Fundamental hat Nestlé zuletzt geliefert. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 5,2% auf 22,76 Milliarden Franken. Das organische Wachstum beschleunigte sich auf 4,0% und übertraf die Erwartungen der von AWP befragten Analysten von 3,5% deutlich. Noch wichtiger: Das Mengenwachstum lag bei 2,8%, erwartet worden waren 1,7%. Die Preiserhöhungen steuerten nur noch 1,1 Prozentpunkte bei.

Für Konzernchef Philipp Navratil, der seit Herbst 2025 im Amt ist, ist genau das der Gradmesser: Nach Jahren hoher Preiserhöhungen und schwacher Verkäufe soll Nestlé wieder über die Menge wachsen. Die Prognose für 2026 bestätigte das Management: organisches Wachstum von 3% bis 4%, eine bessere bereinigte operative Marge als im Vorjahr (16,1%) und ein freier Cashflow von mehr als 9 Milliarden Franken. JPMorgan hatte Nestlé bereits am 16. Oktober von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.