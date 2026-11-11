Vor einer Woche sprachen Börsianer vom KI-Crash. Heute erlebt die Nasdaq die Gegenbewegung. Die CoreWeave Aktie schießt um 23,91 Prozent auf 60,38 Dollar nach oben und führt die Liste der Nasdaq Gewinner des Tages an. Dahinter folgen ausschließlich Unternehmen, die an derselben Lieferkette verdienen: Nebius (+15,93 Prozent), Sandisk (+14,52 Prozent), Arm (+12,42 Prozent) und Micron (+12,12 Prozent). Auslöser ist ein einziger Quartalsbericht, der eine Frage beantwortet hat, die den Markt seit Tagen lähmte: Wird weiter in KI-Rechenzentren investiert? Die Antwort von CoreWeave lautet ja – und zwar mit bis zu 39 Milliarden Dollar in diesem Jahr.
Nasdaq Gewinner: CoreWeave +24 %, Nebius, Sandisk, Arm und Micron – die KI-Rallye ist zurück
Eine Woche nach dem KI-Crash dreht ein einziger Quartalsbericht die Wall Street. CoreWeave springt um 24 Prozent und reißt die gesamte KI-Lieferkette mit: Nebius, Sandisk, Arm und Micron legen zweistellig zu. Die Aktienanalyse der Nasdaq Gewinner des Tages – warum die Rallye so heftig ausfällt, was sie trägt und was sie schon morgen beenden könnte.
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Die Nasdaq Gewinner des Tages
Prozent
Kursveränderung gegenüber dem Vortagesschluss, Stand vor US-Handelsschluss.
Quelle: Nasdaq, 11. November 2026, 21:46 Uhr MEZ
Daten als Tabelle
|Aktie
|Tagesplus
|CoreWeave
|23,91
|Nebius
|15,93
|Sandisk
|14,52
|Arm
|12,42
|Micron
|12,12
Das große Bild
Ein Quartalsbericht, fünf Kursraketen
Wer die Nasdaq Gewinner des Tages verstehen will, muss sie als Kette lesen. Jede dieser fünf Aktien steht für ein Glied der KI-Infrastruktur – und alle hängen an derselben Frage.
Am 5. November, zwei Tage nach den US-Zwischenwahlen, brach der Halbleiterindex SOX um mehr als 12 Prozent ein. Anleger fürchteten, dass ein demokratisch geführter Kongress den Bau neuer Rechenzentren bremst. Speicherwerte wie Sandisk verloren in jener Woche mehr als ein Viertel ihres Wertes. Dazu kamen die Affäre um Nvidia-Chef Jensen Huang und heiße US-Inflationsdaten am Dienstag. Heute kehrt sich das Bild um: Der Technologiesektor ist der stärkste der elf Sektoren im S&P 500, im Tagesverlauf legte er rund 3,8 Prozent zu.
Die Logik hinter der Rallye ist einfach. CoreWeave vermietet Rechenleistung an KI-Firmen und baut dafür Rechenzentren. Jeder Dollar, den CoreWeave investiert, fließt an Zulieferer: an Nvidia für die Grafikprozessoren, an Micron für Arbeitsspeicher und Hochleistungsspeicher, an Sandisk für Flash-Speicher, und an Arm, dessen Chip-Architektur in vielen Prozessoren für Rechenzentren steckt. Nebius ist ein direkter Konkurrent von CoreWeave mit demselben Geschäftsmodell. Hebt CoreWeave seine Investitionspläne an, ist das eine gute Nachricht für die ganze Kette.
Der Auslöser
CoreWeave wächst schneller als erwartet, hebt die Prognose an und hat einen Plan, das Wachstum ohne teure Anleihen zu finanzieren.
Der Hebel
Die Investitionen von CoreWeave von 37 bis 39 Milliarden Dollar in diesem Jahr sind Umsatz für Chip- und Speicherhersteller.
Die Fallhöhe
Alle fünf Aktien waren zuvor stark gefallen. Je tiefer der Absturz, desto heftiger fällt die Gegenbewegung aus.
Nasdaq Gewinner Nr. 1
CoreWeave Aktie: Comeback mit 24 Prozent – die Schuldenangst weicht
Die CoreWeave Aktie ist der unangefochtene Nasdaq Gewinner. Der KI-Cloudanbieter steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen. Das Wachstum beschleunigt sich sogar, im Vorquartal lag es noch bei 112 Prozent. Die Jahresprognose stieg auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand auf 132,5 Milliarden Dollar. Den eigentlichen Ausschlag gab aber ein Satz zur Finanzierung: Konzernchef Michael Intrator kündigte an, zu den aktuellen Renditen keine unbesicherten Anleihen mehr aufzunehmen. Stattdessen sollen Kundenvorauszahlungen und besicherte Kredite das Wachstum tragen. Nach einem Monat, in dem die Aktie mehr als 40 Prozent verloren hatte, wirkte das wie eine Befreiung.
Aktienanalyse CoreWeave: Die Zahlen beweisen die Nachfrage, lösen aber das Grundproblem nicht. Der Nettoverlust lag im Quartal bei 709 Millionen Dollar, die Zinskosten übersteigen den operativen Gewinn deutlich. Die CoreWeave Aktie bleibt damit eine gehebelte Wette auf den KI-Boom.
Nasdaq Gewinner Nr. 2
Nebius Aktie: Der Rivale springt mit – 24 Stunden vor den eigenen Zahlen
Die Nebius Aktie ist der zweitgrößte Nasdaq Gewinner und der direkteste Profiteur der CoreWeave-Zahlen. Nebius betreibt ebenfalls eine KI-Cloud mit eigener Hard- und Software, Nvidia ist strategisch beteiligt. Die Aktie hatte zuvor binnen eines Monats rund 39 Prozent verloren, unter anderem nach Berichten, Microsoft könnte Partnerschaften mit sogenannten Neoclouds zurückfahren. Heute stieg sie von 134 auf 155,35 Dollar. Brisant ist das Timing: Schon am Donnerstag vor US-Börsenstart legt Nebius eigene Zahlen vor. Analysten erwarten einen Umsatz von rund 900 Millionen Dollar, mehr als sechsmal so viel wie vor einem Jahr, und einen bereinigten Verlust von 69 Cent je Aktie. Im vergangenen Monat sicherte sich Nebius eine Finanzierung über 3,5 Milliarden Dollar von Citi.
Aktienanalyse Nebius: Mit dem heutigen Kurssprung ist die Messlatte für Donnerstag deutlich höher. Am Optionsmarkt wurde vor den Zahlen eine Kursbewegung von rund 20 Prozent in beide Richtungen eingepreist. Zahlen im Rahmen der Erwartungen könnten nach dieser Rallye nicht mehr reichen.
Nasdaq Gewinner Nr. 3
Sandisk Aktie: Der Speicher-Absturz wird zur Gegenbewegung
Kaum eine Aktie verkörpert die Achterbahnfahrt der KI-Börse so sehr wie Sandisk. In der Woche nach den Zwischenwahlen verlor die Sandisk Aktie 27,44 Prozent, an einem einzigen Tag brach sie zweistellig ein. Heute klettert sie um 14,52 Prozent auf 984,82 Dollar und kratzt damit wieder an der Marke von 1.000 Dollar. Rückenwind kommt nicht nur von CoreWeave: Morgan Stanley stuft Speicher als zweitliebstes Teilsegment nach Rechenchips ein und sieht nach dem Kursrutsch ein deutlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Sandisk und Micron zählen dabei zu den bevorzugten Werten der Bank.
Aktienanalyse Sandisk: Die Gegenbewegung ist beeindruckend, holt den Absturz aber nur teilweise auf. Zudem hat der chinesische Konkurrent YMTC laut dem Marktforscher Counterpoint Marktanteile im Flash-Speichergeschäft gewonnen, der Anteil von Sandisk fiel auf 11 Prozent. Speicher bleibt ein zyklisches Geschäft, in dem Preise schnell fallen können, wenn weniger gebaut wird.
Nasdaq Gewinner Nr. 4
Arm Aktie: Vom Zahlen-Kater zur Rückeroberung
Die Arm Aktie hatte nach den Quartalszahlen am 4. November deutlich nachgegeben. Heute steigt sie um 12,42 Prozent auf 204,03 Dollar und gehört zu den stärksten Werten im Nasdaq 100. Der britische Chipdesigner verdient an Lizenzen und Gebühren für seine Prozessor-Architektur, die inzwischen auch in Rechenzentren eine wachsende Rolle spielt. Die Zahlen waren besser als ihr Ruf: Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal um 27 Prozent auf 1,44 Milliarden Dollar, die Lizenzerlöse sogar um 50 Prozent auf 773 Millionen Dollar. Für das laufende Quartal stellt Arm rund 1,54 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht.
Aktienanalyse Arm: Ein Detail zeigt die Verflechtung der KI-Kette: Die Gebühren aus Smartphones und PCs wachsen nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich – auch weil hohe Speicherpreise diese Märkte bremsen. Was Micron und Sandisk hilft, belastet Arm. Trotz der Rallye notiert die Aktie mehr als die Hälfte unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 452,70 Dollar.
Nasdaq Gewinner Nr. 5
Micron Aktie: Speicher-Comeback mit Anthropic-Bonus
Die Micron Aktie komplettiert die Liste der Nasdaq Gewinner. Der Speicherchip-Hersteller liefert Arbeitsspeicher und Hochleistungsspeicher, ohne die kein KI-Beschleuniger funktioniert. Binnen eines Monats hatte die Aktie rund 25 Prozent verloren, am Dienstag strich die Bank of America sie zudem von ihrer Liste der bevorzugten US-Werte. Heute steigt sie um 12,12 Prozent auf 813,02 Dollar. Zusätzlich zu den CoreWeave-Zahlen sorgte eine Meldung aus den Börsengangsunterlagen des KI-Labors Anthropic für Gesprächsstoff: Micron soll im Rahmen einer begleitenden Privatplatzierung Anthropic-Aktien für rund 1 Milliarde Dollar übernehmen.
Aktienanalyse Micron: Die Bewertung ist für einen Gewinner des KI-Booms niedrig. Nach Berechnungen der Motley Fool liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 10 auf Basis der vergangenen zwölf Monate. Eine niedrige Bewertung ist bei Speicherherstellern aber oft ein Zeichen dafür, dass der Markt den Höhepunkt des Zyklus fürchtet.
Die Risiken
Warum die Rallye schnell wieder kippen kann
Häufige Fragen zu den Nasdaq Gewinnern des Tages
Welche Aktien waren heute die größten Nasdaq Gewinner?
CoreWeave (+23,91 Prozent), Nebius (+15,93 Prozent), Sandisk (+14,52 Prozent), Arm Holdings (+12,42 Prozent) und Micron Technology (+12,12 Prozent), Stand 21:46 Uhr MEZ.
Warum ist die CoreWeave Aktie heute so stark gestiegen?
CoreWeave hat im dritten Quartal 168 Prozent mehr umgesetzt, die Jahresprognose angehoben und einen Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar gemeldet. Zudem will das Unternehmen zu den aktuellen Renditen keine unbesicherten Anleihen mehr aufnehmen.
Warum steigen Sandisk und Micron mit?
CoreWeave plant in diesem Jahr Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar. Ein großer Teil davon fließt in Rechenzentren und damit in Speicherchips. Zudem sieht Morgan Stanley nach dem Kursrutsch bei Speicheraktien ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis.
Wann legt Nebius Quartalszahlen vor?
Am Donnerstag, 12. November 2026, vor US-Börsenstart.
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