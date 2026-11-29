Es ist eine der erstaunlichsten Wandlungen an der Nasdaq: NetApp, jahrzehntelang ein solider, aber langweiliger Anbieter von Datenspeichern, ist zum KI-Profiteur geworden. Im ersten Geschäftsquartal sprang der Umsatz um 30 Prozent, das Management hob die Jahresprognose massiv an. Doch im November erfasste der Ausverkauf der Technologiewerte auch die NetApp Aktie: Am 20. November schloss sie bei 157,65 Dollar und damit gut ein Drittel unter ihrem Hoch von 240,87 Dollar. Am Dienstag, dem 1. Dezember, legt NetApp nach US-Börsenschluss die NetApp Quartalszahlen zum zweiten Geschäftsquartal vor.