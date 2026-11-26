Nelson Peltz will Wendy's von der Börse nehmen – und blitzt ab: wo der gefürchtete Aktivist sein Geld wirklich hat

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:29 3 Min.

1,4 Milliarden Dollar bot Nelson Peltz für die Burgerkette, deren Verwaltungsrat er 17 Jahre lang führte. Wendy's lehnte ab und rüstete sich gegen eine Übernahme. Der Blick in sein Depot zeigt: Die großen Wetten des 84-Jährigen laufen längst woanders, bei GE Aerospace, Solventum und GE HealthCare. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und die Argumente dahinter.

Nelson Peltz hat Vorstände bei Procter & Gamble, Disney und Unilever das Fürchten gelehrt. Bei der Burgerkette Wendy's, an der er seit fast zwei Jahrzehnten beteiligt ist, versucht er es jetzt mit dem Scheckbuch. Ende Oktober bot sein Hedgefonds Trian zusammen mit Partnern 7,35 Dollar je Aktie in bar. Am 5. November lehnte Wendy's ab und beschloss einen Abwehrplan gegen unerwünschte Übernahmen. Gebot für Wendy's, 7,35 Dollar je Aktie 1,4 Mrd. $ Anteil von Trian und verbundenen Parteien an Wendy's 16,3 % Anteil von GE Aerospace am gemeldeten Depot 48,5 % Positionen im Depot 8 Quelle : Pflichtmitteilung von Trian vom 28. Oktober 2026 laut Reuters; AktienCheck-Depot nach der 13F-Meldung zum 30. September 2026 Der Übernahmekampf Wendy's am „kritischen Wendepunkt“: Peltz' Begründung In dem Schreiben an den Verwaltungsrat zeichnet Trian ein düsteres Bild. Wendy's stehe an einem kritischen Wendepunkt: Die Kunden hätten weniger Geld, die Rohstoffkosten stiegen, der Wettbewerb unter den Burgerketten werde härter. Die nötige Sanierung gelinge besser abseits der Börse. An dem Gebot beteiligt sind der Großfranchisenehmer Flynn Group sowie die Investoren BlueFive Capital und Sixth Street. Das Angebot lag rund 20 Prozent über dem Schlusskurs des Vortags, aber noch 10 Prozent unter dem Kurs vom Jahresanfang. Der Widerstand kam prompt. Der Aktionär Blackwells Capital warf Peltz vor, er wolle zum Tiefstkurs die Folgen seiner eigenen Amtszeit aufkaufen. Peltz war 17 Jahre lang Vorsitzender des Verwaltungsrats von Wendy's. Das Depot Zweimal General Electric: die größten Positionen Wendy's ist für Trian eine Herzensangelegenheit, aber keine große Position. Das Geld steckt in den Nachfolgern des einstigen Mischkonzerns General Electric, bei dem Peltz 2015 mit 2,5 Milliarden Dollar eingestiegen war. Alle Positionen zeigt das Nelson Peltz Depot auf AktienCheck. 01 GE Aerospace – ISIN US3696043013 · US-Handelssymbol GE Rund 4,03 Millionen Aktien, 48,5 Prozent des Depots. Trian begleitete den Umbau von General Electric von Anfang an. Der Triebwerkshersteller profitiert von der starken Nachfrage in der zivilen Luftfahrt und der Rüstung. 02 Solventum – ISIN US83444M1018 · US-Handelssymbol SOLV 28,0 Prozent. Die frühere Gesundheitssparte von 3M ist ein typischer Peltz-Fall: ein abgespaltenes Unternehmen, das eigenständig effizienter werden soll. 03 GE HealthCare – ISIN US36266G1076 · US-Handelssymbol GEHC 7,8 Prozent. Im zweiten Quartal stockte Trian von gut 4.000 auf mehr als 3 Millionen Aktien auf, ohne GE Aerospace dafür zu verkaufen. 04 Wendy's – ISIN US95058W1009 · US-Handelssymbol WEN Die Burgerkette hat ihre Jahresprognose zurückgezogen und trug zur Jahresmitte rund 2,4 Milliarden Dollar Nettoschulden. Neu in der Meldung ist der britische Schädlingsbekämpfer Rentokil Initial. Die Beteiligung am Vermögensverwalter Invesco wurde verringert. Janus Henderson, zur Jahresmitte noch die zweitgrößte Position, taucht nicht mehr auf. Was Anleger beachten sollten Fast die Hälfte des Depots hängt an einer einzigen Aktie

Der Ausgang des Übernahmeversuchs bei Wendy's ist offen, das Gebot wurde abgelehnt

Aktivisten kaufen oft, bevor sie Forderungen stellen. Eine neue Position ist noch keine Kampagne

Die Meldung zeigt den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien GE Aerospace: ISIN US3696043013, WKN A3CSML, Handelssymbol GCP, US-Handelssymbol GE

Solventum: ISIN US83444M1018, US-Handelssymbol SOLV

GE HealthCare: ISIN US36266G1076, US-Handelssymbol GEHC

Wendy's: ISIN US95058W1009, US-Handelssymbol WEN Fazit: Laut bei Wendy's, leise bei GE Die Schlagzeilen macht Nelson Peltz mit der Burgerkette. Sein Vermögen arbeitet in zwei Abspaltungen von General Electric und einer von 3M. Das Muster ist immer dasselbe: große Konzerne zerlegen, die Teile fokussieren, lange dabeibleiben. Ob er bei Wendy's nachlegt, wird sich zeigen. Was im Depot passiert, zeigt das Depot von Nelson Peltz auf AktienCheck.

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