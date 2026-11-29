Im dritten Quartal setzte Navitas 14,0 Millionen Dollar um, 33 Prozent mehr als im Vorquartal und 38 Prozent mehr als vor einem Jahr. Es war der erste Zuwachs im Jahresvergleich seit 2024. Für das Schlussquartal stellt der Vorstand 16,0 Millionen Dollar in Aussicht, plus oder minus eine halbe Million. Das wäre mehr als eine Verdopplung zum Vorjahr. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 40,0 Prozent.

Von Gewinnen ist der Konzern weit entfernt: Nach den US-Bilanzregeln stand ein Quartalsverlust von 37,1 Millionen Dollar, bereinigt waren es 6,9 Millionen Dollar. Zeit kauft die Kasse. Ende September verfügte Navitas über 531,5 Millionen Dollar an Barmitteln.