Die Nestlé Aktie gehört am Freitagmittag zu den SMI Verlierern: Der Titel gibt 0,76% auf 86,98 Franken nach. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern bremst damit den Schweizer Leitindex, der am Vormittag in einem risikofreudigeren Marktumfeld leicht im Plus lag.
Nestlé Aktie SMI Verlierer: Defensivwert bremst trotz Mengenwachstum
Die Nestlé Aktie verliert am Mittag 0,76% auf 86,98 Franken und gehört zu den SMI Verlierern. Warum der Defensivwert trotz starker Quartalszahlen und Wochenplus bremst, lesen Sie hier.
Warum die Nestlé Aktie heute nachgibt
Eine neue Unternehmensmeldung lag am Freitagvormittag nach unserem Stand nicht vor. Die Marktberichte nennen vielmehr das Umfeld als Grund: In einem wieder risikofreudigeren Markt bleibt die defensive Ausrichtung des SMI ein Hemmschuh. Verluste von bis zu 1% bei Nestlé, Novartis und Roche bremsen den Index. Der SMI selbst lag gegen 10:50 Uhr mit 0,21% im Plus bei rund 14.850 Punkten.
Bemerkenswert: Auf Wochensicht zählt die Nestlé Aktie mit einem Plus von rund 3% weiterhin zu den stärksten SMI-Werten. Das heutige Minus passt damit zu Gewinnmitnahmen nach einer starken Woche, nicht zu einer neuen Belastung im Geschäft.
Quartalszahlen: Mengenwachstum als Fundament
Fundamental hat Nestlé zuletzt geliefert. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 5,2% auf 22,76 Milliarden Franken. Das organische Wachstum beschleunigte sich auf 4,0% und übertraf die Erwartungen der von AWP befragten Analysten von 3,5% deutlich. Noch wichtiger: Das Mengenwachstum lag bei 2,8%, erwartet worden waren 1,7%. Die Preiserhöhungen steuerten nur noch 1,1 Prozentpunkte bei.
Für Konzernchef Philipp Navratil, der seit Herbst 2025 im Amt ist, ist genau das der Gradmesser: Nach Jahren hoher Preiserhöhungen und schwacher Verkäufe soll Nestlé wieder über die Menge wachsen. Die Prognose für 2026 bestätigte das Management: organisches Wachstum von 3% bis 4%, eine bessere bereinigte operative Marge als im Vorjahr (16,1%) und ein freier Cashflow von mehr als 9 Milliarden Franken. JPMorgan hatte Nestlé bereits am 16. Oktober von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.
Russland-Ausstieg und Konzernumbau belasten das Bild
Zur Wahrheit gehört auch: Nestlé nimmt sein Russland-Geschäft seit Ende September 2026 aus der Konzernrechnung, weil die dortigen Gesellschaften unter vorübergehende externe Verwaltung gestellt wurden. Russland steuerte bisher rund 2% zum Umsatz und 3% bis 4% zum bereinigten operativen Ergebnis bei. Analysten werten die Dekonsolidierung als Belastung für das vierte Quartal, das Management erwartet begrenzte Folgen für das bereinigte Ergebnis 2026.
Parallel treibt Navratil den Umbau voran: Rund 16.000 Stellen, knapp 6% der Belegschaft, sollen in den kommenden zwei Jahren wegfallen. Die nächsten Jahreszahlen legt Nestlé am 19. Februar 2027 vor.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag
|86,98 CHF
|Tagesveränderung
|-0,76%
|Umsatz Q3 2026
|22,76 Mrd. CHF
|Organisches Wachstum Q3
|+4,0%
|Mengenwachstum Q3
|+2,8%
|Prognose 2026 (organisch)
|3% bis 4%
|Nächster Termin
|19.02.2027 (Jahreszahlen)
Kurs und Veränderung am Mittag des 27.11.2026 an der SIX Swiss Exchange. Wachstum organisch, ohne Währungs- und Portfolioeffekte.
Quelle: Nestlé-Mitteilung vom 22.10.2026; AWP; Marktdaten Mittag
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