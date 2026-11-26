Erst die Erholung, dann das Geschenk der Aufsicht: Die NatWest-Aktie (ISIN: GB00BM8PJY71, Symbol London: NWG, Symbol Deutschland: RYSD, US-Symbol: NWG) steigt im Xetra-Handel um 4,09 Prozent auf 7,132 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt sie 3,52 Prozent höher bei 594,5 Pence.
NatWest-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Die Bank of England lockert die Kapitalregeln – und heimische Banken profitieren doppelt
Die NatWest-Aktie gewinnt im Xetra-Handel 4,09 Prozent auf 7,132 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. Die Bank of England will die Kapitalanforderungen für britische Großbanken um weitere 30 Basispunkte senken, für auf das Inland ausgerichtete Institute sogar um 60. Mehr Spielraum für Kredite und Ausschüttungen – aber die Notenbank zieht zugleich eine rote Linie.
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CBOE UK 100 Gewinner NatWest
Warum die NatWest-Aktie steigt: Weniger Kapitalpuffer, mehr Spielraum
Zweimal im Jahr legt die Bank of England ihren Finanzstabilitätsbericht vor. Diesmal stand darin, worauf die Branche seit Monaten gedrängt hatte.
Der finanzpolitische Ausschuss der Notenbank schloss am Donnerstag seine Überprüfung des Kapitalrahmens ab. Für die großen britischen Banken insgesamt sollen die Anforderungen um weitere 30 Basispunkte sinken, für die größten auf das Heimatgeschäft konzentrierten Institute um 60 Basispunkte. NatWest verdient sein Geld fast ausschließlich im britischen Privat- und Firmenkundengeschäft und gehört damit zu den Hauptbegünstigten. Nach einem Bloomberg-Bericht setzen die Änderungen rund 100 Milliarden Pfund an Kreditspielraum frei; die Details will die Notenbank Anfang 2027 zur Konsultation stellen.
Hinzu kam die allgemeine Erholung: Banken hatten am Mittwoch den Ausverkauf angeführt und führten am Donnerstag die Gegenbewegung an. Auch Lloyds, Barclays und HSBC legten kräftig zu.
Rote Linie
Die Bank of England warnte, weitere Senkungen über das jetzt Vorgeschlagene hinaus könnten die Finanzstabilität gefährden. Den antizyklischen Puffer von 2 Prozent tastet sie nicht an.
Weniger als gefordert
Der Bankenverband UK Finance hatte Erleichterungen verlangt, die 250 Milliarden Pfund freigesetzt hätten.
Politik
Schatzkanzler John Healey hatte die Aufsicht zu mehr Entgegenkommen gedrängt, nachdem eine höhere Bankensteuer die Institute verärgert hatte.
Steckbrief
- Unternehmen
- NatWest Group plc
- Geschäft
- Privat- und Firmenkundenbank in Großbritannien
- ISIN
- GB00BM8PJY71
- Symbol London / Deutschland / USA
- NWG / RYSD / NWG
- Kurs Xetra
- 7,132 Euro (+4,09 %)
- Kurs London
- 594,5 Pence (+3,52 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 17:35 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur NatWest-Aktie
Warum ist die NatWest-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Weil die Bank of England niedrigere Kapitalanforderungen vorschlägt und sich Bankaktien nach dem Ausverkauf vom Mittwoch erholen.
Was bedeuten niedrigere Kapitalanforderungen?
Banken müssen weniger Eigenkapital vorhalten und können mehr Kredite vergeben oder mehr an Aktionäre ausschütten.
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