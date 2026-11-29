Im Juni kostete die Navitas Aktie noch 34,17 Dollar. Am Freitag schloss sie nach einem Tagesplus von 6,8 Prozent bei 7,26 Dollar – 79 Prozent unter dem Hoch. Allein im vergangenen Monat ging es um mehr als ein Fünftel abwärts. Trotzdem bringt der Spezialist für Leistungschips aus Kalifornien noch knapp zwei Milliarden Dollar auf die Börsenwaage, fast das 50-Fache des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate. Selten liegen bei einem Chipwert Hoffnung und Risiko so dicht beieinander.
Navitas Aktie: 79 Prozent unter dem Hoch, Nvidia an Bord, zwei Rivalen vor Gericht – Hochspannung beim KI-Stromchip-Spezialisten
Die Navitas Aktie hat seit Juni fast vier Fünftel ihres Werts verloren und schließt die Woche bei 7,26 Dollar. Dabei wächst der Umsatz erstmals seit 2024 wieder, die Auftragsbücher sind bis Mitte 2027 gefüllt, und eine gemeinsam mit Nvidia entwickelte Stromversorgung für KI-Rechenzentren ist fertig. Gleichzeitig streitet der Konzern mit Wolfspeed und Renesas vor Gericht. Die große Analyse zur Navitas Aktie.
Navitas Semiconductor Corporation · ISIN: US63942X1063 · WKN: A3C5RC · Handelssymbol: 7J70 · US-Handelssymbol: NVTS
Die Wende
Erstes Wachstum seit 2024
Navitas baut Chips aus Galliumnitrid und Siliziumkarbid. Sie wandeln Strom mit weniger Verlust um als herkömmliche Bauteile aus Silizium – genau das, was KI-Rechenzentren mit ihrem enormen Energiehunger brauchen.
Im dritten Quartal setzte Navitas 14,0 Millionen Dollar um, 33 Prozent mehr als im Vorquartal und 38 Prozent mehr als vor einem Jahr. Es war der erste Zuwachs im Jahresvergleich seit 2024. Für das Schlussquartal stellt der Vorstand 16,0 Millionen Dollar in Aussicht, plus oder minus eine halbe Million. Das wäre mehr als eine Verdopplung zum Vorjahr. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 40,0 Prozent.
Von Gewinnen ist der Konzern weit entfernt: Nach den US-Bilanzregeln stand ein Quartalsverlust von 37,1 Millionen Dollar, bereinigt waren es 6,9 Millionen Dollar. Zeit kauft die Kasse. Ende September verfügte Navitas über 531,5 Millionen Dollar an Barmitteln.
Die Fantasie
800 Volt für die KI-Fabriken von morgen
Das Projekt mit Nvidia
Am 12. Oktober stellte Navitas eine gemeinsam mit Nvidia entwickelte Platine vor, die 800 Volt direkt auf 12 Volt wandelt und 24 Kilowatt leistet. Angestrebt wird ein Wirkungsgrad von 97 Prozent.
Der neue Schwerpunkt
Bis zum Jahresende soll die KI-Infrastruktur mehr als 40 Prozent des Umsatzes ausmachen. Das alte Kerngeschäft mit Ladegeräten für Handys und Notebooks tritt in den Hintergrund.
Die Auftragslage
Der Auftragsbestand hat nach Unternehmensangaben einen Rekord erreicht und reicht bis Mitte 2027.
Der Chef
Vorstandschef Chris Allexandre baut das Unternehmen um und hat mit Claros einen Zukauf abgeschlossen.
Navitas hat die richtige Technik für den Stromhunger der KI. Offen ist, ob aus 14 Millionen Dollar Quartalsumsatz schnell genug ein großes Geschäft wird.
NVIDIA Corporation · ISIN: US67066G1040 · WKN: 918422 · Handelssymbol: NVD · US-Handelssymbol: NVDA
Wolfspeed Inc. · ISIN: US97785W1062 · WKN: A41JEH · Handelssymbol: CR6 · US-Handelssymbol: WOLF
Renesas Electronics Corporation · ISIN: JP3164720009 · WKN: 812960 · Handelssymbol: NEN · US-Handelssymbol: RNECF
Das Risiko
Zwei Rivalen, mehrere Klagen
Über der Aktie hängen gleich mehrere Rechtsstreitigkeiten. Wolfspeed hat Navitas am 7. Juli im US-Bundesstaat Delaware verklagt. Der Siliziumkarbid-Hersteller wirft dem Konzern die Verletzung von fünf Patenten vor und verlangt ein Verkaufsverbot. Navitas weist die Vorwürfe zurück. Am 22. Juli folgte der japanische Chipkonzern Renesas mit einer Klage gegen Navitas und dessen Vorstandschef, in der es um Geschäftsgeheimnisse geht. Navitas hat Renesas seinerseits zweimal verklagt, zuletzt am 12. November. Entschieden ist in keinem der Verfahren etwas.
Am Freitag wurde zudem bekannt, dass Navitas von zwei irischen Firmen Patente für 5 Millionen Dollar kauft. Weitere 5 Millionen Dollar werden laut der Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht SEC fällig, wenn es zu einem Vergleich oder einem Urteil kommt.
Die Analysten sind gespalten. Zwei US-Analysehäuser stuften die Aktie nach den Quartalszahlen am 4. November auf Kaufen hoch und nennen einen Zielwert von 13 Dollar. Nach Daten von Finviz raten vier Häuser zum Kauf, fünf zum Halten und eines zum Verkauf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Navitas Aktie
Warum ist die Navitas Aktie so stark gefallen?
Nach einer steilen Rally bis Juni hat die Aktie 79 Prozent verloren. Belastet haben die hohen Verluste, die Klagen zweier Wettbewerber und die allgemeine Nervosität bei KI-Werten.
Was verbindet Navitas mit Nvidia?
Beide Unternehmen haben gemeinsam eine Platine entwickelt, die in künftigen KI-Rechenzentren 800 Volt direkt auf 12 Volt wandelt. Navitas hat sie am 12. Oktober vorgestellt.
Verdient Navitas Geld?
Nein. Im dritten Quartal stand ein Verlust von 37,1 Millionen Dollar, bereinigt von 6,9 Millionen Dollar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.