Nemetschek Aktie: Der Aufsichtsrat kaufte am Tiefpunkt – die Bausoftware-Aktie ist MDAX Gewinner, die Erholung nimmt Fahrt auf

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die Nemetschek Aktie steigt am Freitag um 3,52 Prozent auf 55,85 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Seit dem Halbjahrestief nach der JPMorgan-Abstufung hat sich die Aktie deutlich erholt. Ein Aufsichtsrat hatte genau dort zugekauft.

Bild: Nemetschek SE

Die Nemetschek Aktie setzt ihre Erholung fort. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Münchner Softwareanbieters für die Bauindustrie bei 55,85 Euro, ein Plus von 1,90 Euro oder 3,52 Prozent. Damit gehört Nemetschek am Abend zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Nemetschek Aktie am Abend 55,85 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,52 % Kaufkurs des Aufsichtsrats am Tag der Abstufung 50,60 EUR bestätigtes organisches Umsatzwachstum 2026 14–15 % Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; Nemetschek; aktiencheck.de Der Auslöser Warum die Nemetschek Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Nemetschek profitiert von der Erholung im Technologiesektor, die laut dpa-AFX am Freitag den europäischen Markt prägte. Die Aktie hatte zuvor deutlich verloren: Als JPMorgan sie um gleich zwei Stufen auf „Untergewichten“ herabsetzte, fiel der Kurs auf ein Halbjahrestief. Genau an diesem Tag kaufte Aufsichtsrat Kurt Dobitsch 2.000 Aktien zu 50,60 Euro. Mit 55,85 Euro liegt der Kurs nun gut 10 Prozent darüber. Die Fundamentaldaten Umsatz plus 27 Prozent, Gewinn unter Druck Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, ein großer Teil davon stammt aus dem Zukauf des US-Anbieters HCSS. Das Ergebnis je Aktie sank auf 0,40 Euro nach 0,48 Euro. Das organische Wachstumsziel von 14 bis 15 Prozent für 2026 hat Nemetschek bestätigt. Am 1. Dezember präsentiert sich der Konzern auf einer Technologiekonferenz der UBS. Was für die Nemetschek Aktie sprechen könnte Insiderkauf am Tiefpunkt

Organisches Wachstumsziel bestätigt

Erholung im Techsektor Was Anleger bedenken sollten JPMorgan auf Untergewichten

Ergebnis je Aktie gesunken

Sorge um KI-Konkurrenz für Software Einordnung der Redaktion: Die Nemetschek Aktie ist MDAX Gewinner und hat sich vom Halbjahrestief gelöst. Der Insiderkauf am Tiefpunkt hat sich bisher ausgezahlt. FAQ Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie Warum steigt die Nemetschek Aktie heute?

Der Techsektor erholt sich, die Aktie setzt die Gegenbewegung nach dem Halbjahrestief fort. Wer hat bei Nemetschek Aktien gekauft?

Aufsichtsrat Kurt Dobitsch kaufte 2.000 Aktien zu 50,60 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nemetschek Aktie?

ISIN DE0006452907, WKN 645290. Handelssymbol an deutschen Börsen: NEM. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Nemetschek Aktie Die Nemetschek Aktie ist am Abend MDAX Gewinner. Die Erholung vom Halbjahrestief nimmt Fahrt auf.

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