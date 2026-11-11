Nasdaq Gewinner: CoreWeave +24 %, Nebius, Sandisk, Arm und Micron – die KI-Rallye ist zurück

Die Nebius Aktie ist der zweitgrößte Nasdaq Gewinner und der direkteste Profiteur der CoreWeave-Zahlen. Nebius betreibt ebenfalls eine KI-Cloud mit eigener Hard- und Software, Nvidia ist strategisch beteiligt. Die Aktie hatte zuvor binnen eines Monats rund 39 Prozent verloren, unter anderem nach Berichten, Microsoft könnte Partnerschaften mit sogenannten Neoclouds zurückfahren. Heute stieg sie von 134 auf 155,35 Dollar. Brisant ist das Timing: Schon am Donnerstag vor US-Börsenstart legt Nebius eigene Zahlen vor. Analysten erwarten einen Umsatz von rund 900 Millionen Dollar, mehr als sechsmal so viel wie vor einem Jahr, und einen bereinigten Verlust von 69 Cent je Aktie. Im vergangenen Monat sicherte sich Nebius eine Finanzierung über 3,5 Milliarden Dollar von Citi.