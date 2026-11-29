Es ist eine der erstaunlichsten Wandlungen an der Nasdaq: NetApp, jahrzehntelang ein solider, aber langweiliger Anbieter von Datenspeichern, ist zum KI-Profiteur geworden. Im ersten Geschäftsquartal sprang der Umsatz um 30 Prozent, das Management hob die Jahresprognose massiv an. Doch im November erfasste der Ausverkauf der Technologiewerte auch die NetApp Aktie: Am 20. November schloss sie bei 157,65 Dollar und damit gut ein Drittel unter ihrem Hoch von 240,87 Dollar. Am Dienstag, dem 1. Dezember, legt NetApp nach US-Börsenschluss die NetApp Quartalszahlen zum zweiten Geschäftsquartal vor.
NetApp Aktie: 30 Prozent Umsatzplus, Prognose um 650 Millionen erhöht – trotzdem gut ein Drittel unter dem Hoch. Dreht sich das Blatt am Dienstag?
Der Datenspeicher-Spezialist profitiert wie kaum ein anderer Altwert vom KI-Boom und hat im Sommer das stärkste Quartal seiner Geschichte geliefert. Doch im November geriet die NetApp Aktie in den Ausverkauf der Technologiewerte. Am 1. Dezember kommen die Quartalszahlen. Unsere Vorschau zeigt, worauf es ankommt.
Die Stammdaten für Anleger: Die NetApp Aktie trägt die ISIN US64110D1046 und die WKN A0NHKR. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol NTA gehandelt, in den USA unter dem Kürzel NTAP an der Nasdaq.
Der Rekord
Das stärkste Quartal der Firmengeschichte
Wer KI-Modelle trainieren und betreiben will, braucht nicht nur Rechenleistung, sondern auch schnelle Speicher für riesige Datenmengen.
Genau davon profitiert NetApp. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 30 Prozent auf 2,03 Milliarden Dollar – auch dank einer zusätzlichen Woche im Quartal. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 66 Prozent auf 2,58 Dollar und lag weit über den erwarteten rund 2,12 Dollar. Besonders stark wuchsen die All-Flash-Speichersysteme mit einem Plus von 47 Prozent auf 1,31 Milliarden Dollar. Das Cloud-Geschäft legte um 28 Prozent zu, die Auftragseingänge um 36 Prozent. Vorstandschef George Kurian sprach vom stärksten ersten Quartal in der Geschichte des Unternehmens.
NetApp hat einen Rekordstart ins Jahr hingelegt, jede Prognose übertroffen und das stärkste erste Quartal überhaupt erzielt.
Die Erwartungen
Was die NetApp Quartalszahlen liefern müssen
Für das zweite Quartal stellt NetApp einen Umsatz von 2,025 bis 2,175 Milliarden Dollar in Aussicht. Im Vorjahresquartal waren es 1,705 Milliarden Dollar, in der Mitte der Spanne entspricht das einem Plus von rund 23 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 2,54 bis 2,64 Dollar liegen nach 2,05 Dollar vor einem Jahr. Die Analysten sind optimistischer: Laut FXEmpire erwarten sie im Schnitt 2,15 Milliarden Dollar Umsatz und 2,66 Dollar Gewinn je Aktie – also mehr als das obere Ende der Firmenprognose. Die Latte für die NetApp Quartalszahlen liegt damit hoch.
NetApp: Quartalsumsatz
Mrd. Dollar
- Prognose des Managements (Mitte)
Geschäftsjahr endet Ende April. Q2 GJ27: Mitte der Unternehmensprognose von 2,025 bis 2,175 Milliarden Dollar, kein Ist-Wert.
Quelle: NetApp, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q2 GJ 2026
|1,705
|Q1 GJ 2027
|2,025
|Q2 GJ 2027
|2,100
Der heikelste Punkt ist die Marge. NetApp hat selbst angekündigt, dass die bereinigte Bruttomarge von 70,6 Prozent im ersten Quartal auf 67 bis 68 Prozent sinken wird, weil das Geschäft mit Hardware mit geringerer Marge schneller wächst. Hinzu kommen steigende Preise für Speicherchips, die NetApp bisher über eigene Preiserhöhungen weitergeben konnte. Anleger werden genau hinschauen, ob das weiter gelingt. Schon nach den starken Zahlen im September reagierte die Aktie vorbörslich zunächst schwächer – wegen genau dieser Margenwarnung.
Für das Gesamtjahr erwartet NetApp inzwischen einen Umsatz von 7,975 bis 8,225 Milliarden Dollar, ein Plus von rund 17 Prozent und 650 Millionen Dollar mehr als bei der vorherigen Prognose. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 9,73 bis 10,03 Dollar erreichen. Dazu zahlt NetApp eine Quartalsdividende von 0,52 Dollar je Aktie.
Die Szenarien
Drei Wege für die NetApp Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Beat-and-Raise mit stabiler Marge
NetApp übertrifft die Erwartungen, hebt die Jahresprognose erneut an und hält die Marge besser als befürchtet. Dann könnte die NetApp Aktie einen großen Teil der Novemberverluste aufholen.
Szenario 2: Gute Zahlen, schwächere Marge
Der Umsatz überzeugt, die Marge sinkt wie angekündigt. Die Aktie dürfte schwanken, Anleger warten auf die Entwicklung der Chipkosten.
Szenario 3: Die Erwartungen waren zu hoch
NetApp bleibt hinter den optimistischen Analystenschätzungen zurück oder senkt die Margenziele. Dann droht ein weiterer Rückschlag.
Häufige Fragen zur NetApp Aktie
Wann legt NetApp die Quartalszahlen vor?
Am Dienstag, 1. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss. Die Telefonkonferenz beginnt um 14:30 Uhr Pazifikzeit, also um 23:30 Uhr deutscher Zeit.
Was erwartet NetApp für das zweite Quartal?
Einen Umsatz von 2,025 bis 2,175 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 2,54 bis 2,64 Dollar je Aktie.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die NetApp Aktie?
ISIN US64110D1046, WKN A0NHKR, deutsches Handelssymbol NTA, US-Handelssymbol NTAP an der Nasdaq.
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