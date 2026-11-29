Raketenstart statt Rezession: Der NASDAQ100 hat in der Handelswoche vom 23. bis 27. November 2026 gezeigt, wie schnell die Stimmung an der Wall Street drehen kann. Der US Tech 100 steht zum Wochenschluss bei 26.689 Punkten, am Freitag legte die Indikation um 1,58 Prozent zu. Über die Woche summiert sich das Plus laut US-Berichten auf rund 6,6 Prozent. Die NASDAQ100 Gewinner der Woche heißen Axon Enterprise (+24,85 Prozent), Palantir (+19,99 Prozent) und Nvidia (+19,88 Prozent). Die NASDAQ100 Verlierer der Woche sind CrowdStrike (-5,33 Prozent), Monster Beverage (-2,52 Prozent) und Costco (-0,39 Prozent). Unsere NASDAQ100-Analyse der Woche erklärt den Wochenverlauf, nennt die Börsentermine und liefert im NASDAQ100 Check der Woche alle 99 Werte mit ISIN sowie deutschem und US-Handelssymbol.
NASDAQ100-Analyse der Woche: Huang-Comeback entfacht Kursfeuerwerk – NASDAQ100 Gewinner der Woche Axon, Palantir und Nvidia, NASDAQ100 Verlierer der Woche CrowdStrike, Monster und Costco
NASDAQ100-Analyse der Woche (KW 48): Der US Tech 100 schließt bei 26.689 Punkten. NASDAQ100 Gewinner der Woche sind Axon (+24,85 %), Palantir und Nvidia, NASDAQ100 Verlierer der Woche CrowdStrike (-5,33 %), Monster Beverage und Costco. Wochenverlauf, Börsentermine, die 10 Gewinner, die 10 Verlierer und alle 99 Werte mit ISIN und Handelssymbolen im NASDAQ100 Check der Woche.
NASDAQ100-Analyse der Woche: Der Wochenverlauf
Huang kehrt zurück, Chipwerte explodieren: so lief die Börsenwoche an der Wall Street
Es war eine Woche der Gegenbewegungen. Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang am 12. November und einer langen Verlustserie bei KI-Werten schossen die Kurse in den Tagen danach nach oben. Von den 99 Werten unserer Trefferliste schlossen 96 im Plus, 14 davon mit mehr als 12 Prozent. Der NASDAQ100 Check der Woche zeigt: Wer vorher am tiefsten gefallen war, erholte sich am stärksten.
Montag: Die Rückkehr des Chipkönigs. Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia löste an der Wall Street Erleichterung aus. Laut dpa-AFX sprang der Nasdaq 100 um fast 7 Prozent. Nvidia, AMD und andere Chipwerte standen im Mittelpunkt, nachdem Nvidia zuvor sechs Wochen in Folge verloren hatte, die längste Serie seit Oktober 2012.
Dienstag: Zahlen von Analog Devices. Der Chipkonzern legte vor US-Börsenbeginn seine Ergebnisse zum vierten Geschäftsquartal vor. Das Unternehmen selbst hatte Umsatz von rund 4,3 Milliarden Dollar und bereinigt 3,86 Dollar je Aktie angepeilt. Auf Wochensicht blieb die Aktie mit +0,02 Prozent praktisch unverändert.
Mittwoch: Zweifel kehren zurück. Nach dem Wochenstart gaben die KI-Schwergewichte Nvidia, Micron, Broadcom und AMD wieder nach. Am Nachmittag standen US-Inflationsdaten und neue Zollpläne im Fokus, laut Medienberichten auch gegen die EU.
Donnerstag: Thanksgiving. Die US-Börsen blieben geschlossen. Europa nutzte den Tag für eine Erholung, in Frankfurt stieg der DAX um gut 2 Prozent.
Freitag: Verkürzter Handel zum Wochenschluss. Am Black Friday stieg der US Tech 100 laut Indikation um 1,58 Prozent auf 26.689 Punkte. Marvell (+7,34 Prozent), Astera Labs (+8,67 Prozent), Rocket Lab (+8,21 Prozent) und SanDisk (+15,96 Prozent) setzten die Erholung fort.
NASDAQ100 Gewinner der Woche
KI, Rüstung, Raumfahrt: die 10 NASDAQ100 Gewinner der Woche
Die NASDAQ100 Gewinner der Woche kommen fast ausnahmslos aus dem Technologiesektor. An der Spitze steht mit Axon ein Wert, der im Monatsvergleich noch 14,65 Prozent im Minus liegt. Alle Wochenwerte stammen aus der comdirect-Trefferliste (Société-Générale-Indikation), der Freitagswert ist die Veränderung am 27. November.
1. Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, Frankfurt-Symbol: TCS, US-Handelssymbol: AXON) – +24,85 Prozent
Der NASDAQ100 Gewinner der Woche ist der Hersteller von Tasern und Körperkameras. Allein am Freitag stieg die Aktie um 5,96 Prozent. Die Rally ist eine Gegenbewegung: Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 14,65 Prozent, auf Jahressicht von 31,83 Prozent. Die Aktie gehört seit Jahren zu den volatilsten im Index.
2. Palantir Technologies (ISIN: US69608A1088, Frankfurt-Symbol: PTX, US-Handelssymbol: PLTR) – +19,99 Prozent
Der KI-Softwareanbieter holt einen Großteil seines Monatsverlusts von 13,36 Prozent zurück. Am Freitag kamen 5,24 Prozent dazu. Auf Jahressicht liegt die Aktie mit 3,86 Prozent im Plus, auf Fünfjahressicht mit 718,69 Prozent. Palantir reagiert besonders stark auf die Stimmung im KI-Sektor.
3. Nvidia (ISIN: US67066G1040, Frankfurt-Symbol: NVD, US-Handelssymbol: NVDA) – +19,88 Prozent
Der Chip-Gigant beendet seine Verlustserie. Nach sechs Wochenverlusten in Folge löste die Rückkehr von Jensen Huang eine Kaufwelle aus. Am Freitag legte die Aktie um weitere 0,80 Prozent zu. Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 30,95 Prozent, auf Jahressicht von 16,52 Prozent. Der Rücktritt vom 12. November und das Comeback haben Nvidia zum Barometer der Woche gemacht.
4. Qualcomm (ISIN: US7475251036, Frankfurt-Symbol: QCI, US-Handelssymbol: QCOM) – +19,56 Prozent
Der Chipentwickler ist der Wochenvierte und hatte im Monat nur 2,66 Prozent verloren. Mit 6,29 Prozent am Freitag baute er den Wochengewinn weiter aus. Auf Jahressicht liegt die Aktie 8,56 Prozent im Plus.
5. Tesla (ISIN: US88160R1014, Frankfurt-Symbol: TL0, US-Handelssymbol: TSLA) – +15,67 Prozent
Der Elektroautobauer gewinnt 15,67 Prozent, nachdem er im Monat nur 1,83 Prozent verloren hatte. Am Freitag folgten 5,22 Prozent. Auf Jahressicht steht noch ein Minus von 6,23 Prozent.
6. Marvell Technology (ISIN: US5738741041, Frankfurt-Symbol: 9MW, US-Handelssymbol: MRVL) – +14,93 Prozent
Der Netzwerkchip-Spezialist gewinnt 14,93 Prozent und steigt am Freitag um weitere 7,34 Prozent. Der Monatsverlust liegt aber noch bei 42,30 Prozent, auf Jahressicht bleibt ein Plus von 60,21 Prozent. Anleger blicken auf die anstehenden Quartalszahlen.
7. Astera Labs (ISIN: US04626A1034, Xetra-Symbol: 64B, US-Handelssymbol: ALAB) – +14,69 Prozent
Der Anbieter von Konnektivitätschips für KI-Rechenzentren schloss den Freitag mit 8,67 Prozent im Plus, dem höchsten Tagesplus der ersten zehn Werte. Im Monat steht trotzdem noch ein Minus von 27,85 Prozent.
8. AppLovin (ISIN: US03831W1080, Frankfurt-Symbol: 6RV, US-Handelssymbol: APP) – +14,62 Prozent
Die Werbeplattform ist der einzige Wert der Top 10 mit starkem Monatsplus: 51,89 Prozent in vier Wochen. Auf Jahressicht steht trotzdem ein Minus von 31,92 Prozent, auf Fünfjahressicht ein Plus von 340,09 Prozent.
9. Shopify (ISIN: CA82509L1076, Frankfurt-Symbol: 307, US-Handelssymbol: SHOP) – +14,60 Prozent
Der Onlinehandels-Spezialist profitiert vom Start des Weihnachtsgeschäfts: Cyber Monday steht vor der Tür. Am Freitag stieg die Aktie um 6,28 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 14,49 Prozent.
10. MercadoLibre (ISIN: US58733R1023, Frankfurt-Symbol: MLB1, US-Handelssymbol: MELI) – +13,13 Prozent
Der lateinamerikanische Onlinehändler beendet die Woche mit 13,13 Prozent im Plus, gleichauf mit Alnylam Pharmaceuticals. Am Freitag legte er 4,47 Prozent zu. Auf Jahressicht liegt die Aktie 24,61 Prozent im Minus.
NASDAQ100 Verlierer der Woche
CrowdStrike, Monster, Costco: die 10 NASDAQ100 Verlierer der Woche
In einer Erholungswoche gibt es nur wenige echte Verlierer: Drei Werte der Trefferliste schlossen im Minus. Die Liste der zehn NASDAQ100 Verlierer der Woche besteht deshalb aus diesen drei Wochenverlierern und den sieben schwächsten Gewinnern. Auffällig ist das Muster: Hier stehen defensive Konsumwerte, Versorger und Softwareaktien, die der KI-Rally nicht folgen konnten.
1. CrowdStrike (ISIN: US22788C1053, Frankfurt-Symbol: 45C, US-Handelssymbol: CRWD) – -5,33 Prozent
Der NASDAQ100 Verlierer der Woche ist der Cybersicherheits-Spezialist, obwohl die Aktie am Freitag 3,77 Prozent gewann. Auf Monatssicht steht ein Minus von 18,96 Prozent, auf Jahressicht aber ein Plus von 73,23 Prozent und auf Fünfjahressicht von 273,45 Prozent. Anleger warten auf die nächsten Quartalszahlen.
2. Monster Beverage (ISIN: US61174X1090, Frankfurt-Symbol: MOB, US-Handelssymbol: MNST) – -2,52 Prozent
Der Energydrink-Hersteller verliert in der Woche 2,52 Prozent, im Monat 6,27 Prozent. Auf Jahressicht liegt die Aktie mit 13,51 Prozent im Plus. Defensive Konsumwerte hatten gegen die Tech-Rally keine Chance.
3. Costco Wholesale (ISIN: US22160K1051, Frankfurt-Symbol: CTO, US-Handelssymbol: COST) – -0,39 Prozent
Der Einzelhändler verliert minimal, steht auf Monatssicht aber 10,65 Prozent im Plus und auf Jahressicht 20,87 Prozent. Am Freitag stieg die Aktie um 1,01 Prozent.
4. Analog Devices (ISIN: US0326541051, Frankfurt-Symbol: ANL, US-Handelssymbol: ADI) – +0,02 Prozent
Der Chiphersteller schließt die Woche unverändert. Am Dienstag legte er seine Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Auf Monatssicht verliert die Aktie 18,66 Prozent, auf Jahressicht gewinnt sie 34,15 Prozent. Am Freitag stieg sie um 3,87 Prozent.
5. Advanced Micro Devices (ISIN: US0079031078, Frankfurt-Symbol: AMD, US-Handelssymbol: AMD) – +0,04 Prozent
Der Chipkonzern zahlt für die Rally der Vorwochen. Nach Rekordzahlen im dritten Quartal und Gewinnen von fast 50 Prozent in einer Woche gibt es nun eine Pause. Auf Monatssicht steht ein Minus von 24,22 Prozent, auf Jahressicht ein Plus von 98,16 Prozent. Am Freitag stieg die Aktie um 4,56 Prozent.
6. Constellation Energy (ISIN: US21037T1097, Frankfurt-Symbol: E7S, US-Handelssymbol: CEG) – +0,29 Prozent
Der Atomstrom-Produzent kam der Rally nicht hinterher. Der Wert war als Profiteur des KI-Strombedarfs gehandelt worden und fiel zuletzt, auch nach der US-Zwischenwahl. Auf Monatssicht steht ein Minus von 8,06 Prozent, auf Jahressicht von 33,69 Prozent. Am Freitag gewann die Aktie 1,20 Prozent.
7. Intuit (ISIN: US4612021034, Frankfurt-Symbol: ITU, US-Handelssymbol: INTU) – +0,55 Prozent
Der Software-Anbieter bleibt Sorgenkind. Auf Jahressicht liegt die Aktie 56,78 Prozent im Minus, auf Fünfjahressicht 59,22 Prozent. Anleger fürchten, dass KI-Werkzeuge das Geschäft mit Steuer- und Buchhaltungssoftware untergraben. Am Freitag stieg die Aktie nur um 0,08 Prozent.
8. Microsoft (ISIN: US5949181045, Frankfurt-Symbol: MSF, US-Handelssymbol: MSFT) – +1,72 Prozent
Der Softwarekonzern hält zwar mit 1,72 Prozent im Plus, bleibt aber hinter dem Index zurück. Auf Monatssicht steht ein Minus von 7,24 Prozent. Am 10. November hatte Microsoft Nvidia kurzzeitig beim Börsenwert überholt, seither dreht sich die Rangliste mit den Chipwerten hin und her. Am Freitag stieg die Aktie um 0,60 Prozent.
9. Keurig Dr Pepper (ISIN: US49271V1008, Frankfurt-Symbol: DP5, US-Handelssymbol: KDP) – +1,75 Prozent
Der Getränkekonzern schwächelt nach den Quartalszahlen Anfang November, bei denen Anleger auf das schwächere Kaffeegeschäft schauten. Am Freitag verlor die Aktie 0,51 Prozent. Auf Jahressicht liegt sie 28,07 Prozent im Plus.
10. American Electric Power (ISIN: US0255371017, Frankfurt-Symbol: AEP, US-Handelssymbol: AEP) – +2,02 Prozent
Der Versorger gehört mit 2,02 Prozent Wochenplus zu den Nachzüglern, auf Monatssicht steht ein Minus von 2,02 Prozent. Am Freitag gewann die Aktie 0,06 Prozent. Auf Jahressicht liegt sie 4,03 Prozent im Plus.
NASDAQ100 Check der Woche
Alle 99 Werte nach Wochenperformance – mit ISIN, Handelssymbolen und Kurzeinschätzung
Der NASDAQ100 Check der Woche zeigt die Rangliste der Handelswoche: Wochenveränderung, Veränderung am Freitag, Stammdaten und eine kurze Einordnung zu jedem Wert. Grundlage ist die comdirect-Trefferliste des NASDAQ100 mit den Indikationen der Société Générale, Stand 27. November 2026. Das deutsche Symbol ist das Frankfurter Börsenkürzel, das US-Symbol das Kürzel an der US-Börse.
Plätze 1 bis 10: die NASDAQ100 Gewinner der Woche
1 · Axon Enterprise · +24,85 % in der Woche
Freitag +5,96 % · ISIN US05464C1018 · Frankfurt TCS · US-Symbol AXON. Erholung nach starkem Monatsminus (-14,65 %).
2 · Palantir Technologies · +19,99 % in der Woche
Freitag +5,24 % · ISIN US69608A1088 · Frankfurt PTX · US-Symbol PLTR. Holt den Monatsverlust von 13,36 % großteils auf.
3 · Nvidia · +19,88 % in der Woche
Freitag +0,80 % · ISIN US67066G1040 · Frankfurt NVD · US-Symbol NVDA. Huang-Comeback beendet sechs Verlustwochen; Monat -30,95 %.
4 · Qualcomm · +19,56 % in der Woche
Freitag +6,29 % · ISIN US7475251036 · Frankfurt QCI · US-Symbol QCOM. Stärkster Wochenzuwachs trotz geringem Monatsminus.
5 · Tesla · +15,67 % in der Woche
Freitag +5,22 % · ISIN US88160R1014 · Frankfurt TL0 · US-Symbol TSLA. Kräftiger Wochensprung; Jahr -6,23 %.
6 · Marvell Technology · +14,93 % in der Woche
Freitag +7,34 % · ISIN US5738741041 · Frankfurt 9MW · US-Symbol MRVL. Gegenbewegung nach -42,30 % im Monat.
7 · Astera Labs · +14,69 % in der Woche
Freitag +8,67 % · ISIN US04626A1034 · Xetra 64B · US-Symbol ALAB. KI-Konnektivität; Monat noch -27,85 %.
8 · AppLovin · +14,62 % in der Woche
Freitag +5,35 % · ISIN US03831W1080 · Frankfurt 6RV · US-Symbol APP. Monatsplus 51,89 %, Jahr -31,92 %.
9 · Shopify · +14,60 % in der Woche
Freitag +6,28 % · ISIN CA82509L1076 · Frankfurt 307 · US-Symbol SHOP. Cyber-Monday-Fantasie; Monat -14,49 %.
10 · MercadoLibre · +13,13 % in der Woche
Freitag +4,47 % · ISIN US58733R1023 · Frankfurt MLB1 · US-Symbol MELI. Erholt sich; Jahr -24,61 %.
Plätze 11 bis 20
11 · Alnylam Pharmaceuticals · +13,13 % in der Woche
Freitag -1,23 % · ISIN US02043Q1076 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol ALNY. Einziger Wochengewinner der Spitzengruppe mit Freitagsminus; Jahr -63,45 %.
12 · Arm Holdings · +12,71 % in der Woche
Freitag +6,22 % · ISIN US0420682058 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol ARM. Chip-Rally; Monat -24,29 %.
13 · Meta Platforms · +12,15 % in der Woche
Freitag +3,13 % · ISIN US30303M1027 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol META. Das Monatsplus von 1,41 % wird deutlich ausgebaut.
14 · Rocket Lab · +12,02 % in der Woche
Freitag +8,21 % · ISIN US7731211089 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol RKLB. Raumfahrtwert mit starkem Freitag; Monat -12,74 %.
15 · Fortinet · +11,98 % in der Woche
Freitag +3,35 % · ISIN US34959E1091 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol FTNT. Cybersicherheit im Aufwind; Jahr +73,16 %.
16 · Intel · +11,93 % in der Woche
Freitag +5,38 % · ISIN US4581401001 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol INTC. Erholung nach -38,77 % im Monat.
17 · Western Digital · +11,87 % in der Woche
Freitag +7,22 % · ISIN US9581021055 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol WDC. Speicherwert; Jahr +85,18 %.
18 · Lumentum Holdings · +11,74 % in der Woche
Freitag +7,98 % · ISIN US55024U1097 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol LITE. Gegenbewegung nach -40,59 % im Monat.
19 · CoreWeave · +11,74 % in der Woche
Freitag +3,71 % · ISIN US21873S1087 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol CRWV. KI-Cloud; Jahr -40,57 %.
20 · Seagate Technology · +11,52 % in der Woche
Freitag +7,90 % · ISIN IE00BKVD2N49 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol STX. Speicher; Jahr +87,18 %.
Plätze 21 bis 30
21 · KLA · +11,03 % in der Woche
Freitag +4,96 % · ISIN US4824801009 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol KLAC. Chipausrüster; Monat -8,33 %.
22 · PayPal · +10,98 % in der Woche
Freitag +2,30 % · ISIN US70450Y1038 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol PYPL. Zahlungsdienstleister mit Monatsplus 5,44 %.
23 · Monolithic Power Systems · +10,77 % in der Woche
Freitag +5,89 % · ISIN US6098391054 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol MPWR. Leistungschips; Jahr +36,77 %.
24 · DoorDash · +10,03 % in der Woche
Freitag +0,90 % · ISIN US25809K1051 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol DASH. Lieferdienst; Jahr -14,33 %.
25 · Nebius Group · +10,02 % in der Woche
Freitag +5,26 % · ISIN NL0009805522 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol NBIS. KI-Cloud nach -47,52 % im Monat.
26 · Thomson Reuters · +10,00 % in der Woche
Freitag +2,17 % · ISIN CA8849038812 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol TRI. Informationsdienst; Jahr -16,59 %.
27 · Take-Two Interactive · +9,63 % in der Woche
Freitag +1,27 % · ISIN US8740541094 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol TTWO. Monatsplus 14,38 %.
28 · Microchip Technology · +8,89 % in der Woche
Freitag +4,71 % · ISIN US5950171042 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol MCHP. Chipwert; Monat -24,70 %.
29 · Teradyne · +8,88 % in der Woche
Freitag +5,10 % · ISIN US8807701029 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol TER. Testtechnik; Monat -31,12 %.
30 · Amgen · +8,82 % in der Woche
Freitag +1,03 % · ISIN US0311621009 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol AMGN. Biotech mit Jahresplus 37,59 %.
Plätze 31 bis 40
31 · Micron Technology · +8,82 % in der Woche
Freitag +7,60 % · ISIN US5951121038 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol MU. Speicherchips; Jahr +180,96 %, Monat -30,34 %.
32 · Cadence Design Systems · +7,93 % in der Woche
Freitag +3,06 % · ISIN US1273871087 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol CDNS. Chipsoftware; Monat -11,42 %.
33 · Adobe · +7,85 % in der Woche
Freitag +0,84 % · ISIN US00724F1012 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol ADBE. Software; Jahr -26,06 %.
34 · Intuitive Surgical · +7,80 % in der Woche
Freitag +0,70 % · ISIN US46120E6023 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol ISRG. Medizintechnik; Jahr -25,09 %.
35 · Regeneron Pharmaceuticals · +7,76 % in der Woche
Freitag +1,05 % · ISIN US75886F1075 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol REGN. Monatsplus 21,57 %.
36 · SanDisk · +7,72 % in der Woche
Freitag +15,96 % · ISIN US80004C2008 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol SNDK. Größtes Tagesplus der Liste; Monat -47,67 %.
37 · NXP Semiconductors · +7,67 % in der Woche
Freitag +4,21 % · ISIN NL0009538784 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol NXPI. Chipwert; Jahr +30,67 %.
38 · Paccar · +7,60 % in der Woche
Freitag +1,87 % · ISIN US6937181088 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol PCAR. Lkw-Bauer; Monat +6,02 %.
39 · Netflix · +7,40 % in der Woche
Freitag +2,56 % · ISIN US64110L1061 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol NFLX. Streaming; Jahr -42,59 %.
40 · DexCom · +7,35 % in der Woche
Freitag +0,37 % · ISIN US2521311074 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol DXCM. Medizintechnik; Monat +8,39 %.
Plätze 41 bis 50
41 · Cisco Systems · +7,06 % in der Woche
Freitag +3,01 % · ISIN US17275R1023 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol CSCO. Netzwerkausrüster; Monat -12,87 %.
42 · Texas Instruments · +6,86 % in der Woche
Freitag +4,32 % · ISIN US8825081040 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol TXN. Analogchips; Jahr +70,46 %.
43 · Palo Alto Networks · +6,83 % in der Woche
Freitag +2,98 % · ISIN US6974351057 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol PANW. Cybersicherheit; Jahr +97,87 %.
44 · Copart · +6,79 % in der Woche
Freitag +0,11 % · ISIN US2172041061 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol CPRT. Monatsplus 14,80 %.
45 · Applied Materials · +6,41 % in der Woche
Freitag +3,49 % · ISIN US0382221051 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol AMAT. Chipausrüster; Monat -18,66 %.
46 · IDEXX Laboratories · +6,36 % in der Woche
Freitag +1,38 % · ISIN US45168D1046 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol IDXX. Monatsplus 28,15 %.
47 · Gilead Sciences · +6,35 % in der Woche
Freitag +0,15 % · ISIN US3755581036 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol GILD. Jahr +38,81 %.
48 · Synopsys · +6,03 % in der Woche
Freitag +3,70 % · ISIN US8716071076 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol SNPS. Chipsoftware; Monat -11,46 %.
49 · Baker Hughes · +5,94 % in der Woche
Freitag +2,39 % · ISIN US05722G1004 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol BKR. Energiedienstleister; Monat -19,54 %.
50 · Linde · +5,92 % in der Woche
Freitag +1,52 % · ISIN IE000S9YS762 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol LIN. Industriegase; Jahr +30,57 %.
Plätze 51 bis 60
51 · Automatic Data Processing · +5,87 % in der Woche
Freitag +0,86 % · ISIN US0530151036 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol ADP. Personaldienstleister; Monat +8,98 %.
52 · PDD Holdings · +5,68 % in der Woche
Freitag +1,16 % · ISIN US7223041028 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol PDD. Monat +12,79 %, Jahr -23,64 %.
53 · Fastenal · +5,53 % in der Woche
Freitag +0,91 % · ISIN US3119001044 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol FAST. Jahr +32,53 %.
54 · Starbucks · +5,50 % in der Woche
Freitag +0,98 % · ISIN US8552441094 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol SBUX. Jahr +25,49 %.
55 · Roper Technologies · +5,35 % in der Woche
Freitag +0,28 % · ISIN US7766961061 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol ROP. Monat +11,50 %.
56 · Datadog · +5,33 % in der Woche
Freitag +4,74 % · ISIN US23804L1035 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol DDOG. Monatsminus 40,98 %.
57 · Airbnb · +5,17 % in der Woche
Freitag +4,07 % · ISIN US0090661010 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol ABNB. Jahr +53,47 %.
58 · Lam Research · +5,14 % in der Woche
Freitag +4,15 % · ISIN US5128073062 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol LRCX. Chipausrüster; Monat -20,00 %.
59 · Ferrovial · +5,07 % in der Woche
Freitag +1,91 % · ISIN NL0015001FS8 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol FER. Infrastruktur; Monat +11,53 %.
60 · Ross Stores · +5,04 % in der Woche
Freitag +0,43 % · ISIN US7782961038 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol ROST. Jahr +26,18 %.
Plätze 61 bis 70
61 · GE HealthCare Technologies · +4,94 % in der Woche
Freitag +1,55 % · ISIN US36266G1076 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol GEHC. Monat +19,00 %.
62 · Strategy · +4,91 % in der Woche
Freitag +2,08 % · ISIN US5949724083 · Frankfurt MIGA · US-Symbol MSTR. Monat -42,28 %, Jahr -53,53 %.
63 · Paychex · +4,88 % in der Woche
Freitag -0,30 % · ISIN US7043261079 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol PAYX. Monat +8,12 %.
64 · Comcast · +4,74 % in der Woche
Freitag +1,36 % · ISIN US20030N1019 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol CMCSA. Monat +19,41 %.
65 · Old Dominion Freight Line · +4,71 % in der Woche
Freitag +0,77 % · ISIN US6795801009 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol ODFL. Spediteur; Monat -5,89 %.
66 · ASML · +4,71 % in der Woche
Freitag +1,75 % · ISIN USN070592100 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol ASML. Chipausrüster; Monat -18,94 %.
67 · Apple · +4,66 % in der Woche
Freitag +0,83 % · ISIN US0378331005 · Frankfurt APC · US-Symbol AAPL. Solides Plus; Jahr +29,18 %.
68 · CSX · +4,64 % in der Woche
Freitag +0,43 % · ISIN US1264081035 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol CSX. Bahn; Jahr +45,55 %.
69 · SpaceX · +4,54 % in der Woche
Freitag +4,83 % · ISIN US84615Q1031 · Frankfurt SPX · US-Symbol SPCX. Neuling im Index; Monat -10,09 %.
70 · Kraft Heinz · +4,33 % in der Woche
Freitag -0,08 % · ISIN US5007541064 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol KHC. Monat +10,10 %.
Plätze 71 bis 80
71 · Workday · +4,25 % in der Woche
Freitag +0,83 % · ISIN US98138H1014 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol WDAY. Software; Jahr -15,51 %.
72 · Walmart · +4,05 % in der Woche
Freitag +0,90 % · ISIN US9311421039 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol WMT. Monat +11,57 %.
73 · O'Reilly Automotive · +3,92 % in der Woche
Freitag -0,42 % · ISIN US67103H1077 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol ORLY. Monat +7,19 %.
74 · Cintas · +3,90 % in der Woche
Freitag +0,41 % · ISIN US1729081059 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol CTAS. Jahr +23,82 %.
75 · Vertex Pharmaceuticals · +3,80 % in der Woche
Freitag -5,24 % · ISIN US92532F1003 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol VRTX. Größtes Freitagsminus der Liste.
76 · Booking Holdings · +3,78 % in der Woche
Freitag +0,60 % · ISIN US09857L1089 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol BKNG. Jahr -23,46 %.
77 · Diamondback Energy · +3,70 % in der Woche
Freitag +1,17 % · ISIN US25278X1090 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol FANG. Öl; Monat -10,87 %.
78 · Alphabet A · +3,65 % in der Woche
Freitag +0,68 % · ISIN US02079K3059 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol GOOGL. Monat -14,23 %.
79 · Marriott International · +3,53 % in der Woche
Freitag +1,26 % · ISIN US5719032022 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol MAR. Jahr +38,19 %.
80 · Alphabet C · +3,20 % in der Woche
Freitag +0,54 % · ISIN US02079K1079 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol GOOG. Monat -14,01 %.
Plätze 81 bis 90
81 · Autodesk · +3,03 % in der Woche
Freitag +2,06 % · ISIN US0527691069 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol ADSK. Jahr -16,42 %.
82 · Amazon · +2,96 % in der Woche
Freitag +3,96 % · ISIN US0231351067 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol AMZN. Starker Freitag zum Black Friday.
83 · PepsiCo · +2,89 % in der Woche
Freitag +0,47 % · ISIN US7134481081 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol PEP. Defensiv; Monat +8,31 %.
84 · T-Mobile US · +2,77 % in der Woche
Freitag +2,37 % · ISIN US8725901040 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol TMUS. Monat +15,91 %.
85 · Xcel Energy · +2,74 % in der Woche
Freitag +0,44 % · ISIN US98389B1008 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol XEL. Versorger; Jahr +0,27 %.
86 · Broadcom · +2,61 % in der Woche
Freitag +3,82 % · ISIN US11135F1012 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol AVGO. Chipwert; Jahr -21,44 %.
87 · Mondelez International · +2,25 % in der Woche
Freitag -0,06 % · ISIN US6092071058 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol MDLZ. Monat +8,69 %.
88 · Coca-Cola Europacific Partners · +2,19 % in der Woche
Freitag +0,06 % · ISIN GB00BDCPN049 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol CCEP. Monat +6,47 %.
89 · Exelon · +2,10 % in der Woche
Freitag +0,32 % · ISIN US30161N1019 · Frankfurt in Prüfung · US-Symbol EXC. Versorger; Monat +4,38 %.
90 · American Electric Power · +2,02 % in der Woche
Freitag +0,06 % · ISIN US0255371017 · Frankfurt AEP · US-Symbol AEP. Versorger; Jahr +4,03 %.
Plätze 91 bis 99: die NASDAQ100 Verlierer der Woche
91 · Keurig Dr Pepper · +1,75 % in der Woche
Freitag -0,51 % · ISIN US49271V1008 · Frankfurt DP5 · US-Symbol KDP. Kaffeegeschäft belastet; Jahr +28,07 %.
92 · Microsoft · +1,72 % in der Woche
Freitag +0,60 % · ISIN US5949181045 · Frankfurt MSF · US-Symbol MSFT. Hinkt dem Index hinterher; Monat -7,24 %.
93 · Intuit · +0,55 % in der Woche
Freitag +0,08 % · ISIN US4612021034 · Frankfurt ITU · US-Symbol INTU. KI-Sorgen; Jahr -56,78 %.
94 · Constellation Energy · +0,29 % in der Woche
Freitag +1,20 % · ISIN US21037T1097 · Frankfurt E7S · US-Symbol CEG. KI-Stromwert; Jahr -33,69 %.
95 · Advanced Micro Devices · +0,04 % in der Woche
Freitag +4,56 % · ISIN US0079031078 · Frankfurt AMD · US-Symbol AMD. Pause nach der Rally; Jahr +98,16 %.
96 · Analog Devices · +0,02 % in der Woche
Freitag +3,87 % · ISIN US0326541051 · Frankfurt ANL · US-Symbol ADI. Unverändert nach Quartalszahlen; Monat -18,66 %.
97 · Costco Wholesale · -0,39 % in der Woche
Freitag +1,01 % · ISIN US22160K1051 · Frankfurt CTO · US-Symbol COST. Minimalverlust; Monat +10,65 %.
98 · Monster Beverage · -2,52 % in der Woche
Freitag -0,02 % · ISIN US61174X1090 · Frankfurt MOB · US-Symbol MNST. Zweitschwächster Wert; Jahr +13,51 %.
99 · CrowdStrike · -5,33 % in der Woche
Freitag +3,77 % · ISIN US22788C1053 · Frankfurt 45C · US-Symbol CRWD. NASDAQ100 Verlierer der Woche; Jahr +73,23 %.
Kursangaben: Wochen-, Monats- und Jahresveränderungen laut comdirect-Trefferliste NASDAQ100 (Indikationen der Société Générale), Stand 27. November 2026. Index: US Tech 100 Indikation, 22:00 Uhr.
Ausblick
Nach dem Comeback kommt die Prüfung: die Börsentermine der neuen Woche
Der NASDAQ100 geht mit Rückenwind ins Wochenende, aber nicht ohne Ballast. Die Rally lebt von der Erleichterung über Nvidia, doch die Zweifel an der KI-Branche sind nicht verschwunden. Welche Aktien im nächsten NASDAQ100 Check der Woche vorne liegen, entscheiden die Termine bis zum 4. Dezember.
Häufige Fragen zur NASDAQ100-Analyse der Woche
Wie hat der NASDAQ100 die Woche vom 23. bis 27. November 2026 beendet?
Der US Tech 100 stand laut Indikation zum Wochenschluss bei 26.689 Punkten, am Freitag stieg er um 1,58 Prozent. 96 von 99 Werten der Trefferliste schlossen die Woche im Plus.
Wer sind die NASDAQ100 Gewinner der Woche?
Axon Enterprise (+24,85 Prozent), Palantir Technologies (+19,99 Prozent), Nvidia (+19,88 Prozent), Qualcomm (+19,56 Prozent), Tesla (+15,67 Prozent), Marvell Technology (+14,93 Prozent), Astera Labs (+14,69 Prozent), AppLovin (+14,62 Prozent), Shopify (+14,60 Prozent) und MercadoLibre (+13,13 Prozent).
Wer sind die NASDAQ100 Verlierer der Woche?
CrowdStrike (-5,33 Prozent), Monster Beverage (-2,52 Prozent) und Costco (-0,39 Prozent) schlossen im Minus. Dazu kommen Analog Devices, Advanced Micro Devices, Constellation Energy, Intuit, Microsoft, Keurig Dr Pepper und American Electric Power mit Wochenplus von höchstens 2,02 Prozent.
Warum ist Axon der NASDAQ100 Gewinner der Woche?
Die Aktie holte kräftig auf und gewann 24,85 Prozent. Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 14,65 Prozent, der Wochensprung ist also eine Gegenbewegung.
Was bedeutet NASDAQ100 Check der Woche?
Der NASDAQ100 Check der Woche ist die wöchentliche Bilanz der Werte des Index: Wochenperformance, Gewinner und Verlierer, Einordnung der Kurstreiber und die Termine der neuen Handelswoche.
Welche Termine sind nächste Woche wichtig?
Cyber Monday am 30. November, Quartalszahlen von Marvell und CrowdStrike am 1. Dezember und der US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember.
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