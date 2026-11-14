Nasdaq100 Gewinner und Verlierer der Woche: AMD und Broadcom erben den Huang-Schock – Strategy, Nvidia und Moderna stürzen ab

Montag – das Comeback. Nach dem KI-Crash der Vorwoche, ausgelöst durch die Sorge vor strengeren Regeln für Rechenzentren nach dem Wahlsieg der Demokraten, kehrten die Käufer mit Wucht zurück. Der Nasdaq 100 sprang um 3,40 Prozent auf 27.907,63 Punkte – der beste Tag seit Ende März. Der Philadelphia-Halbleiterindex legte fast 7 Prozent zu, ein fallender Ölpreis half zusätzlich. Ein einziger Chipwert spielte nicht mit: Nvidia verlor 4,27 Prozent, nachdem der Verwaltungsrat eine Untersuchung zu Berichten über eine ausländische Geheimdienstoperation rund um Konzernchef Jensen Huang eingeleitet hatte.

Dienstag – der Inflationsschock. Die US-Verbraucherpreise fielen heißer aus als erwartet, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sprang über 5 Prozent. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel. Der Nasdaq 100 gab einen Teil der Montagsgewinne wieder ab, Nvidia verlor weitere 5,47 Prozent.

Mittwoch – die KI-Rallye. Die Quartalszahlen von CoreWeave zündeten ein Kursfeuerwerk bei allen Zulieferern der Rechenzentren. CoreWeave selbst stieg um 24,71 Prozent, Nebius, Sandisk, Arm und Micron jeweils um mehr als 11 Prozent. Der Nasdaq 100 kletterte um 2,29 Prozent auf rund 28.376 Punkte.

Donnerstag – das Huang-Beben. Nvidia bestätigte den sofortigen Rücktritt von Jensen Huang als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats, Finanzchefin Colette Kress übernimmt übergangsweise. Die Nvidia-Aktie brach zur Eröffnung um mehr als 13 Prozent ein, die Konkurrenten AMD und Broadcom schossen nach oben. Am Ende verlor der Nasdaq 100 nur leicht.

Freitag – die Umkehr. Die Wette auf die Nvidia-Rivalen lief rückwärts. AMD fiel um 8,75 Prozent, Broadcom um 4,76 Prozent, dazu kamen heiße Erzeugerpreise und Anleiherenditen über 5,1 Prozent. Der Nasdaq 100 verlor 1,22 Prozent, gefragt waren Basiskonsum, Software und Biotech. Das Wochenplus von 3,53 Prozent blieb dennoch stehen.