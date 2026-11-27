Wie hoch war der Umsatz im dritten Quartal?

12,87 Milliarden Dollar, ein Plus von rund zwölf Prozent.

Warum fiel die Netflix Aktie nach den Zahlen?

Wegen eines schwächeren Ausblicks und einer gesenkten Prognose für die Werbeumsätze.

Was erwartet Netflix für das vierte Quartal?

Einen Umsatz von 13,44 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,67 Dollar.