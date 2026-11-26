Der finanzpolitische Ausschuss der Notenbank schloss am Donnerstag seine Überprüfung des Kapitalrahmens ab. Für die großen britischen Banken insgesamt sollen die Anforderungen um weitere 30 Basispunkte sinken, für die größten auf das Heimatgeschäft konzentrierten Institute um 60 Basispunkte. NatWest verdient sein Geld fast ausschließlich im britischen Privat- und Firmenkundengeschäft und gehört damit zu den Hauptbegünstigten. Nach einem Bloomberg-Bericht setzen die Änderungen rund 100 Milliarden Pfund an Kreditspielraum frei; die Details will die Notenbank Anfang 2027 zur Konsultation stellen.

Hinzu kam die allgemeine Erholung: Banken hatten am Mittwoch den Ausverkauf angeführt und führten am Donnerstag die Gegenbewegung an. Auch Lloyds, Barclays und HSBC legten kräftig zu.