die Netflix Aktie in einer Schwächephase. Der Streaming-König muss Anlegern erklären, warum das Werbegeschäft langsamer wächst als versprochen – und warum gleich mehrere Topmanager Aktien verkauft haben.
Netflix Aktie: Gewinn über den Erwartungen, Kurs im Keller – was ist beim Streaming-König los?
Mehr Umsatz, mehr Gewinn – und trotzdem Kursverluste. Die gesenkte Werbeprognose und ein schwacher Ausblick belasten, Topmanager verkaufen Aktien. Die Netflix Aktie im Check.
Netflix, Inc. · ISIN: US64110L1061 · WKN: 552484 · Handelssymbol: NFC · US-Handelssymbol: NFLX
Die Zahlen
Starkes Quartal, schwacher Ausblick
Im dritten Quartal 2026 steigerte Netflix den Umsatz um rund zwölf Prozent auf 12,87 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis erreichte 4,46 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,87 Dollar über den Erwartungen, und die Kundenabwanderung sank weltweit wie auch in den USA. Doch der Ausblick enttäuschte: Für das vierte Quartal rechnet Netflix mit 13,44 Milliarden Dollar Umsatz, Analysten hatten 13,5 Milliarden erwartet. Beim Gewinn je Aktie stellt Netflix 0,67 Dollar in Aussicht, erwartet waren 0,73 Dollar. Zudem senkte der Konzern die Prognose für die Werbeumsätze 2026. Die Netflix Aktie verlor daraufhin 6,1 Prozent.
Netflix hat das Streaming-Geschäft gewonnen. Für die Netflix Aktie stellt sich jetzt die schwierigere Frage, woher das nächste Wachstum kommt.
Die Signale
Insider verkaufen, ein Investor kauft die Story
Co-CEO Ted Sarandos verkaufte am 4. November 27.312 Netflix-Aktien am freien Markt; weitere Verkäufe betrafen die Verantwortlichen für Finanzen und Rechtsfragen. Investor Bill Ackman bezeichnete Netflix dagegen am 3. November öffentlich als Qualitätsunternehmen mit ungerechtfertigt niedriger Bewertung. Ein früher diskutierter Zusammenschluss mit dem Studio- und Streaminggeschäft von Warner Bros. Discovery kam nicht zustande.
Häufige Fragen zur Netflix Aktie
Wie hoch war der Umsatz im dritten Quartal?
12,87 Milliarden Dollar, ein Plus von rund zwölf Prozent.
Warum fiel die Netflix Aktie nach den Zahlen?
Wegen eines schwächeren Ausblicks und einer gesenkten Prognose für die Werbeumsätze.
Was erwartet Netflix für das vierte Quartal?
Einen Umsatz von 13,44 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,67 Dollar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.