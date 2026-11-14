Eine Woche, ein Rücktritt, eine neue Rangordnung: Der Nasdaq 100 hat seine Serie von vier Verlustwochen mit einem Paukenschlag beendet. Der Technologieindex stieg vom Schlussstand der Vorwoche bei 26.989,99 Punkten um 3,53 Prozent auf 27.943,74 Punkte – und das, obwohl der wichtigste Mann der KI-Ära mitten in der Woche von Bord ging. Als Nvidia-Gründer Jensen Huang am Donnerstag zurücktrat, sortierte die Börse die KI-Branche neu. Die großen Nasdaq100 Gewinner der Woche heißen AMD und Broadcom mit jeweils mehr als 18 Prozent Plus. Auf der anderen Seite stehen Strategy, Nvidia selbst und Moderna als größte Nasdaq100 Verlierer der Woche. Unsere Nasdaq100-Analyse der Woche zeigt, wer gewonnen hat, wer verloren hat – und warum.
Nasdaq100 Gewinner und Verlierer der Woche: AMD und Broadcom erben den Huang-Schock – Strategy, Nvidia und Moderna stürzen ab
Nasdaq100 Wochenanalyse KW 46/2026: Der Nasdaq 100 steigt um 3,53 Prozent auf 27.943,74 Punkte und beendet eine Serie von vier Verlustwochen. AMD, Broadcom, Charter, Monolithic Power und Astera Labs führen die Nasdaq100 Wochengewinner an, Strategy, Nvidia, Moderna, Nebius und PDD die NASDAQ100 Wochenverlierer. Der Nasdaq100-Check der Woche mit den Gründen für jede Kursbewegung, dem Rücktritt von Jensen Huang und allen US-Wirtschaftsdaten von der Inflation bis zu den Erzeugerpreisen.
Nasdaq100-Analyse der Woche
Erholung, Inflationsschock, Huang-Beben: fünf Tage im Zeitraffer
Wer verstehen will, warum die Nasdaq100 Gewinner und die Nasdaq100 Verlierer dieser Woche so weit auseinanderliegen, muss die Woche Tag für Tag lesen. Selten hat ein einziger Tag die Machtverhältnisse an der KI-Börse so verschoben wie dieser Donnerstag.
Montag – das Comeback. Nach dem KI-Crash der Vorwoche, ausgelöst durch die Sorge vor strengeren Regeln für Rechenzentren nach dem Wahlsieg der Demokraten, kehrten die Käufer mit Wucht zurück. Der Nasdaq 100 sprang um 3,40 Prozent auf 27.907,63 Punkte – der beste Tag seit Ende März. Der Philadelphia-Halbleiterindex legte fast 7 Prozent zu, ein fallender Ölpreis half zusätzlich. Ein einziger Chipwert spielte nicht mit: Nvidia verlor 4,27 Prozent, nachdem der Verwaltungsrat eine Untersuchung zu Berichten über eine ausländische Geheimdienstoperation rund um Konzernchef Jensen Huang eingeleitet hatte.
Dienstag – der Inflationsschock. Die US-Verbraucherpreise fielen heißer aus als erwartet, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sprang über 5 Prozent. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel. Der Nasdaq 100 gab einen Teil der Montagsgewinne wieder ab, Nvidia verlor weitere 5,47 Prozent.
Mittwoch – die KI-Rallye. Die Quartalszahlen von CoreWeave zündeten ein Kursfeuerwerk bei allen Zulieferern der Rechenzentren. CoreWeave selbst stieg um 24,71 Prozent, Nebius, Sandisk, Arm und Micron jeweils um mehr als 11 Prozent. Der Nasdaq 100 kletterte um 2,29 Prozent auf rund 28.376 Punkte.
Donnerstag – das Huang-Beben. Nvidia bestätigte den sofortigen Rücktritt von Jensen Huang als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats, Finanzchefin Colette Kress übernimmt übergangsweise. Die Nvidia-Aktie brach zur Eröffnung um mehr als 13 Prozent ein, die Konkurrenten AMD und Broadcom schossen nach oben. Am Ende verlor der Nasdaq 100 nur leicht.
Freitag – die Umkehr. Die Wette auf die Nvidia-Rivalen lief rückwärts. AMD fiel um 8,75 Prozent, Broadcom um 4,76 Prozent, dazu kamen heiße Erzeugerpreise und Anleiherenditen über 5,1 Prozent. Der Nasdaq 100 verlor 1,22 Prozent, gefragt waren Basiskonsum, Software und Biotech. Das Wochenplus von 3,53 Prozent blieb dennoch stehen.
Nasdaq100-Check der Woche
Die Nasdaq100 Wochengewinner und die NASDAQ100 Wochenverlierer
Die Nasdaq100 Gewinner der Woche:
AMD: +18,93 Prozent
Broadcom: +18,16 Prozent
Charter Communications: +17,20 Prozent
Monolithic Power Systems: +16,81 Prozent
Astera Labs: +16,32 Prozent
Rocket Lab: +15,94 Prozent
Seagate Technology: +14,44 Prozent
CoreWeave: +14,00 Prozent
Micron Technology: +12,80 Prozent
Western Digital: +12,08 Prozent
Die Nasdaq100 Verlierer der Woche:
Strategy: -13,43 Prozent
Nvidia: -12,75 Prozent
Moderna: -12,12 Prozent
Nebius Group: -10,51 Prozent
PDD Holdings: -4,89 Prozent
Microsoft: -2,59 Prozent
Airbnb: -1,69 Prozent
Knapp hinter den Nasdaq100 Wochengewinnern lagen Marvell Technology mit gut 11 Prozent, Lumentum mit knapp 11 Prozent und Arm Holdings mit gut 9 Prozent Wochenplus. Das Muster ist eindeutig: Gewonnen haben die Zulieferer der KI-Rechenzentren und die Nvidia-Konkurrenten, verloren haben Nvidia selbst, die von Nvidia abhängigen Neoclouds und einige Sonderfälle.
Die Nasdaq100 Wochengewinner der KW 46
Prozent
Kursveränderung vom 6. bis 13. November 2026.
Quelle: Morningstar, CNBC/Nasdaq, eigene Berechnung
Daten als Tabelle
|Aktie
|Wochenplus
|AMD
|18,93
|Broadcom
|18,16
|Charter Communications
|17,20
|Monolithic Power Systems
|16,81
|Astera Labs
|16,32
|Rocket Lab
|15,94
|Seagate Technology
|14,44
|CoreWeave
|14,00
|Micron Technology
|12,80
|Western Digital
|12,08
Nasdaq100 Wochengewinner
Nvidias Rivalen und die Rechenzentrums-Zulieferer: die Sieger der Woche
Die Liste der Nasdaq100 Wochengewinner ist eine Landkarte der KI-Infrastruktur: Prozessoren, Stromversorgung, Speicher und Netzwerktechnik. Dazwischen steht ein Kabelnetzbetreiber, der mit einem cleveren Finanzmanöver überraschte.
1. AMD (ISIN: US0079031078, Symbol: AMD) – 534,06 US-Dollar, +18,93 Prozent
Der größte Nasdaq100 Gewinner der Woche hat eine Achterbahnfahrt hinter sich. Schon am Montag sprang die Aktie bei der Erholung der Chipwerte um rund 13 Prozent. Goldman-Sachs-Analyst James Schneider bezeichnete KI-Aktien als klar überverkauft und zählte AMD neben Nvidia und Broadcom zu seinen Favoriten. Am Mittwoch folgten weitere 7,32 Prozent im Sog der CoreWeave-Zahlen, am Donnerstag 5,86 Prozent auf 585,30 Dollar. Die Logik nach dem Huang-Rücktritt: AMD ist Nvidias direktester Rivale bei KI-Beschleunigern, große Cloudkunden könnten ihre Abhängigkeit von Nvidia nun schneller verringern. Zudem sollen EPYC-Prozessoren der fünften Generation ein neues TPU-System von Google Cloud antreiben. Am Freitag dann die Ernüchterung: Gewinnmitnahmen drückten die Aktie um 8,75 Prozent. Auf Zwölfmonatssicht liegt AMD trotzdem rund 126 Prozent im Plus.
2. Broadcom (ISIN: US11135F1012, Symbol: AVGO) – 347,01 US-Dollar, +18,16 Prozent
Der Spezialist für maßgeschneiderte KI-Chips erlebte laut Benzinga seine stärkste Woche im Vergleich zu Nvidia überhaupt. Am Montag sprang die Aktie um 8,8 Prozent, am Donnerstag nach der Huang-Nachricht um weitere 5,54 Prozent. Broadcom entwickelt Prozessoren nach Maß für Cloudkonzerne, die damit unabhängiger von Nvidia werden wollen – je größer die Unsicherheit bei Nvidia, desto attraktiver dieser Weg. Am Freitag zog Mike Harrison von Rothschild & Co Redburn die Notbremse: Er stufte von „Kaufen“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 595 auf 398 Dollar, weil Broadcoms Wachstum stark an wenigen KI-Laboren hänge. Die Aktie verlor 4,76 Prozent, die Woche blieb dennoch eine der besten der Firmengeschichte.
3. Charter Communications (ISIN: US16119P1084, Symbol: CHTR) – rund 138 US-Dollar, +17,20 Prozent
Der Kabelnetzbetreiber ist der Exot unter den Nasdaq100 Wochengewinnern. Am Dienstag kündigte Charter an, bis zu 1,5 Milliarden Dollar für den Rückkauf von acht langlaufenden Anleiheserien auszugeben. Die Papiere sind niedrig verzinst, laufen bis 2041 bis 2062 und umfassen zusammen 11,6 Milliarden Dollar. Weil Charter sie deutlich unter dem Nennwert zurückkauft, tilgt jeder eingesetzte Dollar mehr als einen Dollar Schulden. Die Aktie schoss an diesem Tag um rund 11 Prozent nach oben, während andere Kabelbetreiber fielen. Nach der Übernahme von Cox liegt die Verschuldung nach Charters eigener Rechnung beim 3,93-Fachen des operativen Ergebnisses, Ziel ist das 3,5-Fache. Das Rückkaufangebot läuft am 17. November aus.
4. Monolithic Power Systems (ISIN: US6098391054, Symbol: MPWR) – rund 1.392 US-Dollar, +16,81 Prozent
Der Hersteller von Stromversorgungschips verdankt seinen Platz unter den Nasdaq100 Gewinnern vor allem dem Montag. Mit einem Plus von 16,6 Prozent erlebte die Aktie laut Trefis ihre größte Tagesbewegung seit einem Jahr – ohne eigene Unternehmensnachricht. Es war eine Gegenbewegung: In der Vorwoche hatte die Aktie im KI-Crash an zwei Tagen 5,1 und 10,3 Prozent verloren. Monolithic Power liefert die Spannungswandler, die in KI-Servern den Strom für die Hochleistungschips aufbereiten, und gilt deshalb als Profiteur jedes Rechenzentrums – egal, wessen Chips darin stecken.
5. Astera Labs (Symbol: ALAB) – +16,32 Prozent
Der Spezialist für Verbindungschips in KI-Rechenzentren holte einen Teil des Absturzes der Vorwoche auf. Damals war die Aktie trotz Rekordumsatz binnen fünf Handelstagen um rund 26 Prozent von 259 auf 191 Dollar eingebrochen. Für das vierte Quartal stellt Astera Labs einen Umsatz von 730 bis 750 Millionen Dollar in Aussicht. Mit der Rückkehr der KI-Käufer am Montag und dem CoreWeave-Schub am Mittwoch kehrte auch das Vertrauen in die Wachstumsstory zurück.
6. Rocket Lab (ISIN: US7731211089, Symbol: RKLB) – rund 61 US-Dollar, +15,94 Prozent
Der Raumfahrtkonzern setzte die Erholung fort, die schon am Freitag der Vorwoche mit einem Plus von 15,4 Prozent begonnen hatte. Am Montag legte Rocket Lab die Zahlen zum dritten Quartal vor, für das das Management einen Umsatz von 250 bis 265 Millionen Dollar in Aussicht gestellt hatte. Trotz der Gewinne bleibt die Aktie weit unter ihrem Jahreshoch von gut 150 Dollar aus dem Mai.
7. Seagate Technology (ISIN: IE00BKVD2N49, Symbol: STX) – rund 528 US-Dollar, +14,44 Prozent
Der Festplattenhersteller gehörte in der Vorwoche mit einem Minus von 28,48 Prozent zu den größten Verlierern. Nun folgte die Gegenbewegung. Jedes große KI-Modell braucht gewaltige Datenmengen, die irgendwo gespeichert werden müssen. Als CoreWeave am Mittwoch Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar in diesem Jahr bestätigte, griffen Anleger bei den Speicherwerten wieder zu. Am Freitag verlor Seagate 3,23 Prozent, als die Chipwerte erneut unter Druck gerieten.
8. CoreWeave (ISIN: US21873S1087, Symbol: CRWV) – 53,13 US-Dollar, +14,00 Prozent
Der KI-Cloudanbieter lieferte das Quartal der Woche. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar, die Jahresprognose kletterte auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand auf 132,5 Milliarden Dollar. Den Ausschlag gab ein Satz zur Finanzierung: Konzernchef Michael Intrator will zu den aktuellen Renditen keine unbesicherten Anleihen mehr aufnehmen. Die Aktie schoss am Mittwoch um 24,71 Prozent nach oben. Danach ging es zwei Tage abwärts: Der Huang-Rücktritt traf den Nvidia-Partner, und ein Bericht, wonach Microsoft seine Verträge mit Neocloud-Anbietern überprüft, kostete am Freitag weitere 6,13 Prozent.
9. Micron Technology (ISIN: US5951121038, Symbol: MU) – rund 780 US-Dollar, +12,80 Prozent
Der Speicherchip-Hersteller stieg allein am Mittwoch um 11,89 Prozent. Morgan Stanley bezeichnete Speicher als zweitliebstes Chip-Segment und zählt Micron zu den bevorzugten Werten. Für Gesprächsstoff sorgte zudem der geänderte Börsenprospekt des KI-Unternehmens Anthropic: Micron soll im Rahmen einer begleitenden Privatplatzierung Anthropic-Aktien für rund 1 Milliarde Dollar übernehmen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis im einstelligen Bereich ist Micron für einen KI-Profiteur niedrig bewertet – bei Speicherherstellern oft ein Zeichen, dass der Markt den Höhepunkt des Zyklus fürchtet.
10. Western Digital (ISIN: US9581021055, Symbol: WDC) – 295,65 US-Dollar, +12,08 Prozent
Der Festplattenspezialist komplettiert die Liste der Nasdaq100 Wochengewinner. Wie Seagate hatte Western Digital in der Vorwoche fast 28 Prozent verloren und profitierte nun von der Rückkehr der Käufer zu den Speicherwerten. Am Donnerstag und Freitag gab die Aktie allerdings deutlich nach, allein am Freitag um 5,00 Prozent. Der Sektor bleibt hochvolatil: Kaum eine Branche reagiert so heftig auf jede Nachricht zum Tempo des Rechenzentrums-Ausbaus.
Huangs Abgang schafft ein offeneres Spielfeld für Nvidias Konkurrenten.
NASDAQ100 Wochenverlierer
Bitcoin-Frust, Führungskrise, Gewinnmitnahmen: die Verlierer der Woche
Die Nasdaq100 Verlierer der Woche erzählen drei Geschichten: vom Ende einer Ära bei Nvidia, vom Preis der Abhängigkeit für die Neoclouds und von Sonderfällen, deren Kursrutsch mit KI nichts zu tun hat.
Die NASDAQ100 Wochenverlierer der KW 46
Prozent
Kursveränderung vom 6. bis 13. November 2026.
Quelle: Morningstar, CNBC/Nasdaq, eigene Berechnung
Daten als Tabelle
|Aktie
|Wochenminus
|Strategy
|-13,43
|Nvidia
|-12,75
|Moderna
|-12,12
|Nebius Group
|-10,51
|PDD Holdings
|-4,89
|Microsoft
|-2,59
|Airbnb
|-1,69
1. Strategy (ISIN: US5949724083, Symbol: MSTR) – rund 112 US-Dollar, -13,43 Prozent
Der größte Nasdaq100 Verlierer der Woche kämpft an zwei Fronten. Der Indexanbieter MSCI bestätigte, Strategy nach Börsenschluss am 30. November aus seinen globalen Aktienindizes zu nehmen, darunter dem MSCI USA. Grundlage sind neue Regeln, die Unternehmen ohne nennenswertes operatives Geschäft ausschließen. Analysten schätzen, dass passive Fonds rund 13 Millionen Aktien verkaufen müssen, etwa 3,1 Prozent aller ausgegebenen Papiere. Gleichzeitig rutschte der Bitcoin im Wochenverlauf unter die Marke von 68.000 Dollar. Dazu kamen neue Aktienverkäufe über 283,8 Millionen Dollar, die die Altaktionäre verwässern. Als gehebelter Bitcoin-Wert verlor Strategy überproportional.
2. Nvidia (ISIN: US67066G1040, Symbol: NVDA) – 162,85 US-Dollar, -12,75 Prozent
Für den wertvollsten Chipkonzern der Welt war es die Woche, in der eine Ära endete. Am Montag leitete der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung ein, nachdem Medien über eine ausländische Geheimdienstoperation rund um Jensen Huang berichtet hatten. Am Dienstag kamen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Ermittlungen des FBI hinzu, außerdem eine Sammelklage von Aktionären und die Streichung von der Favoritenliste der Bank of America. Am Donnerstag folgte der Rücktritt des Gründers, der Nvidia seit 1993 geführt hatte. Finanzchefin Colette Kress leitet den Konzern übergangsweise, der frühere Synopsys-Chef Harvey C. Jones übernimmt den Vorsitz im Verwaltungsrat. Am Freitag strich HSBC die Kaufempfehlung und senkte auf „Halten“ mit einem Kursziel von 170 Dollar. Es war die sechste Verlustwoche in Folge. Vom Rekordhoch bei 243,37 Dollar Anfang Oktober ist die Aktie rund ein Drittel entfernt.
3. Moderna (ISIN: US60770K1079, Symbol: MRNA) – rund 223 US-Dollar, -12,12 Prozent
Beim Impfstoffhersteller nahmen Anleger nach einem außergewöhnlichen Lauf Gewinne mit. Die Aktie hat sich in diesem Jahr mehr als versiebenfacht, angetrieben von Studiendaten zu einem Krebsimpfstoff im August. Am 6. November meldete Moderna für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 0,38 Dollar je Aktie, die Prognose für das Umsatzwachstum 2026 wurde auf 15 bis 25 Prozent angehoben. Doch nach einem solchen Anstieg reichen gute Nachrichten allein nicht mehr: Viele Anleger sicherten Gewinne, zumal steigende Zinsen hoch bewertete Biotechwerte besonders belasten.
4. Nebius Group (ISIN: NL0009805522, Symbol: NBIS) – 115,88 US-Dollar, -10,51 Prozent
Kaum eine Aktie zeigt die Achterbahnfahrt der Woche so deutlich. Am Mittwoch stieg Nebius vor den eigenen Zahlen um 15,44 Prozent. Am Donnerstag folgte der Absturz um 16,84 Prozent – nach dem besten Quartal der Firmengeschichte: Der Umsatz stieg um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar. Doch für 2026 erwartet Nebius nur das untere Ende der Umsatzspanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar, und für 2027 plant der Konzern Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar. Am Freitag senkten die Bank of America und Baird ihre Kursziele, die Aktie verlor weitere 9,92 Prozent. Dazu kam die Sorge, dass Nvidia die Neoclouds ohne Huang weniger großzügig unterstützt.
5. PDD Holdings (ISIN: US7223041028, Symbol: PDD) – rund 79 US-Dollar, -4,89 Prozent
Der Mutterkonzern von Temu und Pinduoduo verlor ohne eigene Unternehmensnachricht. Nach unserer Einschätzung meiden Anleger die Aktie vor den Quartalszahlen, die am 23. November erwartet werden. Die Sorge gilt der Marge: Das operative Ergebnis sank 2025 um 14 Prozent, obwohl der Umsatz um 9,7 Prozent wuchs. Zudem belasten EU-Zölle auf Kleinsendungen und Klagen mehrerer US-Bundesstaaten gegen Temu. Auf Jahressicht liegt die Aktie rund 39 Prozent im Minus.
6. Microsoft (ISIN: US5949181045, Symbol: MSFT) – rund 517 US-Dollar, -2,59 Prozent
Der Softwarekonzern verlor gleich an mehreren Tagen. Am Dienstag stellte das KI-Unternehmen Anthropic eine Tabellenkalkulation und weitere Arbeitswerkzeuge vor, die mit Excel und anderen Office-Programmen konkurrieren. Die Aktie fiel an diesem Tag um 2,20 Prozent und am Mittwoch um weitere 2,26 Prozent, als Anleger in Chips und Speicher umschichteten. Zudem wurde berichtet, dass Microsoft seine Verträge mit Neocloud-Anbietern überprüft. Partner, Investor und Konkurrent zugleich – diese Gemengelage macht Anleger nervös.
7. Airbnb (ISIN: US0090661010, Symbol: ABNB) – 186,78 US-Dollar, -1,69 Prozent
In der Vorwoche noch einer der größten Nasdaq100 Gewinner, rutschte Airbnb leicht ins Minus. Den Ausschlag gab am Mittwoch ein Bericht, wonach OpenAI die KI-Reiseplanungsplattform Odessia übernommen hat. Die Sorge: Wenn KI-Assistenten Reisen künftig selbst planen und buchen, verlieren Vermittler den direkten Kundenkontakt. Die Aktie fiel an diesem Tag um 3,09 Prozent, holte am Freitag aber 3,12 Prozent auf. Fundamental ist das Bild stark: Airbnb wächst so schnell wie seit drei Jahren nicht mehr und kauft für bis zu 12 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück.
Kursangaben: Schlusskurse vom 13. November 2026, teils gerundet. Wochenperformance gegenüber dem Schluss vom 6. November 2026 laut Morningstar, CNBC/Nasdaq und Marktberichten sowie eigener Berechnung. Je nach Datenquelle können die Werte geringfügig abweichen.
Der US-Aktienmarkt
Beste Woche seit August – trotz Zinsangst und Nvidia-Drama
Der Nasdaq 100 war nicht allein: Alle großen US-Indizes beendeten eine Serie von vier Verlustwochen und verbuchten laut CNBC ihre beste Woche seit Anfang August. Der S&P 500 stieg um 2,5 Prozent auf 7.561,67 Punkte, der Nasdaq Composite um 2,3 Prozent auf 25.136,27 Punkte und der Dow Jones um 2,1 Prozent auf 52.347,55 Punkte. Bemerkenswert ist die Breite der Erholung: Die stärksten Sektoren im S&P 500 waren Energie mit gut 5 Prozent und Industrie mit knapp 4 Prozent Plus. Die Ölsorte Brent beendete die Woche bei rund 95,80 Dollar je Barrel und verbuchte den zweiten Wochenverlust in Folge. Gold verbilligte sich um rund 4,6 Prozent auf 3.883 Dollar je Feinunze, der Bitcoin fiel unter 68.000 Dollar. Nvidia allein verlor in dieser Woche nach Berechnungen von MLQ.ai rund 657 Milliarden Dollar an Börsenwert.
Wirtschaftsdaten USA
Inflation, Zinsen, Erzeugerpreise: die Fed steht unter Zugzwang
Die wichtigste Kraft hinter den Kursen saß neben dem Silicon Valley in Washington. Die US-Daten zeichneten das Bild einer robusten Wirtschaft mit hartnäckiger Inflation – und genau das macht eine Zinserhöhung der Fed im Dezember immer wahrscheinlicher.
Verbraucherpreise (Dienstag): Der wichtigste Termin der Woche. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, erwartet waren 0,3 Prozent. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel legte um 0,3 Prozent zu und lag damit zum dritten Mal in Folge über der Prognose. Besonders deutlich zogen Lebensmittel und Wohnkosten an. Eine Jahresrate wurde wegen fehlender Vergleichsdaten aus dem Regierungsstillstand im Oktober 2025 nicht veröffentlicht. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg zeitweise über 5 Prozent. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte ins Spiel, Dallas-Fed-Präsidentin Lorie Logan sprach sich für zwei weitere Zinsschritte aus.
Erzeugerpreise (Freitag): Zum Wochenschluss folgte eine gemischte Botschaft. Die US-Erzeugerpreise stiegen im Oktober um 0,3 Prozent zum Vormonat und damit etwas weniger als die erwarteten 0,4 Prozent. Im Jahresvergleich kletterten sie aber auf 6,5 Prozent – den höchsten Stand seit November 2022. Die Kernrate stieg wie erwartet um 0,3 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen erreichte am Freitag zeitweise 5,17 Prozent – Gift für hoch bewertete Technologiewerte.
Arbeitsmarkt (Donnerstag): Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen auf 200.000 nach 191.000 und lagen über den Erwartungen. Der Vierwochendurchschnitt blieb mit 195.250 stabil. In der Vorwoche hatte der Arbeitsmarktbericht mit 165.000 neuen Stellen noch weit über den Prognosen gelegen.
Immobilienmarkt (Mittwoch und Donnerstag): Die hohen Zinsen bremsen den Häusermarkt. Die Verkäufe bestehender Häuser fielen im Oktober um 5,5 Prozent auf eine Jahresrate von 3,75 Millionen und verfehlten die Prognose von 3,85 Millionen klar. Die Hypothekenanträge stiegen dagegen um 6,2 Prozent, der Zinssatz für 30-jährige Hypotheken sank leicht auf 7,21 Prozent.
Mittelstand, Großhandel und Konjunktur (Montag und Dienstag): Die Umsätze im Großhandel stiegen im September um 2,8 Prozent und damit mehr als doppelt so stark wie erwartet. Die Inflationserwartungen der Konsumenten laut New Yorker Fed verharrten bei 3,9 Prozent. Der NFIB-Optimismusindex des Mittelstands sank leicht auf 97,8 Punkte, netto 37 Prozent der Unternehmen planen Preiserhöhungen. Das Wachstumsbarometer GDPNow der Atlanta Fed signalisiert für das vierte Quartal ein annualisiertes Wachstum von 3,5 Prozent.
Nasdaq100-Check der Woche
Was die Wochengewinner und Wochenverlierer verbindet
Die Nvidia-Krise verteilt die Karten neu
AMD und Broadcom führen die Nasdaq100 Gewinner der Woche an, weil Anleger nach dem Huang-Rücktritt auf Alternativen zu Nvidia setzen. Die Freitagsumkehr zeigt aber, wie spekulativ diese Wette noch ist.
Die Zulieferer schlagen die Plattform
Stromversorgung, Speicher und Verbindungschips – Monolithic Power, Seagate, Micron, Western Digital und Astera Labs – profitieren vom Ausbau der Rechenzentren unabhängig davon, wessen Chips darin stecken.
Abhängigkeit von Nvidia wird bestraft
Nebius und CoreWeave hängen als Kunden und Partner eng an Nvidia. Nach dem Rücktritt fürchten Anleger, dass ihre wichtigste Stütze wackelt.
Sonderfälle mit eigenen Geschichten
Strategy leidet unter Bitcoin-Schwäche und MSCI-Rauswurf, Moderna unter Gewinnmitnahmen, Charter profitiert von einem cleveren Schuldenrückkauf.
Häufige Fragen zur Nasdaq100 Wochenanalyse
Wie hat sich der Nasdaq 100 in der Woche vom 9. bis 13. November 2026 entwickelt?
Der Nasdaq 100 stieg um 3,53 Prozent auf 27.943,74 Punkte und beendete damit eine Serie von vier Verlustwochen.
Welche Aktien waren die Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Die fünf größten Nasdaq100 Wochengewinner waren AMD (+18,93 Prozent), Broadcom (+18,16 Prozent), Charter Communications (+17,20 Prozent), Monolithic Power Systems (+16,81 Prozent) und Astera Labs (+16,32 Prozent).
Welche Aktien waren die Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Die fünf größten NASDAQ100 Wochenverlierer waren Strategy (-13,43 Prozent), Nvidia (-12,75 Prozent), Moderna (-12,12 Prozent), Nebius Group (-10,51 Prozent) und PDD Holdings (-4,89 Prozent).
Warum sind AMD und Broadcom so stark gestiegen?
Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang setzen Anleger darauf, dass Großkunden stärker auf Alternativen zu Nvidia setzen – auf KI-Chips von AMD und maßgeschneiderte Prozessoren von Broadcom. Schon am Montag hatten beide von der Erholung der Chipwerte profitiert.
Warum ist die Nvidia-Aktie gefallen?
Eine Untersuchung des Verwaltungsrats, Ermittlungen des FBI, eine Sammelklage und schließlich der Rücktritt von Jensen Huang belasteten die Aktie. Es war die sechste Verlustwoche in Folge.
Wie fielen die US-Inflationsdaten aus?
Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat und damit stärker als erwartet. Die Erzeugerpreise legten um 0,3 Prozent zum Vormonat und um 6,5 Prozent zum Vorjahr zu.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.